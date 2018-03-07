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 Политика Украины
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Все про:Одесса (4822) Саакашвили (2619)

 "После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром", - Саакашвили

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что хотел бы стать мэром Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Meduza

По словам Саакашвили, его команда добилась некоторых успехов в Одессе, но это лишь малая часть того,  что он хотел сделать: "Чего-то мы добились, но надо понимать, что это даже не сотая часть того, что я хотел сделать. И у меня вообще никаких полномочий не было по отношению к одесской мэрии. Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц. Вот и вся история. Поэтому, к сожалению, сам город Одесса, который я очень люблю, [никак не изменился], кроме того, что мы открыли там несколько пляжей для людей. И даже это было не в наших полномочиях, мы нарушали закон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: Наша задача – возвращение во власть в Грузии

"У меня большой долг перед одесситами. После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром. Может быть, это и есть следующий этап моей карьеры", - резюмировал он.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3054330
 
 
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Одесситам это существо интересно разве что в виде чучела в краеведческом музее
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Кто ты такая, чтобы говорить от имени одесситов ?
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одесситка,и какое то недоразумение фиг знает от куда мне не указ
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Какая то гиперактивность не здоровая. Много чесать языком умеет. А вот каков его реальный рейтинг среди одесситов не знаю. Вряд ли заоблачный.
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рейтинг у одесситов---прикольный пацан)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"После того как я поменяю Украину, я обязательно хочу переехать в Одессу и стать ее мэром", - Саакашвили
 
 
 
 
 
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