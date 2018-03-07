EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Киевские новости
  3534  10
Все про:Днепр_река (182) КГГА (1959) Киев (15479) паводок (99) снегопад (613)

 Трем массивам Киева грозит подтопление из-за обильных снегопадов, - глава Госагентства водных ресурсов Овчаренко

Пик паводка на Днепре в районе столицы ожидается 15 апреля.

В Государственном агентстве водных ресурсов Украины прогнозируют большое половодье в районе Киева. Там призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"На сегодняшний день уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. Это превышает на 150% существующую норму воды, которая есть в снегу. И когда все начнет таять, есть большая опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах. Мы определили три рисковые локации в городе, которые может подтопить во время половодья в столице. Это Русановские сады, Осокорки и Корчеватое. Сейчас разрабатываем спецрежим работы гидроэлектростанций, которые будут пропускать планово через себя всю воду, чтобы избежать крупных подтоплений. Возможно, нам придется локально открывать шлюзы и выпускать на пойму воду, но это не принесет ущерба городской инфраструктуре и населенным пунктам, которые расположены рядом с городом", - рассказала Ирина Овчаренко, глава Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевский снегирь, машины в снежном плену и радостные дети: столица Украины после сильного снегопада 1 марта. ФОТОрепортаж

По ее словам, пик паводка на Днепре в районе Киева ожидается 15 апреля.

В КГГА заявляют, что держат ситуацию с половодьем под контролем.

"Прежде всего у нас есть каскад гидроэлектростанций, которые регулируют уровень воды в Днепре. Поэтому, если будет подтопление и превышение уровня грунтовых вод, автоматически будет увеличен сброс воды на ГЭС, которые расположены ниже Киева. У нас есть гидрологический пост, который ведет постоянный контроль за уровнем воды в Днепре. И на данный момент он на уровне нормы. Если будет угроза подтопления территорий, мы проведем оповещение населения. Это прежде всего касается частного сектора, например, регулярно подтапливает улицу Тепловозную, село Жуляны. Мы знаем все места, которые может подтопить во время паводка. Спасатели готовы оперативно поставить там насосы на перекачку воды и в случае необходимости провести эвакуацию населения", - рассказал Роман Ткачук, начальник ГУ по ЧС КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА

Он добавляет, что прежде всего горслужбы уделят внимание чистке ливнестоков по городу.

"У "Киевавтодора" есть спецбригады, которые занимаются чисткой ливнестоков, и эта работа будет выполнена", - уверен Ткачук.

Источник: https://censor.net.ua/n3054329
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так в чем проблема...450 утырков+их помогайлы+АП во главе с чебурашкой, и проблема решена..кстати, хорош й предваборный ход...дарю бесплатно
 показать весь комментарий
 
та це стара тема - л.космос збирав гроші, на підтоплення)),
з жителів Кончі-Запи), головне щоби плебс чогось боявся, а там і гроші зіб'ємо! Трем массивам Киева грозит подтопление из-за обильных снегопадов, - глава Госагентства водных ресурсов Овчаренко - Цензор.НЕТ 7790
 показать весь комментарий
 
 
Ворюги, как в прошлом году собираются спасать Кончу-Заспу. В прошлом году с переперду загубили много рыбы (СМИ подняло скандал), а теперь заранее готовят мнение всех.
 показать весь комментарий
 
 
Конча-Заспа в опасности. Нужно Днепр вспять разворачивать.
 показать весь комментарий
 
 
:Живу на Русановских, каждый год, когда много снега, слышим эту песню. Последнее подтопление было в 1979 году.
 показать весь комментарий
 
Взагалі великий паводок в Києві трапляється один раз на 50 років.
Самий великий паводок в Києві був в 1931 році.
Причина дуже проста.
Осінь 1930 року була дуже дощова в басейні Дніпра (Припять, Березина, верхівя Дніпра, Десна). Потім вдарили сильні морози і грунт промерз до 1,5 м. А вже потім випало багато снігу. Усе б може пронесло, але високе весняне потепління почалося одночасно по всій території басейну Дніпра і сніг почав розтавати дуже швидко. Грунт був глибоко промерзлий і тому дійсно вода потекла в низини, а звідти в Дніпро.
Шкода одне, метеорологічна служба в Україні даром їсть хліб. Узнайте яка висота сніжного покрову в Україні по регіонах невідомо ніде. На сайті Білорусії це є.

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиТрем массивам Киева грозит подтопление из-за обильных снегопадов, - глава Госагентства водных ресурсов Овчаренко
 
 
 
 
 
 вверх