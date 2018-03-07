 В Париже при участии представителей ЮНЕСКО обсудили проблему уничтожения Ханского дворца, - экс-руководитель Бахчисарайского заповедника Аблялимова

Об этом Крым.Реалии рассказала бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова, которая выступила с докладом о строительных работах, проводимых Россией в Ханском дворце в Бахчисарае, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, во время доклада она представила аудитории информацию о состоянии дворца, основных нарушениях реставрационных правил и норм при проведении так называемых "первоочередных противоаварийных работ" в Большой Ханской мечети, перспективах сохранности памятника и его исторической ценности.



"На мой взгляд встреча прошла достаточно продуктивно, тема была воспринята аудиторией с пониманием", – сказала она.



На презентации в посольстве были представители секретариата и центра всемирного наследия ЮНЕСКО, а также представители посольств, постоянных представительств стран при ЮНЕСКО.



Аблялимова добавила, что 6 марта также прошла встреча заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и посла Украины во Франции Олегом Шамшуром с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.



"На этой встрече также присутствовала я. По моим впечатлениям, новый генеральный директор Юнеско Одри Азуле очень хорошо понимает сложившеюся ситуацию, в том числе и по Крыму. Я надеюсь, что подобные мероприятие помогут нам сконцентрировать внимание на проблеме", – сказала она.

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Кроме того, Аблялимова встретилась с представителями центра культурного наследия при ЮНЕСКО, с которыми обсудила возможность включения Ханского дворца в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.



В аннексированном Крыму российские власти продолжают проводить "первоочередные противоаварийные работы" на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.



Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.



В ноябре 2017 года директор подконтрольного российским властям Крыма музея на базе Ханского дворца Мерьем Сейтумерова сообщила, что противоаварийные работы ведутся на двух объектах дворца – главном корпусе и ханской мечети, – и останавливать их нельзя. Она считает, что эксперты ЮНЕСКО могут посетить строение и оценить ход реконструкции.



Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале являются кандидатами на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.