 В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупредили в КП "Киевпастранс".

"С начала движения 7 марта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении.

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Как сообщили в "УкрГидрометцентре", в первой половине дня 7 марта в Киеве туман, гололед, на дорогах гололедица. Также сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с, температура днем около 0 °.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.