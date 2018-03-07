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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (1959) Киев (15479) погода (2411) транспорт (1155)

 В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА

В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом предупредили в КП "Киевпастранс".

"С начала движения 7 марта введено оперативное положение  - курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении. 

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Как сообщили в "УкрГидрометцентре", в первой половине дня 7 марта в Киеве туман, гололед, на дорогах гололедица. Также сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с, температура днем около 0 °. 

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Источник: https://censor.net.ua/n3054323
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
що сталося?! сіль закінчилася? як що ні треба посипати Київ ще!
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Привет водилам от БАРЫГ: У МОЗ до водіння пропонують не допускати людей, хворих на геморой, водянку яєчка чи сім'янн.ого канатика. Крім цього до водіння пропонують не допускати людей, які мають захворювання судин, вроджені чи набуті пороки серця, гіпертонічні хвороби... Згідно з даними ВООЗ, 60% населення земної кулі мають серцево судинні захворювання, більше 50% - ознаки різних невралгій, але в США навіть старезні бабусі, які ледве-ледве ходять, авто водять. Якщо проходити медкомісію, то 95% водіїв, згідно нових правил, її не пройдуть. Але вони не втратять права на керування автомобілем, оскільки ці водії будуть змушені за хабарі купувати медичні довідки, й вартість цих "фуфлижних" папірців збільшиться набагато...
Бариг - на г1лляку !!! У Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 262!!!
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Не расшатывайте будку)))))))
А далее....... ну Вы в курсе У Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 7066
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Вже втретє читаю це повідомлення. І воно мені чомусь здається схожим на якусь провокацію. Вкажіть будь ласка авторитетне джерело цієї інформації. Бо виглядає неправдоподібним, а останнім часом стільки лайна вкинули в наш інформаційний простір, що вже нічому не віриш.
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Всё,иду на ВКК пускай инвалидность дают в связи с утратой здоровья,и невозможностью работать по специальности.
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пора вообще запретить ходить по Киеву .вон вчера дед машину президента сбил
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пусть дед компессирует нанесённые убытки...... страна воюет а он.....
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а может надо просто снег убрать виталик????????????
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згадай, що казав про сніг) - л-космос?!
а виталька, що гірше?! У Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту, - КМДА - Цензор.НЕТ 977
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, - КГГА
 
 
 
 
 
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