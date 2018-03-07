 Климкин - Собчак: Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах в оккупированном Крыму - это политическая шизофрения

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передет Цензор.НЕТ.
"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории это точно шизофрения. Конечно, политическая. А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира :)", - заявил Климкин.
гражданами РФ.
Если не разрешат - значит правильно делают, что не спрашивают разрешения.
Если разрешат - значит приветствуем выборы оккупантов.
цими постами пан міністр піярить підхуйловницю собчак!
Приезжает такая Собчак в Крым, выходит на сцену и говорит: "Проголосуете за меня - вернётесь в Украину!". И все такие "Да!! Хотим в Украину!! Ура Собчак!!111".
Ця ситуація чергове підтвердження того, що в кацапії нема адекватних людей/політичних сили і годі їх там шукати !