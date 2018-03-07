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 Политика Украины
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 Климкин - Собчак: Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах в оккупированном Крыму - это политическая шизофрения

Глава МИД Украины считает позитивным намерение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак придерживаться украинского законодательства при въезде в оккупированный РФ Крым, но законный въезд на полуостров для ведения нелегитимной агитации на нелегитимных выборах считает политической шизофренией.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передет Цензор.НЕТ.

"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории это точно шизофрения. Конечно, политическая. А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира :)", - заявил Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я уже обратилась в посольство Украины за разрешением", - кандидат в президенты РФ Собчак. ВИДЕО

Климкин - Собчак: Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах в оккупированном Крыму - это политическая шизофрения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054320
 
 
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Я додам- будь-яка агітація на виборах хУЙЛА то взагалі нонсенс!!!)))
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Собчак зажигает. Она всегда супер-креативно мыслила, только никто не понимает.
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Так она предлагает новый " референдум -- вместе, с вновь заехавшими после 2014г.,
гражданами РФ.
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а у них у всех украинские паспорта есть? Клімкін - Собчак: Законний в'їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів в окупованому Криму - це політична шизофренія - Цензор.НЕТ 1270
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дык, кто сохранил, тот и сможет голосовать
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Да нужно отгородиться большим забором от этих московских диких зверей,а деньги можно взять у Сени и ему подобных олигархов,ради защиты их бизнеса. Климкин - Собчак: Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах в оккупированном Крыму - это политическая шизофрения - Цензор.НЕТ 9172
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Не понимаю, чем Ксюха Ёлкину не угодила.
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Скоро к дяде Вове придет другая женщина с косой. И это буден не Ксюха и даже не Юля. Вот это будет настоящий юмор!
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Циничная кобыла Собчак.
Если не разрешат - значит правильно делают, что не спрашивают разрешения.
Если разрешат - значит приветствуем выборы оккупантов.
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Да,по-хитрому, но Климкин нормально ответил.
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Тогда нужно, туда - разрешить, а обратно - запретить.
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меньше треба звертати, на те що роблять кацапи по виборам хуйла!
цими постами пан міністр піярить підхуйловницю собчак!
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це як? воно звернулося до українського мзс, суспільство збурилося, а реагувати не треба???
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та не переймайся... закинься пігулочкою і спи далі!
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забавно, на Собчак плюются все: и ватники, и бендеровцы
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скандальная журналистика: если плюются, значит знают. эффективная реклама.
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зарабатывания денежек. если газету купили ради того, чтобы в неё плюнуть... как говорил тов. Веспасиан...
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В Крыму уже идет незаконная агитация за Собчак а они ещё раздумывают пускать её или нет.
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Почему незаконная? Она же избирается на пост президента РФ, а судя по тому что въехать хочет легально, ее позиция по Крыму правильная - это Украина.
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Да ты прикалываешься.
Приезжает такая Собчак в Крым, выходит на сцену и говорит: "Проголосуете за меня - вернётесь в Украину!". И все такие "Да!! Хотим в Украину!! Ура Собчак!!111".
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Собчак может и обидеться. А к ее мнению на западе прислушиваются.
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зрозуміло шизофренія, але там зараз дуже багато російських громадян і не тільки з кримською пропискою .... і пруть, і пруть
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Чугункин красава!!!! Вот так..чтение уважаемых комментаторов Цензора, делает из обезьяны - настоящих министров... Жаль что Рэва не читает..
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Она просто продуманная, зачем ей попадать под персональные санкции. А так в принципе закона запрещающего вести агитацию за себя на территории другой страны как бы и нет, а въехала она легально.
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В определенных смыслах Ксения Собчак недостаточно подкована.
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а чугункин не хочет объяснить гешефт лолиты с русней. разве это не шизофрения?
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нет в сегодняшней украинской власти нет нормальных адекватных с мозгами. ну нет оснований для отказа . а если она после посещения крыма заявит о нарушении прав крымско-татарского народа в крыму.
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это будет очередной позор соевой1 мичпухи.
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Клімкін відповів абсолютно вірно і дипломатично, але чому їй не заборонять в'їзд , як людині , яка відкрито веде передвиборчу діяльність на окупованій території від імені країни - окупанта?!
Ця ситуація чергове підтвердження того, що в кацапії нема адекватних людей/політичних сили і годі їх там шукати !
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это так на обертке от соевой плитки у тебя написано?
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Пусть Собчак публично пообещает вернуть Крым Украине, в случии своего избрания на пост Президента РФ.И пусть едет,агитирует за себя)
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кому это пусть? что ты несешь пальмовый?
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Пусть лучше условная Собчак бескровно вернет Крым, чем это сделает ВСУ, с потерями в десятки тыс украинцев
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Назовите хоть одного из кандидатов , кто заявил -Крым- это Украина. !!
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На рассее нет ни одного нормального кандидата в президенты и быть не может , так как на нормальных , там жесткое табу !
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власть Украины против выборов преза рашки в Крыму и разрешение Украины посетить Крым кандидату в презы для агитации к выборам...енто дурдом.
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я не вижу сейчас никакой стратегии по возврату Крыма от нашей власти.Как вариант- поддержать условного Хрущева( Собчак) .И получить полуостров мирно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин - Собчак: Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах в оккупированном Крыму - это политическая шизофрения
 
 
 
 
 
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