 Климкин - Собчак: Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах в оккупированном Крыму - это политическая шизофрения

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передет Цензор.НЕТ.

"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории это точно шизофрения. Конечно, политическая. А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира :)", - заявил Климкин.

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