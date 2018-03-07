 РФ значительно расширила фронт своей информационной войны, - глава МИД Эстонии Миксер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.
"Нарушение общепринятых принципов международного права и принятых на себя обязательств со стороны России требует усиления мер сдерживания не только в государствах Балтии, но и в НАТО в целом", - заявил Миксер на встрече министров иностранных дел стран Балтии с председателем комитета по международным делам палаты представителей Эдвардом Ройсом (Edward Royce) и членами комитета,
По его словам, "Мы, как и Соединенные штаты Америки, всегда считали, что и европейские союзники должны увеличить свои оборонные расходы и этот вопрос наверняка будет рассмотрен на июльском саммите НАТО в Брюсселе".
Глава МИД Эстонии призвал как Европейский союз, так и США быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы. "Для государств Балтии гибридные угрозы и враждебная пропаганда не новое явление, но на сегодня Россия значительно расширила фронт своей информационной войны. Важно, чтобы все общество знало об угрозах, и было готово распознавать ложную информацию," - считает Миксер.
"Мы должны также осознать деятельность России, целью которой является раскол наших обществ и создание неверия в отношении наших демократических институтов," - сказал глава МИД, указав на вмешательство России в выборы, как в государствах Европы, так и в США.
Члены комитета палаты представителей поблагодарили государства Балтии за их вклад в борьбу с терроризмом.
Миксер подтвердил приверженность Эстонии этой деятельности: "Успех с террористическими группировками возможен только в условиях тесного международного сотрудничества. Эстония готова принимать активное участие в работе коалиции против ИГИЛ," заверил он.
Главы МИД государств Балтии встретились также с председателем комитета по международным делам сената США Бобом Коркером (Bob Corker) и его заместителем Робертом Менендесом (Robert Menendez), с которыми обсудили продолжение санкций против России и вопросы, связанные с гибридными угрозами.
Сколько лет еще надо. чтобы осознать?
*Ольгино провозгласило очередную "революцию" в Украине* 5/3/2018
by Svetlana.Samborska http://tverezo.info/post/46473
Ольгино из всех рупоров провозглашает очередную "революцию" в Украине. Вчера видела под 7 тыс репостов, сейчас уж тыс 20 налупили, небось. Революция на этот раз в два этапа - 9 марта и 18 марта.
Собственно, вторая дата объясняет цель этого переполоха в курятнике. Аккомпанемент к очередным выборам Путина. Которые в этот раз кардинально отличаются от предыдущих: таких феерических предвыборных провалов РФ не знала во всей своей истории. Даже если начинать считать с советских "выборов".
Судите сами:
-- Допинговый скандал, "ФСБ и пробирки с мочой", "Мельдониевая федерация", лишение олимпийских медалей-2014;
-- Рыбка с Дерипаской и первым вице-премьером;
-- Страна 404 на Олимпиаде, и провал сборной без допинга;
-- Грандиозный разгром ихтамнетов в Сирии;
-- МИД РФ - кокаиновый дилер, а президентский борт - перевозчик кокаина;
-- Украина нагнула в Стокгольме. Два раза. При попытке дать ответку - объявила #прикрути и "прикрутила". Да так, что рвануло в Воронеже. И при всем этом унижении РФ осталась должна Украине за газ;
-- Послание Путина миру: «Аааааа, мы сейчас всех раком поставим! Всем бояться!». Как оказалось, бояться надо мультика 2007 года. Над чем сегодня ржут/матюкают в каждой курилке на 1/6 части суши.
Это только то, что вспомнила навскидку. И в очень короткий предвыборный период. И не упоминая блестящих достижений в экономике имени «Денег нет, но вы держитесь». Представьте вот такую картину даже не у Порошенко. Представьте, что такое у Кучмы в 1999 году перед выборами нарисовалось бы. Натянули бы победу во втором туре? НЕТ. Даже над Симоненко? Нет - даже над Симоненко.
Что делать Кремлю? В конце концов, возможности нарисовать нужный результат у ЦИКа ограничены даже на РФ. Ну, +10% Путину, ну, +15%, ну, +20%, хотя 20% дорисованных уже нереально скрыть. И это создает проблему: Путин для Запада и так из-за голосования в оккупированном Крыму - полулегитимный. А полулигетимный Путин + явные и лезущие в глаза фальсификации = нелегитимный Путин.
И это проблема с большой буквы "П". Причем, это "П" очень сильно смахивает на "Ж".
Кто следит хотя бы одним глазом за российскими медиа, тот видит стратегию Кремля в этой ситуации:
-- Навальный развернул кампанию бойкота выборов, т.е. работает на снижение явки анти-путинского электората;
-- ЦИК развернул нетипичную креативную рекламную кампанию по повышению явки среди людей, которых запах шутки "гей на передержке" не смущает;
-- Ну, и сделали дебаты кандидатов в этом году. Дебаты эти представляют из себя цирк в прямом эфире с матом и обливанием водой. В котором Путин, естественно, не участвует. «Все в говне, и тут выхожу я - весь в белом».
Хватит ли этого, чтобы обойтись умеренными фальсификациями? Кто знает. Вчера один мой френд (забыла кто ) высказал интересную мысль: свежеобъявленная "украинская" "революция" с кульминацией в день выборов Путина - это, по сути, метод агитации электората в запрещенный для агитации день. «Вот видите, что творится? Хотите, чтоб и у нас так было? Нет? Идите, голосуйте за Путина тогда. Быстро!» И с этим я согласна. Но, думаю, что это второстепенная цель.
Первостепенная цель - устроить 18 марта какой-то серьезный новостной повод да такой, чтобы приковал к себе внимание не столько внутри РФ (там телевизор и без особого повода распятыми мальчиками будет размахивать в любом случае), сколько внимание мира. Западного в первую очередь, конечно.
Отсюда очень логично вытекает очень простой вывод:
9 марта - разогрев, а 18 марта будут устроены ТАКИЕ провокации, чтобы глаз от них никто не смог оторвать, пока в Кремле будут избирательные протоколы бодяжить.
И нам к этому надо бы быть готовыми. И не только в Киеве. Везде. И на фронте тоже.
https://galynash.livejournal.com/
Державний департамент США стверджує, що інформація про запровадження у Білому домі заборони на двосторонні контакт из Польщею через закон про Інститут національної пам'яті є неправдивою.
Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепу Хезер Науерт, повідомляє Onet.pl.