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Все про:МИД (4426) пропаганда (1865) США (13364) Эстония (521) Миксер (2)

 РФ значительно расширила фронт своей информационной войны, - глава МИД Эстонии Миксер

Глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) в ходе визита в США призвал НАТО к усилению мер сдерживания России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

"Нарушение общепринятых принципов международного права и принятых на себя обязательств со стороны России требует усиления мер сдерживания не только в государствах Балтии, но и в НАТО в целом", - заявил Миксер на встрече министров иностранных дел стран Балтии с председателем комитета по международным делам палаты представителей Эдвардом Ройсом (Edward Royce) и членами комитета, 

По его словам, "Мы, как и Соединенные штаты Америки, всегда считали, что и европейские союзники должны увеличить свои оборонные расходы и этот вопрос наверняка будет рассмотрен на июльском саммите НАТО в Брюсселе".

Глава МИД Эстонии призвал как Европейский союз, так и США быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы. "Для государств Балтии гибридные угрозы и враждебная пропаганда не новое явление, но на сегодня Россия значительно расширила фронт своей информационной войны. Важно, чтобы все общество знало об угрозах, и было готово распознавать ложную информацию," - считает Миксер.

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"Мы должны также осознать деятельность России, целью которой является раскол наших обществ и создание неверия в отношении наших демократических институтов," - сказал глава МИД, указав на вмешательство России в выборы, как в государствах Европы, так и в США.

Члены комитета палаты представителей поблагодарили государства Балтии за их вклад в борьбу с терроризмом.

Миксер подтвердил приверженность Эстонии этой деятельности: "Успех с террористическими группировками возможен только в условиях тесного международного сотрудничества. Эстония готова принимать активное участие в работе коалиции против ИГИЛ," заверил он.

Главы МИД государств Балтии встретились также с председателем комитета по международным делам сената США Бобом Коркером (Bob Corker) и его заместителем Робертом Менендесом (Robert Menendez), с которыми обсудили продолжение санкций против России и вопросы, связанные с гибридными угрозами.

Источник: https://censor.net.ua/n3054318
 
 
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Что тут удивительного? пидаРашка только гадить может! Молодцы эстонцы во время подсуетились и вступили в НАТО! Иначе )(уйло бы их давно в крови утопил!
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Мы должны также осознать деятельность России, Источник: https://censor.net.ua/n3054318
Сколько лет еще надо. чтобы осознать?
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Да уже все осознали но у нас половина Верховной рады агенты кремля начиная с Рабинвича и Тимошенко и заканчивая Парасюком и Савченко!
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неправда, "порох" победил всех агентов кремля: Саакашвили, Боровик, Згуладзе, Деканоизде, Бальчун, Абромавичус.
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Ну насчет остальных не знаю но объясни как это так получилось что Сакаашвили просрал 20% територии Грузии. Это что тупость или предательство?
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по твоей логике "порох" просрал тоже сколько-то там процентов территории. Как так получилось? Это тупость или предательство?
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Ну как он просрал? Когда просрала Крым Тимошенко с Тягнибоком Порошенко не был президентом. А насчет Донбасса так битва за Донбасс ещё ведется. В отличии от него Сакашвили на 5 день войны подписал капитуляцию!
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По твоей логике, Дебальцево - просрал "порох", Новоазовск - просрал "порох". и так далее.
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Война состоит не только из побед. Да Дебальцево и Новоазовск потери но Порошенко не подписал капитуляцию после Дебальцево и Новоазовска и Украина продолжает сражаться. После Дебальцево кстати был захват Широкого и это наша победа!
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Я еще в вымогах МВФ не разобрался. Поэтому с кардачка коментировать как это делают зрадофилы-подхуйловики не намерен. Любой человек может совершить ошибки. А насчет Крыма так порошенко не был Тогда призедентом. И насчет Минска. Чем он тебя не устраивает?
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Миксер всегда говорит правильные речи,парашу можно уложить на лопатки, только общими усилиями..!
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Уже не знаю что и купить , кокаиновую муку или рязанский сахар .
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"Ольгино" провозгласило очередную "революцию" в Украине
РФ значительно расширила фронт своей информационной войны, - глава МИД Эстонии Миксер - Цензор.НЕТ 5107
*Ольгино провозгласило очередную "революцию" в Украине* 5/3/2018
by Svetlana.Samborska http://tverezo.info/post/46473
Ольгино из всех рупоров провозглашает очередную "революцию" в Украине. Вчера видела под 7 тыс репостов, сейчас уж тыс 20 налупили, небось. Революция на этот раз в два этапа - 9 марта и 18 марта.

Собственно, вторая дата объясняет цель этого переполоха в курятнике. Аккомпанемент к очередным выборам Путина. Которые в этот раз кардинально отличаются от предыдущих: таких феерических предвыборных провалов РФ не знала во всей своей истории. Даже если начинать считать с советских "выборов".

Судите сами:
-- Допинговый скандал, "ФСБ и пробирки с мочой", "Мельдониевая федерация", лишение олимпийских медалей-2014;
-- Рыбка с Дерипаской и первым вице-премьером;
-- Страна 404 на Олимпиаде, и провал сборной без допинга;
-- Грандиозный разгром ихтамнетов в Сирии;
-- МИД РФ - кокаиновый дилер, а президентский борт - перевозчик кокаина;
-- Украина нагнула в Стокгольме. Два раза. При попытке дать ответку - объявила #прикрути и "прикрутила". Да так, что рвануло в Воронеже. И при всем этом унижении РФ осталась должна Украине за газ;
-- Послание Путина миру: «Аааааа, мы сейчас всех раком поставим! Всем бояться!». Как оказалось, бояться надо мультика 2007 года. Над чем сегодня ржут/матюкают в каждой курилке на 1/6 части суши.
Это только то, что вспомнила навскидку. И в очень короткий предвыборный период. И не упоминая блестящих достижений в экономике имени «Денег нет, но вы держитесь». Представьте вот такую картину даже не у Порошенко. Представьте, что такое у Кучмы в 1999 году перед выборами нарисовалось бы. Натянули бы победу во втором туре? НЕТ. Даже над Симоненко? Нет - даже над Симоненко.

Что делать Кремлю? В конце концов, возможности нарисовать нужный результат у ЦИКа ограничены даже на РФ. Ну, +10% Путину, ну, +15%, ну, +20%, хотя 20% дорисованных уже нереально скрыть. И это создает проблему: Путин для Запада и так из-за голосования в оккупированном Крыму - полулегитимный. А полулигетимный Путин + явные и лезущие в глаза фальсификации = нелегитимный Путин.
И это проблема с большой буквы "П". Причем, это "П" очень сильно смахивает на "Ж".

Кто следит хотя бы одним глазом за российскими медиа, тот видит стратегию Кремля в этой ситуации:

-- Навальный развернул кампанию бойкота выборов, т.е. работает на снижение явки анти-путинского электората;
-- ЦИК развернул нетипичную креативную рекламную кампанию по повышению явки среди людей, которых запах шутки "гей на передержке" не смущает;
-- Ну, и сделали дебаты кандидатов в этом году. Дебаты эти представляют из себя цирк в прямом эфире с матом и обливанием водой. В котором Путин, естественно, не участвует. «Все в говне, и тут выхожу я - весь в белом».
Хватит ли этого, чтобы обойтись умеренными фальсификациями? Кто знает. Вчера один мой френд (забыла кто РФ значительно расширила фронт своей информационной войны, - глава МИД Эстонии Миксер - Цензор.НЕТ 561) высказал интересную мысль: свежеобъявленная "украинская" "революция" с кульминацией в день выборов Путина - это, по сути, метод агитации электората в запрещенный для агитации день. «Вот видите, что творится? Хотите, чтоб и у нас так было? Нет? Идите, голосуйте за Путина тогда. Быстро!» И с этим я согласна. Но, думаю, что это второстепенная цель.

Первостепенная цель - устроить 18 марта какой-то серьезный новостной повод да такой, чтобы приковал к себе внимание не столько внутри РФ (там телевизор и без особого повода распятыми мальчиками будет размахивать в любом случае), сколько внимание мира. Западного в первую очередь, конечно.

Отсюда очень логично вытекает очень простой вывод:
9 марта - разогрев, а 18 марта будут устроены ТАКИЕ провокации, чтобы глаз от них никто не смог оторвать, пока в Кремле будут избирательные протоколы бодяжить.

И нам к этому надо бы быть готовыми. И не только в Киеве. Везде. И на фронте тоже.
https://galynash.livejournal.com/
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rosiji glavnoje tak pokazat sto u drugyx vsio ploxo.Tak oni sebia ubezdajet, xotia ot todzej Estoniji uze otstaly na 50 let po urovniu zyzny РФ значно розширила фронт своєї інформаційної війни, - глава МЗС Естонії Міксер - Цензор.НЕТ 614
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Как то вы долго к этому шли...доехали...слава богу..пока вас в оон не чмырнули лично
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Брехня, яку охоче тиражують в Україні - це теж війна.
Державний департамент США стверджує, що інформація про запровадження у Білому домі заборони на двосторонні контакт из Польщею через закон про Інститут національної пам'яті є неправдивою.

Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепу Хезер Науерт, повідомляє Onet.pl.
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