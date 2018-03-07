"Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок".

Об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины, президентом Европарламента (2002-2004 гг.) Пэтом Коксом и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы знаем, что Россия пытается посеять сомнения относительно надежности Украины как транзитера газа в Европу. Но всем нам нужно услышать и позицию Украины, получить реальные доказательства и аргументы о нарушении Россией договоренностей для того, чтобы принять решение относительно дальнейшего сотрудничества с ней", - отметил евродепутат.
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В свою очередь Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия в который раз показала, что использует газ как инструмент политического давления, как оружие в своей гибридной войне, и это угроза не только для Украины, но и для всей Европы. "Это должно подтолкнуть страны ЕС к тому, чтобы трезво оценить угрозы и окончательно отказаться от "Северного потока-2", - отметила она.
Кроме того, во время встречи подчеркивалось о то, что евроинтеграция в Украине должна быть вынесена за грани политической борьбы. "Общество должно сформировать такой мощный запрос на евроинтеграцию, который ни один из украинских политиков или членов правительства не сможет проигнорировать. Тогда правительство и парламент не будут иметь иного выхода, как вместе работать над принятием евроинтеграционных законопроектов", - отметил Пэт Кокс.
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Климпуш-Цинцадзе подробнее проинформировала политика о ситуации с правительственно-парламентской "дорожной картой" по имплементации положений Соглашения об ассоциации и относительно политической ситуации вокруг основных законопроектов.
Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.
То що з відповіддю?
Елмар Брок допомагає Україні створювати навколо Рашки відповідне інформаційне поле, щоб нейтралізувати газове лоббі. Це потрібно використовувати в повній мірі.
Какая еще может быть позиция у тех кто торговал на винницких базарах?
походу СП-2 быть.
Президент сказал, что готов подписать изменения в законопроект об Антикоррупционном суде, если они будут отвечать Конституции Украины.
"Я не могу терпеть идею, что на следующий день любой может пойти в Конституционный суд и приостановить или отменить этот закон. Это была бы катастрофа", - заявил Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3054303
То що не так у словах Порошенко?
Мдаа...
Независимыми должны быть менты суды и депутаты друг от друга
Та будь ласка... Принципи Вам відомі - "верховенство міжнародного права, дотримання міжнародних угод, в тому числі, і рішень Стокгольмського арбітражу... А все інше - "від лукавого...". Про "стратегію в газовій війні" цілком можуть зробити висновок і самі, а про тактичні прийоми, що будуть при цьому застосовуватися, доповідати кожному "прищу на сраці", не обов"язково...
Конфликт между Нафтогазом Украины и российским Газпромом по поводу контрактов на поставку и транзит российского газа никак не влияет на реализацию проектаСеверный поток-2. Об этом РИА Новости сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран.
П
"Развитие (конфликта Газпрома и Нафтогаза) не влияет на реализацию проекта Северный поток-2, поскольку он (проект) направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу", − сказал Коркоран в кулуарах конференции CERAWeek.
Крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров.
Чего ждать "Газпрому", "Роснефти" или, скажем, "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) от нового правительства Германии? Какую энергетическую политику будет проводить в ближайшие три с половиной года страна, для которой Россия является главным поставщиком энергоносителей? Причем не только газа и нефти, что широко известно, но также и угля.
Доля возобновляемой энергетики должна вырасти до 65 процентов
О среднесрочных задачах и долгосрочных целях энергетической политики Германии можно судить по коалиционному договору между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). После одобрения этого 177-страничного документа рядовыми социал-демократами, о чем было объявлено 4 марта, он из проекта превратился в официальную программу нового правительства Германии. Оно начнет действовать после того, как Ангела Меркель (Angela Merkel) 14 марта будет избрана канцлером ФРГ.
идем в Европу, нех ер оглядываться, палим мосты, продаемся с потрохами на Запад, сколько можно , как говно в ополонке болтаться, пора реально, окончательно прибиваться к западному берегу
Що більше бабла допоможе вкрасти - така і буде позиція