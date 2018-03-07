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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газ (8742) газопровод (589) Европарламент (1273) Евросоюз (11735) Кокс (102) Брок Эльмар (22) Климпуш-Цинцадзе (228)

 Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок

Депутат Европарламента Элмар Брок предложил, чтобы Украина во время сессии ЕП на следующей неделе донесла свою позицию в очередной "газовой войне".

Об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины, президентом Европарламента (2002-2004 гг.) Пэтом Коксом и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что Россия пытается посеять сомнения относительно надежности Украины как транзитера газа в Европу. Но всем нам нужно услышать и позицию Украины, получить реальные доказательства и аргументы о нарушении Россией договоренностей для того, чтобы принять решение относительно дальнейшего сотрудничества с ней", - отметил евродепутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последние действия РФ показывают, что разрешать достраивать "Северный поток-2" нельзя, - глава комитета Европарламента по иностранным делам Брок

В свою очередь Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия в который раз показала, что использует газ как инструмент политического давления, как оружие в своей гибридной войне, и это угроза не только для Украины, но и для всей Европы. "Это должно подтолкнуть страны ЕС к тому, чтобы трезво оценить угрозы и окончательно отказаться от "Северного потока-2", - отметила она.

Кроме того, во время встречи подчеркивалось о то, что евроинтеграция в Украине должна быть вынесена за грани политической борьбы. "Общество должно сформировать такой мощный запрос на евроинтеграцию, который ни один из украинских политиков или членов правительства не сможет проигнорировать. Тогда правительство и парламент не будут иметь иного выхода, как вместе работать над принятием евроинтеграционных законопроектов", - отметил Пэт Кокс.

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Климпуш-Цинцадзе подробнее проинформировала политика о ситуации с правительственно-парламентской "дорожной картой" по имплементации положений Соглашения об ассоциации и относительно политической ситуации вокруг основных законопроектов.

Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054316
 
 
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Прдуривается Европа.... Три года позицию Украны в "газовой войне" рассматривал Стокгольский арбитраж и тут ОПА!!! - Здрасьте! А сообщите нам вашу позицию пажалста...
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Хочуть "І рибку з'їсти, і ... кісткою не вдавитися!" )))
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Матеріали арбітражу є конфіденційними.
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"Газову війну" веде рашка, і вже багато років. У них і питайте!
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Отсутствие своей позиции, тоже позиция.
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Таке це ж наші донори, що мають забезпечити незалежність української судової гілки влади... Чи таки ні?
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Вугілля сажі не біліше. Так чи ні?- не почув відповіді.
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это ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ значение понятию ДОНОРЫ!
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Не люблю порожніх суперечок- тому і вжив той термін, яким Порошенко вжив до МВФ.
То що з відповіддю?
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как подымать тарифы, для него МВФ нужно, а как наводить порядок в судах так нет! Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок - Цензор.НЕТ 8916
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Позиція України дуже проста, ми виконуємо діючі контракти та рішення Стокгольмського арбітражу! Але росія та її агенти в ЄС хочуть організувати якісь обговорення щоб під час цього тиснути на Україну та примушувати її йти на умови путіна! Немає жодного конфлікту між компаніями Газпромом та Нафтогазом, а є використання Газпрому російською терористичною владою як інструмент тиску на Україну!
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Дитяча маячня.
Елмар Брок допомагає Україні створювати навколо Рашки відповідне інформаційне поле, щоб нейтралізувати газове лоббі. Це потрібно використовувати в повній мірі.
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Ну позицію бариг, які себе називають українською владою гриценкобот точно написав. Вони хочуть зістригти з Газпрома 2,5 млрд баксів, більше їх нічого не цікавить.
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Украина уже жестко подставилась (и давно) шоколадной *опой под Рашку - а вот народу приходится терпеть все это и платить по счетам за чье-то преступное предательство...
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Пясец вы, кацапы, безпаливные во всех смыслах
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Купить подешевле - можно даже у врага. Продать подороже - "своим" гражданам.
Какая еще может быть позиция у тех кто торговал на винницких базарах?
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Ти не ліпи всіх до купи. На базарах не тільки бариги.
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Слово барига має 2 значення - дрібний торговець і скупник краденого. Діячі з державним мисленням мали б розглядати перспективу та варіанти дій корисних в подальшому для країни, в нинішніх мафіозних паханів України барижна психологія - головне швидко наваритись.
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европейские "партнеры" включают дурака.

походу СП-2 быть.
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европе главное чтобы был газ, все остальное - лишь инструменты (озабоченность, прикидывание дурачком, переливание из пустого в порожнее)..
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То з незалежністю Антикорупційного суду вони теж "прикидываются дурачком"? Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок - Цензор.НЕТ 8747
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если Антикор суд будет реально независимым, то нет. А если будет ни вашим ни нашим, под крылышком банковой, и европа это схавает, то да
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от банковой. Когда посадят реального коррупционера (даже из команды кондитера, и он ничего не сможет сделать с этим) тогда я скажу да. В ином случае - переливание из пустого в порожнее, болтовня, имитация и проч ..уета
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Теж цього хочу. Навіть зможе засудити будь-якого з наших президентів- навіть нинішнього після зняття з нього недоторканості. До речі, Порох теж цього хоче.
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если ты тоже этого хочешь, в чем я сомневаюсь, тогда суды должны быть НЕЗАВИСИМЫ!
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Процитую Порошенко-що не так він тут сказав? З чого взагалі стільки галасу?
Президент сказал, что готов подписать изменения в законопроект об Антикоррупционном суде, если они будут отвечать Конституции Украины.

"Я не могу терпеть идею, что на следующий день любой может пойти в Конституционный суд и приостановить или отменить этот закон. Это была бы катастрофа", - заявил Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3054303
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В Конституции Украины записано, что мы Демократическое государство. Главным принципом которого является РАЗДЕЛЕНИЕ всех ветвей власти. Иначе это будет Королевство, Халифат или Джамехерия.
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Так і є.
То що не так у словах Порошенко?
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все не тек! Он хочет сам назначать судей, а это противоречит принципам Демократии.
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Тобто треба прийняти такий закон про Антикорупційний Суд, який миттєво буде заблокований за скаргою будь-якого корупціонера у Конституційний Суд?
Мдаа...
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нужно всего лишь выполнять ТРЕБОВАНИЕ демократии. Судей должна назначать ощественная палата, не связанная с другими ветвями власти. Как того требует МВФ, ЕС и Веницианская комиссия.
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То сформулюй це ТРЕБОВАНИЕ так, щоб воно не суперечило Конституції України- і Порошенко його підпише. Це він і сказав у цитаті, що я навів.
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В Конституции записано, что у нас ДЕМОКРАТИЯ! Поэтому ничего не противоречит.
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Ну не можеш сформулювати- то не можеш. Буває...
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и тебе не хворать. Купи книжку " Конституция для чайников"
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а как такой суд может появится по желанию "пороха", который может посадить самого "пороха" или членов его клана?
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Під контролем громадянського суспільства України та консультацій( а не права вето) від наших західних союзників.
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я начну с того, что не буду голосовать за поросенка. И буду максимально убеждать не делать этого всех знакомых и друзей, кумовей, родителей.
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Твоє законне право. От тільки зазвичай агітують ЗА когось- та в Україні звикли агітувати ПРОТИ когось.
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Я йому заборонив агітувати ЗА лідера опозиції? Та невже...)))
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оппозиция означает дословно ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ! Т.е. тек то ПРОТИВ.
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Як "Баба Яга проти"?))) а ще є "Противсіхи"- це теж опозиція?
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Суди і є гілка влади. Те, що ти сказав- це нонсенс.
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главный принцип ДЕМОКРАТИИ! Разделение всех ветвей власти друг от друга.
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Ветви власти независимые от власти? Что оно там в мозгах у вас крутится...
Независимыми должны быть менты суды и депутаты друг от друга
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вафлісте соєвий, причому тут антикорупсуд до теми?
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Наша позиция против расширение паРАши в сторону Европы в любом виде - военном, политическом, информационном и экономическом в виде разных потоков.
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"Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок".

Та будь ласка... Принципи Вам відомі - "верховенство міжнародного права, дотримання міжнародних угод, в тому числі, і рішень Стокгольмського арбітражу... А все інше - "від лукавого...". Про "стратегію в газовій війні" цілком можуть зробити висновок і самі, а про тактичні прийоми, що будуть при цьому застосовуватися, доповідати кожному "прищу на сраці", не обов"язково...
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бабло барыгам - вот наша главна позиция Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок - Цензор.НЕТ 912
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Наша позиция должна быть такой. Передать ГТС в концессию странам ЕС, для общей эксплуатации, что поддержит стабильность в Восточной Европе и никаких СП-2,только разрушит эту стабильность.
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То, что Газпром не заплатит и построят СП-2, даже я догадываюсь. Значит все эти громкие заявления по газу для внутреннего пользования, нужно мобилизовать население перед повышением цены на газ с 1 апреля на 65%. Если Газпром дешёвый газ не продаёт, повысить цены святое дело.
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Представитель компании Nord Stream 2 AG сообщил, что газовый конфликт между российской и украинской компанией не повлияет на строительство Северного потока-2.
Конфликт между Нафтогазом Украины и российским Газпромом по поводу контрактов на поставку и транзит российского газа никак не влияет на реализацию проектаСеверный поток-2. Об этом РИА Новости сообщил финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран.

П

"Развитие (конфликта Газпрома и Нафтогаза) не влияет на реализацию проекта Северный поток-2, поскольку он (проект) направлен на вклад в долгосрочную безопасность поставок газа в Европу", − сказал Коркоран в кулуарах конференции CERAWeek.
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Новое правительство Меркель не обрадует российский ТЭК
Крупнейшим поставщиком нефти, газа и угля в Германию является Россия. Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров.

Чего ждать "Газпрому", "Роснефти" или, скажем, "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) от нового правительства Германии? Какую энергетическую политику будет проводить в ближайшие три с половиной года страна, для которой Россия является главным поставщиком энергоносителей? Причем не только газа и нефти, что широко известно, но также и угля.
Доля возобновляемой энергетики должна вырасти до 65 процентов
О среднесрочных задачах и долгосрочных целях энергетической политики Германии можно судить по коалиционному договору между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). После одобрения этого 177-страничного документа рядовыми социал-демократами, о чем было объявлено 4 марта, он из проекта превратился в официальную программу нового правительства Германии. Оно начнет действовать после того, как Ангела Меркель (Angela Merkel) 14 марта будет избрана канцлером ФРГ.
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наша быдлоылита будет из себя, целку строить, как 27 лет поспиль (170 млд. дол. просить)

идем в Европу, нех ер оглядываться, палим мосты, продаемся с потрохами на Запад, сколько можно , как говно в ополонке болтаться, пора реально, окончательно прибиваться к западному берегу
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объявление, рубрика знакомства" Принц ты где сука? Марина 73 года."
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Вот быдлоэлита и хочет продаваться. Выторговать что-то. А люди должны крепко дать этой елите по башке и уйти в Европу окончательно и навсегда.
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Їздиш на мерсі останньої марки випуску,не розпускай соплі і не говори,що ти бідний,тобі все одно ніхто не повірить.
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А яка у плорохоригів може бути ще позиція? Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок - Цензор.НЕТ 7228
Що більше бабла допоможе вкрасти - така і буде позиція
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Европе нужно строить трубу не с россии ,а с африки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок
 
 
 
 
 
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