"Украина должна представить Европарламенту свою позицию в "газовой войне", - евродепутат Брок".

Об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины, президентом Европарламента (2002-2004 гг.) Пэтом Коксом и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что Россия пытается посеять сомнения относительно надежности Украины как транзитера газа в Европу. Но всем нам нужно услышать и позицию Украины, получить реальные доказательства и аргументы о нарушении Россией договоренностей для того, чтобы принять решение относительно дальнейшего сотрудничества с ней", - отметил евродепутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последние действия РФ показывают, что разрешать достраивать "Северный поток-2" нельзя, - глава комитета Европарламента по иностранным делам Брок

В свою очередь Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия в который раз показала, что использует газ как инструмент политического давления, как оружие в своей гибридной войне, и это угроза не только для Украины, но и для всей Европы. "Это должно подтолкнуть страны ЕС к тому, чтобы трезво оценить угрозы и окончательно отказаться от "Северного потока-2", - отметила она.

Кроме того, во время встречи подчеркивалось о то, что евроинтеграция в Украине должна быть вынесена за грани политической борьбы. "Общество должно сформировать такой мощный запрос на евроинтеграцию, который ни один из украинских политиков или членов правительства не сможет проигнорировать. Тогда правительство и парламент не будут иметь иного выхода, как вместе работать над принятием евроинтеграционных законопроектов", - отметил Пэт Кокс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры в формате РФ-Украина-ЕС по газу не планируются, так как разбирательства идут между коммерческими организациями, - глава минэнерго РФ Новак

Климпуш-Цинцадзе подробнее проинформировала политика о ситуации с правительственно-парламентской "дорожной картой" по имплементации положений Соглашения об ассоциации и относительно политической ситуации вокруг основных законопроектов.

Напомним, "Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.