 МИД Польши обеспокоен антипольскими лозунгами на шествии националистов во Львове

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Министерство иностранных дел Республики Польша с обеспокоенностью отметило ход демонстрации, организованной "Национальным корпусом" под лозунгами "Львов не для польских панов" и "Кому принадлежит Львов", что было сообщено по дипломатическим каналам украинской стороне", - сказано в нем.

В МИДе Польши подчеркнули, что такие проекты могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран.

Также в министерстве выразили обеспокоенность по поводу обострения высказываний среди некоторых политических кругов Украины в отношении Польши и поляков. В этом контексте Польша надеется, что украинские власти дистанцируются от мнений, представленных организаторами акций во Львове и связанных с ними кругов.

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В МИДе Польши еще раз подчеркнули свою готовность к дальнейшему диалогу по правовым вопросам, связанным с прошлым.

Напоминаем, во Львове во время факельного шествия по случаю годовщины гибели Шухевича участники марша несли плакат надписью "Місто Львів не для польських панів". Также они скандировали: "Місто Львів не для польських панів!", "Пам'ятай, чужинець, тут господар - українець!", "Наша земля - наші герої", "Слава Україні!", "Бандера, Шухевич - Герої України!".

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