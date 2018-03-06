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 За рубежом
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Все про:санкции (6567) США (13364) Мнучин (6) Коутс (3)

 В течение следующих нескольких недель мы должны продвинуться вперед по санкциям против России, - министр финансов США Мнучин

В рамках Акта противодействия противникам Америки возможно введение новых санкций в отношении Российской Федерации.

С соответствующими заявлениями выступили на слушаниях в Конгрессе во вторник, в частности, министр финансов США Стивен Мнучин, а также руководитель Нацразведки США Дэн Коутс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что в течение следующих нескольких недель мы продвинемся вперед с санкциями против России, которые станут результатом Акта (противодействия противникам Америки через санкции, – ред.)", - заявил министр финансов США на заседании одного из подкомитетов Палаты представителей США.

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Мнучин также выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает" решение о введении санкций против РФ.

В то же время, на заседании Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс также высказался о необходимости усиления давления на Россию.

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"Мы не увидели никаких подтверждений усилий со стороны России (в отношении изменения поведения, – ред.), но мы знаем, что их преступная активность продолжает иметь место", - заявил глава Национальной разведки.

Он также предупредил, что со стороны РФ до сих пор существует серьезная угроза попыток осуществить вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе в выборы в американский Конгресс в этом году. В этой связи Коатс выразил надежду, что Министерство финансов США введет новые санкции против России уже на следующей неделе.

Источник: https://censor.net.ua/n3054293
 
 
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Даешь прилагательным кдровский 20млдр ВВП. Отгородить и законсервировать ватных на лет
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він теж качає будку! В течение следующих нескольких недель мы должны продвинуться вперед по санкциям против России, - министр финансов США Мнучин - Цензор.НЕТ 7750
опісля) кацапів завітайте до шоколадних), вони теж чекають!
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Угу. Остается незакрытым вопрос - когда Рыжий введет в действие санкции за вмешательство в выборы?
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Вы Украине должны или ядерное оружие вернуть или Крым с Донбассом ...
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Паходу, вазелин для коцабов медленно перестаёт быть актуальным... В течение следующих нескольких недель мы должны продвинуться вперед по санкциям против России, - министр финансов США Мнучин - Цензор.НЕТ 7398
Рваные раны таких размеров вазелином уже не вылечишь, да, коцабы ??? В течение следующих нескольких недель мы должны продвинуться вперед по санкциям против России, - министр финансов США Мнучин - Цензор.НЕТ 1560
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Чего он мнётся как женщина, тот Мнучин. Он уже месяц назад как эту тему трёт, а толку никакого.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ течение следующих нескольких недель мы должны продвинуться вперед по санкциям против России, - министр финансов США Мнучин
 
 
 
 
 
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