 В течение следующих нескольких недель мы должны продвинуться вперед по санкциям против России, - министр финансов США Мнучин

С соответствующими заявлениями выступили на слушаниях в Конгрессе во вторник, в частности, министр финансов США Стивен Мнучин, а также руководитель Нацразведки США Дэн Коутс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что в течение следующих нескольких недель мы продвинемся вперед с санкциями против России, которые станут результатом Акта (противодействия противникам Америки через санкции, – ред.)", - заявил министр финансов США на заседании одного из подкомитетов Палаты представителей США.

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Мнучин также выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает" решение о введении санкций против РФ.

В то же время, на заседании Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс также высказался о необходимости усиления давления на Россию.

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"Мы не увидели никаких подтверждений усилий со стороны России (в отношении изменения поведения, – ред.), но мы знаем, что их преступная активность продолжает иметь место", - заявил глава Национальной разведки.

Он также предупредил, что со стороны РФ до сих пор существует серьезная угроза попыток осуществить вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе в выборы в американский Конгресс в этом году. В этой связи Коатс выразил надежду, что Министерство финансов США введет новые санкции против России уже на следующей неделе.