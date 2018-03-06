 ВСП продлил отстранение от должности столичного судьи Головатюка, подозреваемого во взятке в $16 тыс. долларов

"Высший совет правосудия, рассмотрев на заседании 6 марта 2018 года ходатайство заместителя генерального прокурора Столярчука Юрия Васильевича, отстранил судью хозяйственного суда города Киева Головатюка Любомира Дмитриевича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда в уголовном производстве по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления доверием (мошенничество)), или закрытия указанного уголовного производства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на портале судебной власти Украины.

В ходатайстве указывается, что на рассмотрении в Шевченковском районном суде города Киева находится обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Головатюка Л.Д. в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью третьей статьи 190 УК Украины (судебное дело № 761/37111/17).

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Постановлением Шевченковского районного суда города Киева от 9 января

2018 года указанный обвинительный акт признан соответствующим требованиям статей 109, 291 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании.

"В обоснование ходатайства заместитель Генерального прокурора Столярчук Ю.В. отмечает, что сегодня обвиняемый Головатюк Л.Д. занимает должность судьи хозяйственного суда города Киева бессрочно, а следовательно, может незаконными средствами влиять на свидетелей и других участников уголовного производства", - говорится в сообщении.

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На заседание Высшего совета правосудия прибыли представитель Генеральной прокуратуры - заместитель начальника отдела процессуального руководства и поддержания государственного обвинения в суде управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины младший советник юстиции Дяченко О. А., судья хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д., представители судьи Головатюка Л.Д. - адвокаты Комлев С.В., Сахнацкий А.А.

Представитель Генеральной прокуратуры Украины поддержал ходатайство о временном отстранении судьи хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д., аргументируя свою позицию тем, что указанное ходатайство подано на стадии судебного разбирательства, после назначения слушания дела судом.

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Представитель судьи хозяйственного суда города Киева Головатюка Л.Д. - адвокат Сахнацкий А.А. подал в Высший совет правосудия возражение, которое поддержал в заседании, и просил вернуть указанное ходатайство заместителю Генерального прокурора Столярчуку Ю.В. без рассмотрения, поскольку подобные доводы и обоснования, изложенные в ходатайстве заместителя Генерального прокурора Столярчука Ю.В. от 28 февраля 2018 года, уже были предметом рассмотрения Высшего совета правосудия при принятии решения от 24 января 2017 года № 16/0/15-17 о временном отстранении судьи хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности сроком на два месяца и при принятии решения от 9 марта 2017 года № 472/0/15-17 о продлении срока отстранения судьи хозяйственного суда города Киева Головатюка Л.Д. от правосудия.

Представитель судьи хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д. - адвокат Комлев С.В. против ходатайства заместителя Генерального прокурора Столярчука Ю.В. возразил с тем же основаниям, которые указаны в письменном возражении адвоката Сахнацкого А.А.

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Высший совет правосудия, исследовав ходатайство и приобщены к нему документы, заслушав докладчика - члена Высшего совета правосудия Бойко А.Н., представителя Генеральной прокуратуры Украины и представителя судьи, приняла временно отстранить судью хозяйственного суда города Киева Головатюк Любомира Дмитриевича от правосудия в свя связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговором суда или закрытия указанного уголовного производства.

Напомним, 12 января правоохранители задержали Любомира Головатюка, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в размере 16 тысяч долларов. 14 января Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 293 тысяч гривен. Позже Высший совет правосудия отстранил его от должности до 13 марта. 10 февраля апелляционный суд отменил решение об аресте судьи.

Фамилия Головатюка фигурирует в ряде журналистских расследований, которые разоблачали схему передачи резиденции "Межигорье" беглому президенту Виктору Януковичу.