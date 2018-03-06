 ВСП продлил отстранение от должности столичного судьи Головатюка, подозреваемого во взятке в $16 тыс. долларов

"Высший совет правосудия, рассмотрев на заседании 6 марта 2018 года ходатайство заместителя генерального прокурора Столярчука Юрия Васильевича, отстранил судью хозяйственного суда города Киева Головатюка Любомира Дмитриевича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда в уголовном производстве по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления доверием (мошенничество)), или закрытия указанного уголовного производства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на портале судебной власти Украины.
В ходатайстве указывается, что на рассмотрении в Шевченковском районном суде города Киева находится обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Головатюка Л.Д. в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью третьей статьи 190 УК Украины (судебное дело № 761/37111/17).
Постановлением Шевченковского районного суда города Киева от 9 января
2018 года указанный обвинительный акт признан соответствующим требованиям статей 109, 291 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Дело назначено к судебному разбирательству в судебном заседании.
"В обоснование ходатайства заместитель Генерального прокурора Столярчук Ю.В. отмечает, что сегодня обвиняемый Головатюк Л.Д. занимает должность судьи хозяйственного суда города Киева бессрочно, а следовательно, может незаконными средствами влиять на свидетелей и других участников уголовного производства", - говорится в сообщении.
На заседание Высшего совета правосудия прибыли представитель Генеральной прокуратуры - заместитель начальника отдела процессуального руководства и поддержания государственного обвинения в суде управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины младший советник юстиции Дяченко О. А., судья хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д., представители судьи Головатюка Л.Д. - адвокаты Комлев С.В., Сахнацкий А.А.
Представитель Генеральной прокуратуры Украины поддержал ходатайство о временном отстранении судьи хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д., аргументируя свою позицию тем, что указанное ходатайство подано на стадии судебного разбирательства, после назначения слушания дела судом.
Представитель судьи хозяйственного суда города Киева Головатюка Л.Д. - адвокат Сахнацкий А.А. подал в Высший совет правосудия возражение, которое поддержал в заседании, и просил вернуть указанное ходатайство заместителю Генерального прокурора Столярчуку Ю.В. без рассмотрения, поскольку подобные доводы и обоснования, изложенные в ходатайстве заместителя Генерального прокурора Столярчука Ю.В. от 28 февраля 2018 года, уже были предметом рассмотрения Высшего совета правосудия при принятии решения от 24 января 2017 года № 16/0/15-17 о временном отстранении судьи хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности сроком на два месяца и при принятии решения от 9 марта 2017 года № 472/0/15-17 о продлении срока отстранения судьи хозяйственного суда города Киева Головатюка Л.Д. от правосудия.
Представитель судьи хозяйственного суда города Киева Головатюк Л.Д. - адвокат Комлев С.В. против ходатайства заместителя Генерального прокурора Столярчука Ю.В. возразил с тем же основаниям, которые указаны в письменном возражении адвоката Сахнацкого А.А.
Высший совет правосудия, исследовав ходатайство и приобщены к нему документы, заслушав докладчика - члена Высшего совета правосудия Бойко А.Н., представителя Генеральной прокуратуры Украины и представителя судьи, приняла временно отстранить судью хозяйственного суда города Киева Головатюк Любомира Дмитриевича от правосудия в свя связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговором суда или закрытия указанного уголовного производства.
Напомним, 12 января правоохранители задержали Любомира Головатюка, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в размере 16 тысяч долларов. 14 января Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 293 тысяч гривен. Позже Высший совет правосудия отстранил его от должности до 13 марта. 10 февраля апелляционный суд отменил решение об аресте судьи.
Фамилия Головатюка фигурирует в ряде журналистских расследований, которые разоблачали схему передачи резиденции "Межигорье" беглому президенту Виктору Януковичу.
шо за нищеброд!?? гнать его из судей, чтобы не позорил весь судейский корпус "честнейших" !