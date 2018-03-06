 В апреле военные пенсионеры получат пересчитанную за 4 месяца пенсию, - Гройсман

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим. Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель", - написал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что пенсионерам не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.

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Он также напомнил, что пенсии будут повышаться поэтапно.

"На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 грн", - сообщил Гройсман.

Таким образом, за два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2 898 грн.

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Пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. лиц. Для этого в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн.

Напоминаем, Кабинет министров 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.

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