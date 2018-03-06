 В апреле военные пенсионеры получат пересчитанную за 4 месяца пенсию, - Гройсман

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим. Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель", - написал глава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что пенсионерам не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.
Он также напомнил, что пенсии будут повышаться поэтапно.
"На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 грн", - сообщил Гройсман.
Таким образом, за два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2 898 грн.
Пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. лиц. Для этого в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн.
Напоминаем, Кабинет министров 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.
Пока мы празднуем победу в газовом вопросе над «Газпромом», теряем в угольном направлении. Да, при всех наших запасах и работающих шахтах угля Украине не хватает. И мы будем увеличивать его закупки в следующем году на 11,3%. За валюту, естественно. Вишенка на торте - мы его будем закупать у России. Гибридная война, вот такая гибридная. Своим шахтерам недоплатим, зато российских загрузим работой. И деньгами, конечно. Источник: https://censor.net.ua/b3054266