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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсия (1703) Гройсман (3879) военнослужащие (3496)

 В апреле военные пенсионеры получат пересчитанную за 4 месяца пенсию, - Гройсман

Первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже в конце марта, а пересчитанную пенсию за январь-апрель военные пенсионеры получат в апреле.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим. Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель", - написал глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что пенсионерам не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.

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Он также напомнил, что пенсии будут повышаться поэтапно.

"На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 грн", - сообщил Гройсман.

Таким образом, за два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2 898 грн.

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Пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. лиц. Для этого в  бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн.

Напоминаем, Кабинет министров 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.

В апреле военные пенсионеры получат пересчитанную за 4 месяца пенсию, - Гройсман 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3054290
 
 
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з вугіллям -
Пока мы празднуем победу в газовом вопросе над «Газпромом», теряем в угольном направлении. Да, при всех наших запасах и работающих шахтах угля Украине не хватает. И мы будем увеличивать его закупки в следующем году на 11,3%. За валюту, естественно. Вишенка на торте - мы его будем закупать у России. Гибридная война, вот такая гибридная. Своим шахтерам недоплатим, зато российских загрузим работой. И деньгами, конечно. Источник: https://censor.net.ua/b3054266
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Наше правительство хорошо работает. российской нечисти это очень не нравится.
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всі вже побачили , що "ваше правительство" добре працює - на РФію ...
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Да судя по ссыкливости "легитимного-2",перед выборами сейчас гречка польется в двойном размере.Уже хуйло на выборы начало влиять В апреле военные пенсионеры получат пересчитанную за 4 месяца пенсию, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7555.Продолжение следует...
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зараз відбувається надзвичайна активно робота провладних політтехнологів , яку не показують по ТБ - йде розробка різних варіантів і стратегій по збереженню Системи і недопущення жодних змін .
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147 потужна реформа йде в люди. На черзі 148 - підняття пенсій космонавтам.
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Интересно под какие проценты и для кого лично эта пенсия "гуляла" аж 4 месяца ?
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до речі - главу НБУ так і не затвердили , пані Уггі вже 11-й місяць у відпустці гуляє ... В апреле военные пенсионеры получат пересчитанную за 4 месяца пенсию, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5487
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Даже кашель и температура не мешает нашему премьер-министру продуцировать новые радужные обещания! Вот каким должен быть государственный деятель 3 тысячелетия!
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Писали что это чмо уже заболело и была надежда что оно сдохнет, шо, уже ожило?
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Героически превозмогая, клаву в Фейсе топчет...)))
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Остается надежда что это будет не 1 апреля
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И что примечательно - регулярно, как понос
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Государственные служащие всю независимость платили повышеные отчисления в ПФ, так как им обещали высокую пенсию. Многие только ради высокой пенсии и сидели на этой работе. в итоге их всех обманули. Кто то успел отсудить двойную пенсию. Потом судам сказали всем отказывать. При этом правота госслужащих безупречная!!! Моя мать решилась на Европейский суд...
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Зашибись мля... Пол страны военных пенсионеров которые ни разу не были на войне, а когда пришло время защитить страну так разбежались как куры или перешли на сторону врага.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ апреле военные пенсионеры получат пересчитанную за 4 месяца пенсию, - Гройсман
 
 
 
 
 
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