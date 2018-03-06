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Все про:обыск (1118) прокуратура (3004) религия (643) экстремизм (105)

 Обыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева

Прокуратура города Киева заявляет, что обыски в религиозной общественной организации на предмет экстремистской литературы не являются преследованием по конфессиональному признаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

В  тексте отмечается: "Информация, распространенная в некоторых СМИ, о якобы преследовании религиозных организаций со стороны столичной прокуратуры не соответствует действительности.

Обращаем внимание, что следственные действия, которые были проведены 6 марта 2018 в помещении одного из религиозных центров, состоялись на основании постановлений Подольского районного суда г.. Киева и в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ : Прокуратура и СБУ в рамках дела о распространении экстремистской литературы провели ряд обысков и изъяли около 100 книг

Так, проведение всех следственных действий происходило с применением видеофиксации, в присутствии понятых и с учетом правил внутреннего распорядка указанного Центра.

Замечаем, что указанные следственные действия, направлены на выявление и раскрытие возможных неправомерных действий отдельных граждан и никоим образом не касаются деятельности Центра как общественной или религиозной организации.

В связи с этим еще раз подчеркиваем, что органы столичной прокуратуры с уважением относятся к деятельности всех религиозных организаций, зарегистрированных на территории нашего государства, и любые обвинения в дискредитации или преследования их деятельности являются безосновательными и необоснованными".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее киевская прокуратура провела обыски в одном из религиозных центров по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости по ч.1 ст. 300 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3054289
 
 
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Обыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5225Обыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 4915Дмитро Корчинський
13 год ·

Нині рано вранці в ісламському культурному центрі на Дехтярівській есбеушники влаштували трус. Вибили двері, конфіскували якусь брошурку й уїхали.
Ісламський культурний центр є дуже проукраїнським. Капелани-імами працюють в АТО, надихають бійців мусульман боронити Україну.
Цікаво, що до промосковської мечеті на Татарці СБУ ніколи не мала жодних претензій.

Досі не вичещена московська агентура в СБУ прагне налаштувати українських мусульман проти Української держави.
Коментарі за тел. 0916063838 (Юрист Ісламського центру)
ВИДЕО
https://youtu.be/F-VuESorGqI



Обыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 4417



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А що ще може написати професійний провокатор зі стажем...
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Саша Крест - провокатор? Саша, - это уже устарело..... Вся наша жизнь включая Майдан и есть сплошная провокация... Обыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5563 По крайней мере Корчинскому лично никто из соратников предъяв в предательстве не выдвинул.... В отличии от того же парашенка...
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Усе ТВОЄ життя- бо казати ти можеш виключно за себе.
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Конечно, более важной работы у сбушников нет, вот они и перетряхивают залежавшиеся от безделья мускулы в других местах.
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Добре, що я атеїст- бо мене це взагалі не хвилює.)))
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..в последнее время, каждый раз когда слышишь - "в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины" - блевать хочется..
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Не сдерживай себя, пора накормить ихтиандра, Амн! ,гы.
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а по всей Украине проверки религиозных общин не православного направления тоже в полном соответствии с законом? учимся у крымчан давить конкурентов ...?
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А что за религиозная литература, пропагандирующая рознь? Надеюсь, не Тора? Обыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 1509
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Тора у мусульманському центріфі-АрЫгінально...)))
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Не ,каран на иврите, гы., иншалла !, шолом вам у хату!
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та, може, гундяївці і "стуконули"...а перевірити було треба по закону...ці слуги нквд-ешні в рясах ще багато чого колотитимуть по країні...в них таке завдання от путлєра..з усіх боків цькувати нашу державу...Так що зрозумійте вірно, кому це потрібно нацьковувати людей на владу...не дарма ж саме якось одразу і "легітимне" ботоксне чмо з конференцією випхалося на люди...там стратегії пишуться спеціальними інститутами ординськими...Голову включайте, а не зразу вишкіряйтеся, бо саме такої реакції в орді й чекають.!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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