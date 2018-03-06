 Обыски в помещении религиозного центра прошли по решению суда и в полном соответствии с законом, - прокуратура Киева

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

В тексте отмечается: "Информация, распространенная в некоторых СМИ, о якобы преследовании религиозных организаций со стороны столичной прокуратуры не соответствует действительности.

Обращаем внимание, что следственные действия, которые были проведены 6 марта 2018 в помещении одного из религиозных центров, состоялись на основании постановлений Подольского районного суда г.. Киева и в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Так, проведение всех следственных действий происходило с применением видеофиксации, в присутствии понятых и с учетом правил внутреннего распорядка указанного Центра.

Замечаем, что указанные следственные действия, направлены на выявление и раскрытие возможных неправомерных действий отдельных граждан и никоим образом не касаются деятельности Центра как общественной или религиозной организации.

В связи с этим еще раз подчеркиваем, что органы столичной прокуратуры с уважением относятся к деятельности всех религиозных организаций, зарегистрированных на территории нашего государства, и любые обвинения в дискредитации или преследования их деятельности являются безосновательными и необоснованными".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее киевская прокуратура провела обыски в одном из религиозных центров по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости по ч.1 ст. 300 УК Украины.