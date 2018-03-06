 ВР должна срочно заняться проблемой перегруженности судов, связанной с вступлением в силу изменений в УК, - Шевченковский райсуд Киева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, изменениями в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "поправки Лозового") предусмотрено представление ходатайств следователей только по месту регистрации юридических лиц.

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"Структурные подразделения, например, райуправления Национальной полиции Украины не являются юридическими лицами, поэтому все ходатайства следственных управлений полиции в районах (10) и отделов полиции в Киевской области (12 районных отделений и 25 отделений) будут направлены в один суд - по месту официальной регистрации НПУ. Следственными судьями Шевченковского районного суда города Киева за 2017 год рассмотрено более 30 000 ходатайств. Поэтому можно прогнозировать существенное увеличение количества ходатайств", - отмечает судья-спикер Шевченковского районного суда города Киева Ирина Фролова.

Кроме того, в связи с внесением изменений в статью 243 УПК Украины будет изменен порядок привлечения эксперта в уголовном производстве. Теперь эксперт будет привлекаться исключительно по решению следственного судьи или суда. Следовательно, для установления причин смерти человека следователи вынуждены будут обращаться сначала к следственному судье, а уже потом к эксперту. В Шевченковской райсуда уверены, что это увеличит сроки решения вопроса о предоставлении разрешения на захоронение, а также станет дополнительным фактором увеличения нагрузки на судей.

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В сообщении отмечается, что Шевченковский районный суд города Киева неоднократно обращался в Верховную Раду и другим уполномоченным лицам, информировал о ситуации и просил принять меры. Вместе с тем, в суде отмечают, что "даже в условиях чрезмерной нагрузки суд будет работать для обеспечения права каждого гражданина на своевременное и справедливое судебное разбирательство" и призывают парламент вернуться к этому вопросу.