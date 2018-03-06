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 Политика Украины, Общество
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 ВР должна срочно заняться проблемой перегруженности судов, связанной с вступлением в силу изменений в УК, - Шевченковский райсуд Киева

С 15 марта 2018 года в ряде местных судов, находящихся по месту юридической регистрации правоохранительных органов, в несколько раз увеличится поступление количества ходатайств следователей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, изменениями в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "поправки Лозового") предусмотрено представление ходатайств следователей только по месту регистрации юридических лиц.

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"Структурные подразделения, например, райуправления Национальной полиции Украины не являются юридическими лицами, поэтому все ходатайства следственных управлений полиции в районах (10) и отделов полиции в Киевской области (12 районных отделений и 25 отделений) будут направлены в один суд - по месту официальной регистрации НПУ. Следственными судьями Шевченковского районного суда города Киева за 2017 год рассмотрено более 30 000 ходатайств. Поэтому можно прогнозировать существенное увеличение количества ходатайств", - отмечает судья-спикер Шевченковского районного суда города Киева Ирина Фролова.

Кроме того, в связи с внесением изменений в статью 243 УПК Украины будет изменен порядок привлечения эксперта в уголовном производстве. Теперь эксперт будет привлекаться исключительно по решению следственного судьи или суда. Следовательно, для установления причин смерти человека следователи вынуждены будут обращаться сначала к следственному судье, а уже потом к эксперту. В Шевченковской райсуда уверены, что это увеличит сроки решения вопроса о предоставлении разрешения на захоронение, а также станет дополнительным фактором увеличения нагрузки на судей.

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В сообщении отмечается, что Шевченковский районный суд города Киева неоднократно обращался в Верховную Раду и другим уполномоченным лицам, информировал о ситуации и просил принять меры. Вместе с тем, в суде отмечают, что "даже в условиях чрезмерной нагрузки суд будет работать для обеспечения права каждого гражданина на своевременное и справедливое судебное разбирательство" и призывают парламент вернуться к этому вопросу.

Источник: https://censor.net.ua/n3054288
 
 
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А Какао-боб похвастался, что судебная реформа уже ришуче завершилась. Так шо не шатайте будку с анакондой
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мирись с противником своим , пока ты еще на пути к судье--так написано в Библии. Зачем мы сами так кормим судей? не умеем договариваться...
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Постоянно переносятся суды из-за соплей судей. Посмотрите как идут суды в США.
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зато по Амосовой быстренько приняли решение, за 2 дня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР должна срочно заняться проблемой перегруженности судов, связанной с вступлением в силу изменений в УК, - Шевченковский райсуд Киева
 
 
 
 
 
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