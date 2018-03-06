 ВР должна срочно заняться проблемой перегруженности судов, связанной с вступлением в силу изменений в УК, - Шевченковский райсуд Киева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, изменениями в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "поправки Лозового") предусмотрено представление ходатайств следователей только по месту регистрации юридических лиц.
"Структурные подразделения, например, райуправления Национальной полиции Украины не являются юридическими лицами, поэтому все ходатайства следственных управлений полиции в районах (10) и отделов полиции в Киевской области (12 районных отделений и 25 отделений) будут направлены в один суд - по месту официальной регистрации НПУ. Следственными судьями Шевченковского районного суда города Киева за 2017 год рассмотрено более 30 000 ходатайств. Поэтому можно прогнозировать существенное увеличение количества ходатайств", - отмечает судья-спикер Шевченковского районного суда города Киева Ирина Фролова.
Кроме того, в связи с внесением изменений в статью 243 УПК Украины будет изменен порядок привлечения эксперта в уголовном производстве. Теперь эксперт будет привлекаться исключительно по решению следственного судьи или суда. Следовательно, для установления причин смерти человека следователи вынуждены будут обращаться сначала к следственному судье, а уже потом к эксперту. В Шевченковской райсуда уверены, что это увеличит сроки решения вопроса о предоставлении разрешения на захоронение, а также станет дополнительным фактором увеличения нагрузки на судей.
В сообщении отмечается, что Шевченковский районный суд города Киева неоднократно обращался в Верховную Раду и другим уполномоченным лицам, информировал о ситуации и просил принять меры. Вместе с тем, в суде отмечают, что "даже в условиях чрезмерной нагрузки суд будет работать для обеспечения права каждого гражданина на своевременное и справедливое судебное разбирательство" и призывают парламент вернуться к этому вопросу.