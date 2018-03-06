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 При крушении российского самолета в Сирии погиб генерал-майор и 26 офицеров. На базе в Хмеймиме находится глава Генштаба армии РФ Герасимов, - "РБК-Россия"

На борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 был генерал-майор Вооруженных сил Владимир Еремеев и 26 офицеров армии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ об этом российскому РБК сообщили два источника в Минобороны РФ.

В ведомстве официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров, передает ТАСС.

По данным Минобороны, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.

Командиром самолета был летчиком первого класса с налетом более 3 тыс. часов, он до этого уже выполнял посадки на Хмеймиме, заявили в министерстве обороны РФ.

Военные также отметили, что погодные условия для посадки во вторник "были простыми". Кроме того самолет летел с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо.

Звание генерал-майора Владимиру Еремееву было присвоено в декабре 2016 года указом Путина.

Также по сообщению агентства 6 марта на базе Хмеймим в Сирии находится начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Об этом РБК-Россия  рассказали два источника в Минобороны РФ и подтвердил источник, близкий к ведомству.

С какой целью глава Генштаба прибыл в Сирию, собеседники агентства информацию не раскрывают.

Источник российского РБК в Минобороны РФ сообщил, что Герасимова не было на борту потерпевшего крушение Ан-26.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 марта в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Позже Минобороны РФ уточнили число жертв, заявив, что погибло 39 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3054286
 
 
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хотя, если эти русоофицеры были рукоопые, а это скорее и так, то это возможно не позитив, как вдумаюс - каждый из тех офицеров мог в ад отослать по 50 бурято-сруских рядовых, то это ну так, но - лучше синица в руках .......
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може зачистка в верхніх ешелонах армії? а що? йоську джугашвіллі воно наслідує вже давно як під копірку... онде 400 ахєнтів/врагів народу викрив Під час аварії російського літака в Сирії загинув генерал-майор і 26 офіцерів. На базі Хмеймім перебуває глава Генштабу армії РФ Герасимов, - "РБК-Россия" - Цензор.НЕТ 411
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Ну - так... Лучше чем просто майор, но хуже чем генерал-полковник пятеро.
Хотя как для начала весны - сойдет
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Есть у кого нибудь подходящее фото или гифка ликующих жен-вдовушек... Ипотеку оплатят в аккурат на 8 марта)))
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Короче, защитили родину на дальних рубежах...
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Меня судьба вот этой красавы волнует - если она тоже копыта откинула или, что еще хуже, ластами щелкнула, так и останется не разгаданным хитрое слово на букву "ы":

Під час аварії російського літака в Сирії загинув генерал-майор і 26 офіцерів. На базі Хмеймім перебуває глава Генштабу армії РФ Герасимов, - "РБК-Россия" - Цензор.НЕТ 2164
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вот сегодня вроде день как день . а читаешь новости из Сирии и понимаешь . нет сегодня праздник Під час аварії російського літака в Сирії загинув генерал-майор і 26 офіцерів. На базі Хмеймім перебуває глава Генштабу армії РФ Герасимов, - "РБК-Россия" - Цензор.НЕТ 1096
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Я ж писав новина стає все кращою та кращою - як погода весною, тільки там по днях а тут по годинах.
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А можно уточнить, на каком самолёте и когда Герасимов полетит обратно в парашу?
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Дорогой Хуйло недавно показываТЬ мультиками, что говорит что у вяликих, где распространен прилагательный лживый езык есть еще много ярдов
валовскага нашионал продукта. Чтобы оно там не шаманило над всякими интересными оружиями и постоянно нападало нужно помочь хуйлу привести
ввп парашки к ватному бгатскому нароту ис КНДР.

Иными словами мировое сообщество должно привести ввп лживых рашканов
к великой 20-ярдной кндеровской отметке, перевев ес и китай на автоаккумуляторы, отключить интернет. И чтобы лживые рашканы перестали вечно воевать нужно помочь двум Кндеэриям
слиться в дуржеском экстазе, чтобы эти вяликие чекистании вечно лгали друг другу. Отгородить на лет 500 минимум и ходить на экскурсии смотреть через стекло как ватка кайфует от любимых "камней с неба". И НАСЛАЖДАТЬСЯ УВИДЕННЫМ. В качестве познавательного интереса изучать как чекисты влияют на ват моск и удивляться как ват быдлом можно управлять посредством лжи. В 22м веке Это будет таким замороженным состоянием цивилизации где все будут ездить в зоопарк и смотреть как чекисты и их жертвы как когда-то жили во времена мамонтов.

СЛАВа чекистанским кндериям.
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Зачем Герасим утопил свою Му - му (Еремеева),' и почему? " ) Не щастить расіянам у Сирії е як другий Афган вже.
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Красота то какая! Ля пота! (Иван Васильевичь меняет проффесию)
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Это просто праздник какой-то, сколько кацапчегов зажмурились!!!!!!
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Ватники теперь не будут рисковать и будут попадать в Сирию по воде как это было в украинском Крыму
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аха, ты ещё фотку с козлами выставил, помним помним, только тот овец вёз и на таран .....
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что усатое овно скажэт - будет траур на рашке или будет продолжение праздника плясок и песни по приглошению хуила.
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Ахвіцера Терористичной групіровки КГ, це більший вклад в справу миру на Землі. І добрих людей сразу стало більше в %.
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26 офіцерів і одного генерал-майора вони порахували , а про то скільки взагалі було на борту , змовчали, ніби то якісь рюкзаки авакова ,чи гуманітарка з лаптєй, тіпа, кому вони треба : "На борту разбившегося в Сирии самолета Ан-26 был генерал-майор Вооруженных сил Владимир Еремеев и 26 офицеров армии РФ. ... помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри крушении российского самолета в Сирии погиб генерал-майор и 26 офицеров. На базе в Хмеймиме находится глава Генштаба армии РФ Герасимов, - "РБК-Россия"
 
 
 
 
 
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