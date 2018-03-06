 При крушении российского самолета в Сирии погиб генерал-майор и 26 офицеров. На базе в Хмеймиме находится глава Генштаба армии РФ Герасимов, - "РБК-Россия"

Как передает Цензор.НЕТ об этом российскому РБК сообщили два источника в Минобороны РФ.



В ведомстве официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров, передает ТАСС.

По данным Минобороны, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.



Командиром самолета был летчиком первого класса с налетом более 3 тыс. часов, он до этого уже выполнял посадки на Хмеймиме, заявили в министерстве обороны РФ.

Военные также отметили, что погодные условия для посадки во вторник "были простыми". Кроме того самолет летел с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо.



Звание генерал-майора Владимиру Еремееву было присвоено в декабре 2016 года указом Путина.

Также по сообщению агентства 6 марта на базе Хмеймим в Сирии находится начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Об этом РБК-Россия рассказали два источника в Минобороны РФ и подтвердил источник, близкий к ведомству.



С какой целью глава Генштаба прибыл в Сирию, собеседники агентства информацию не раскрывают.

Источник российского РБК в Минобороны РФ сообщил, что Герасимова не было на борту потерпевшего крушение Ан-26.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 марта в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Позже Минобороны РФ уточнили число жертв, заявив, что погибло 39 человек.