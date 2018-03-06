Как передает Цензор.НЕТ об этом российскому РБК сообщили два источника в Минобороны РФ.
В ведомстве официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров, передает ТАСС.
По данным Минобороны, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.
Командиром самолета был летчиком первого класса с налетом более 3 тыс. часов, он до этого уже выполнял посадки на Хмеймиме, заявили в министерстве обороны РФ.
Военные также отметили, что погодные условия для посадки во вторник "были простыми". Кроме того самолет летел с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо.
Звание генерал-майора Владимиру Еремееву было присвоено в декабре 2016 года указом Путина.
Также по сообщению агентства 6 марта на базе Хмеймим в Сирии находится начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Об этом РБК-Россия рассказали два источника в Минобороны РФ и подтвердил источник, близкий к ведомству.
С какой целью глава Генштаба прибыл в Сирию, собеседники агентства информацию не раскрывают.
Источник российского РБК в Минобороны РФ сообщил, что Герасимова не было на борту потерпевшего крушение Ан-26.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 марта в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Позже Минобороны РФ уточнили число жертв, заявив, что погибло 39 человек.
Хотя как для начала весны - сойдет
валовскага нашионал продукта. Чтобы оно там не шаманило над всякими интересными оружиями и постоянно нападало нужно помочь хуйлу привести
ввп парашки к ватному бгатскому нароту ис КНДР.
Иными словами мировое сообщество должно привести ввп лживых рашканов
к великой 20-ярдной кндеровской отметке, перевев ес и китай на автоаккумуляторы, отключить интернет. И чтобы лживые рашканы перестали вечно воевать нужно помочь двум Кндеэриям
слиться в дуржеском экстазе, чтобы эти вяликие чекистании вечно лгали друг другу. Отгородить на лет 500 минимум и ходить на экскурсии смотреть через стекло как ватка кайфует от любимых "камней с неба". И НАСЛАЖДАТЬСЯ УВИДЕННЫМ. В качестве познавательного интереса изучать как чекисты влияют на ват моск и удивляться как ват быдлом можно управлять посредством лжи. В 22м веке Это будет таким замороженным состоянием цивилизации где все будут ездить в зоопарк и смотреть как чекисты и их жертвы как когда-то жили во времена мамонтов.
СЛАВа чекистанским кндериям.