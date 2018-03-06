 Экс-депутат Шепелев пробудет в СИЗО до 8 апреля, - решение суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

6 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Шепелева А.А. Адвокаты были не согласны с решением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 февраля 2018 года, который удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД следственного отдела управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Шепелева А.А. сроком до 8 апреля 2018 года включительно.

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого, оставили без удовлетворения.

Напомним, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го его задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Александр Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").