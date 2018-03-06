 Дело экс-командира роты "Беркута" Логвиненко, подозреваемого в нападении на "автомайдановцев", возвращено в суд первой инстанции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда города Киева о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению командира оперативной группы № 2 ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве в препятствовании деятельности народных депутатов Украины, профессиональной деятельности журналистов, а также в превышении власти при задержании в ночь с 22 января 2014 года на 23 января 2014 года участников движений "Автомайдан" и "Евромайдан" на Крепостном переулке в Киеве", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 6 марта 2018 года, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора, поданную на постановление Соломенского районного суда города Киева от 26 октября 2017 года. Документ предусматривал возвращение прокурору обвинительного акта "с приложениями в уголовном производстве по обвинению Логвиненко А.Д. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины".

"По результатам апелляционного рассмотрения удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, постановление Соломенского районного суда города Киева от 26 октября 2017 года по обвинению Логвиненко А. Д. отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции", - уведомляют в Апелляции.

Напомним, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали бывшего командира роты "Беркут" по подозрению в причастности к преступлениям против участников Евромайдана, в октябре 2015 года.