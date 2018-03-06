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 Дело экс-командира роты "Беркута" Логвиненко, подозреваемого в нападении на "автомайдановцев", возвращено в суд первой инстанции

Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда города Киева о возвращении обвинительного акта в отношении Анатолия Логвиненко в прокуратуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда города Киева о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению командира оперативной группы № 2 ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве в препятствовании деятельности народных депутатов Украины, профессиональной деятельности журналистов, а также в превышении власти при задержании в ночь с 22 января 2014 года на 23 января 2014 года участников движений "Автомайдан" и "Евромайдан" на Крепостном переулке в Киеве", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 6 марта 2018 года, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора, поданную на постановление Соломенского районного суда города Киева от 26 октября 2017 года. Документ предусматривал возвращение прокурору обвинительного акта "с приложениями в уголовном производстве по обвинению Логвиненко А.Д. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины".

"По результатам апелляционного рассмотрения удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, постановление Соломенского районного суда города Киева от 26 октября 2017 года по обвинению Логвиненко А. Д. отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции", - уведомляют в Апелляции.

Напомним, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали бывшего командира роты "Беркут" по подозрению в причастности к преступлениям против участников Евромайдана, в октябре 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3054282
 
 
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А, там, как говорится, или ишак уедет в россию, или эмира переизберут на второй срок.
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Да освобождайте его наконец-то - преданные командиры для "Корда" сейчас особенно нужны...
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ваковские псы поставили активистов на колени, чтобы те их боялись, но что-то пошло не так... Автомайдан возле ворот базы "Корд" сжег флаг беркута, облил входные ворота куриной кровью и оставил банде Авакова петушиные головы.

Дело экс-командира роты "Беркута" Логвиненко, подозреваемого в нападении на "автомайдановцев", возвращено в суд первой инстанции - Цензор.НЕТ 8953
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це лише перформенс ... злякаються вони справжньої реакції
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Все змішалось, Беркут старий, беркут новий. Беркут переатестований. Беркут, який вбивав тоді. Беркут який ставить на коліна сьогодні. То новий чи той самий? Ой, виявляється, він існує.
Ой, Беркут повернувся за реваншем.
- А це тобі за Майдан! - махали кийками і приговорювали учора, під Радою, роблячи з людей криваве м'ясо.
Били такі ж "космонавти", що і чотири роки тому, і, схоже, не всі вони тоді звалили на літаку до Криму? Тобто, вже ясно, що є у нас прошарок професійних силовиків, які живуть, можливо навіть і воюють, і мріють про реванш, назвемо умовно "За Майдан". І ось цей реванш вирвався, так?
Не так.
Ніхто нікуди не виривався. Вірніше, ніхто нічого й не приховував. Реванш вже йде чотири роки, люди. Майже з самого початку життя нашої, начебто оновленої Майданом", країни. Далі читати https://censor.net.ua/b3053803
А тим часом знову АВТОМАЙДАН, знову БЕРКУТ. Автомайдан приїхав до бази колишнього «Беркуту» - https://www.youtube.com/watch?v=a7VRg2xv0iE
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Да давайте освобождайте мученика майдана.Его дружки уже по старой доброй традиции ,без жетонов и балаклавах беспредел чинят,а такой кадр в тюрме Дело экс-командира роты "Беркута" Логвиненко, подозреваемого в нападении на "автомайдановцев", возвращено в суд первой инстанции - Цензор.НЕТ 8649
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело экс-командира роты "Беркута" Логвиненко, подозреваемого в нападении на "автомайдановцев", возвращено в суд первой инстанции
 
 
 
 
 
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