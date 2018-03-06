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 Политика Украины
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Все про:выборы (20110) судья (1837) Высший совет правосудия (142)

 Судьи Шевцова и Говоруха избраны в Высший совет правосудия

Съезд судей избрал двоих членов Высшего совета правосудия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судебная властьУкраины".

"В состав Высшего совета правосудия на четыре года избрали судей Апелляционного суда Киевской области Говоруху Владимира Ивановича и Апелляционного суда Харьковской области Швецову Ларису Анатольевну", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сейчас дефицит судей и очень сложная процедура их назначения на должность, - глава ВСП Бенедисюк

Новоизбранные члены Совета приняли присягу члена Высшего совета правосудия перед XV съездом судей Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3054281
 
 
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Ура! Теперь-то они в два раза больше сена запасут направосудят! Слава судебной реформе!
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Швецова Лариса Анатоліївна

Рішення ГРД
За результатами розгляду справи кандидата Громадською радою доброчесності було затверджено висновок про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Основна причина негативного висновку - некоректне та неповне внесення інформації в декларації, порушення кодексу суддівської етики, винесення сумнівних рішень.
http://chesnosud.org/candidate/shvetsova-larisa-anatoliyivna/
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петя такіх підбирає, накалядують для нього вироків
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи Шевцова и Говоруха избраны в Высший совет правосудия
 
 
 
 
 
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