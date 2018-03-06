 Судьи Шевцова и Говоруха избраны в Высший совет правосудия

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судебная властьУкраины".

"В состав Высшего совета правосудия на четыре года избрали судей Апелляционного суда Киевской области Говоруху Владимира Ивановича и Апелляционного суда Харьковской области Швецову Ларису Анатольевну", - говорится в сообщении.

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Новоизбранные члены Совета приняли присягу члена Высшего совета правосудия перед XV съездом судей Украины.