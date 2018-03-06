 Судьи Шевцова и Говоруха избраны в Высший совет правосудия

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Судебная властьУкраины".
"В состав Высшего совета правосудия на четыре года избрали судей Апелляционного суда Киевской области Говоруху Владимира Ивановича и Апелляционного суда Харьковской области Швецову Ларису Анатольевну", - говорится в сообщении.
Новоизбранные члены Совета приняли присягу члена Высшего совета правосудия перед XV съездом судей Украины.
сена запасутнаправосудят! Слава судебной реформе!
Рішення ГРД
За результатами розгляду справи кандидата Громадською радою доброчесності було затверджено висновок про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Основна причина негативного висновку - некоректне та неповне внесення інформації в декларації, порушення кодексу суддівської етики, винесення сумнівних рішень.
http://chesnosud.org/candidate/shvetsova-larisa-anatoliyivna/