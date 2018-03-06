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Все про:санкции (6567) США (13364) Коутс (3)

 Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время

Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о санкциях в ответ на вмешательство России в выборы в США уже на следующей неделе.

 Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNS News.

"Я считаю, что того, что было сделано, до сих пор недостаточно. Санкции рассматриваются, и министр финансов уже на следующей неделе начнет обнародовать некоторые из этих санкций", – заявил Коутс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продлил на год антироссийские санкции, связанные с Украиной

Коутс считает, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства влияния, чтобы попытаться усугубить общественный и политический раскол в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вмешательство России в выборы является установленным фактом, - глава Национальной разведки США Коутс

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054280
 
 
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и тут другой привет сруским, назвать санкциями или наказанием и штрафом - важно результат:
pоссияне с большой долей вероятности даже в нейтральном статусе не смогут участвовать в международных соревнованиях по легкой атлетике, если российская сторона к июлю 2018 года не признает существование в стране системы поддержки допинга.
"Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF"
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амеров понесло! Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8047 но пока действительно, толку мало. Надо пожестче их!
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Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время - Цензор.НЕТ 1967

Georgy Zaripov
Стежити · 5 год ·



Олежика Дерипаску можно поздравить с попадаловом.

Настёна Рыбка (урождённая Вашукевич) получила статус беженца прямо в посольстве США в Бангкоке. Таки везучая деваха!

Того более,─ спецслужбы США включили её в программу защиты свидетелей.
Ранее спецслужбы Тайланда отказались выдать VIP-проститутку российским властям (напомним, за Рыбкой прилетал сам генсек СовБеза РФ Патрушев (Какая честь!)).

В настоящий момент Настенька даёт показания в посольстве США.
Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время - Цензор.НЕТ 1329
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Точно. Сначала послу даёт, потом консулу, потом начальнику охраны...
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И в последнюю очередь гинекологу.
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если правда, то рыба бует петь долго и красиво.
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Классическая схема заброски и внедрения майора ФСБ с оперативным позывным "Рыбка" в лоно врага!
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это нас радывает Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время - Цензор.НЕТ 9216.она не только про олежика расскажет-а все что услышала.повезло бабенке,вовремя слинять из рахи успела.причем гарантированно и с выгодой
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І це дуже добре.Санкції тільки на користь вставшей с калєн,та відразу наї##нувшийся мордою в у власне гімно свабодолбівай і магучей странє пабєдівшего путінізма.
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чем больше тем лучше.давить до полного развала 404 изгойку.
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Они как огня боятся потери контроля над ЯО после развала Мордора.
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Кокаин забрали,Санкций добавляют и добавляют..денюх нет настоко, шо приходится подрабатывать лично снимаясь в рекламе Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время - Цензор.НЕТ 7519
Лутлер и футбол
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Джонсон теж анонсував нові жорсткі санкції Британії якщо підтвердить расейський слід в отруєнні агента і його доньки у Британії. Англія тоді не поїде у рашу на чемпіонат по футболу та заблокує фінанси та російску нерухомість у себе. Цей слід підтвердився у загибелі Літвиненка, Березовський який теж загинув в Англії під питанням.
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Настя рыбка получила убежище в США и уже находится в американском посольстве в Бангкоке https://rusmonitor.com/nastya-rybka-poluchila-ubezhishhe-v-ssha-i-uzhe-nakhoditsya-v-posolstve-v-bangkoke.html …
Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время - Цензор.НЕТ 7542
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Не баньте его. Дорогой Леонид Ильич вернулся: Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время - Цензор.НЕТ 439
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Эх, мОладеж. И не знаете вы, что в савецкую эрю одно время очень популярно было сообщить друзьям или знакомым, что Брежневу сделали операцию. Когда все удивлялись и спрашивали "какую?" - надо было ответить "по расширению груди". На немедленно следующий вопрос "зачем!?" надо было отвечать "следующие звёзды героя не помещаются".
Вот так народ любил вождя, несмотря на порочившие его западные слухи.
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Мы тоже кое-что помним: 1) Брежнев после вручения ему очередной звезды:
- Товарищи! Тут поговаривают, что я набрал себе много наград и никогда от них не отказываюсь. Это не так. Например, недавно я отказался от высшей награды государства Мавритания - золотого кольца в нос!

2) Правда ли, что Брежневу собираются присвоить звание генералиссимус?
- Правда. И если он это слово сумеет еще выговорить, то ему также дадут народного артиста.
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Дорогой Хуйло недавно показываТЬ мультиками, что говорит что у вяликих, где распространен прилагательный лживый езык есть еще много ярдов
валовскага нашионал продукта. Чтобы оно там не шаманило над всякими интересными оружиями и постоянно нападало нужно помочь хуйлу привести
ввп парашки к ватному бгатскому нароту ис КНДР.

Иными словами мировое сообщество должно привести ввп лживых рашканов
к великой 20-ярдной кндеровской отметке, перевев ес и китай на автоаккумуляторы, отключить интернет. И чтобы лживые рашканы перестали вечно воевать нужно помочь двум Кндеэриям
слиться в дуржеском экстазе, чтобы эти вяликие чекистании вечно лгали друг другу. Отгородить на лет 500 минимум и ходить на экскурсии смотреть через стекло как ватка кайфует от любимых "камней с неба". И НАСЛАЖДАТЬСЯ УВИДЕННЫМ. В качестве познавательного интереса изучать как чекисты влияют на ват моск и удивляться как ват быдлом можно управлять посредством лжи. В 22м веке Это будет таким замороженным состоянием цивилизации где все будут ездить в зоопарк и смотреть как чекисты и их жертвы как когда-то жили во времена мамонтов.

СЛАВа чекистанским кндериям.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДиректор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время
 
 
 
 
 
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