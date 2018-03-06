 Директор разведки США Коутс анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время

Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNS News.

"Я считаю, что того, что было сделано, до сих пор недостаточно. Санкции рассматриваются, и министр финансов уже на следующей неделе начнет обнародовать некоторые из этих санкций", – заявил Коутс.

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Коутс считает, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства влияния, чтобы попытаться усугубить общественный и политический раскол в США.

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