Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNS News.
"Я считаю, что того, что было сделано, до сих пор недостаточно. Санкции рассматриваются, и министр финансов уже на следующей неделе начнет обнародовать некоторые из этих санкций", – заявил Коутс.
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Коутс считает, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства влияния, чтобы попытаться усугубить общественный и политический раскол в США.
pоссияне с большой долей вероятности даже в нейтральном статусе не смогут участвовать в международных соревнованиях по легкой атлетике, если российская сторона к июлю 2018 года не признает существование в стране системы поддержки допинга.
"Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF"
Georgy Zaripov
Стежити · 5 год ·
Олежика Дерипаску можно поздравить с попадаловом.
Настёна Рыбка (урождённая Вашукевич) получила статус беженца прямо в посольстве США в Бангкоке. Таки везучая деваха!
Того более,─ спецслужбы США включили её в программу защиты свидетелей.
Ранее спецслужбы Тайланда отказались выдать VIP-проститутку российским властям (напомним, за Рыбкой прилетал сам генсек СовБеза РФ Патрушев (Какая честь!)).
В настоящий момент Настенька даёт показания в посольстве США.
Лутлер и футбол
Вот так народ любил вождя, несмотря на порочившие его западные слухи.
- Товарищи! Тут поговаривают, что я набрал себе много наград и никогда от них не отказываюсь. Это не так. Например, недавно я отказался от высшей награды государства Мавритания - золотого кольца в нос!
2) Правда ли, что Брежневу собираются присвоить звание генералиссимус?
- Правда. И если он это слово сумеет еще выговорить, то ему также дадут народного артиста.
валовскага нашионал продукта. Чтобы оно там не шаманило над всякими интересными оружиями и постоянно нападало нужно помочь хуйлу привести
ввп парашки к ватному бгатскому нароту ис КНДР.
Иными словами мировое сообщество должно привести ввп лживых рашканов
к великой 20-ярдной кндеровской отметке, перевев ес и китай на автоаккумуляторы, отключить интернет. И чтобы лживые рашканы перестали вечно воевать нужно помочь двум Кндеэриям
слиться в дуржеском экстазе, чтобы эти вяликие чекистании вечно лгали друг другу. Отгородить на лет 500 минимум и ходить на экскурсии смотреть через стекло как ватка кайфует от любимых "камней с неба". И НАСЛАЖДАТЬСЯ УВИДЕННЫМ. В качестве познавательного интереса изучать как чекисты влияют на ват моск и удивляться как ват быдлом можно управлять посредством лжи. В 22м веке Это будет таким замороженным состоянием цивилизации где все будут ездить в зоопарк и смотреть как чекисты и их жертвы как когда-то жили во времена мамонтов.
СЛАВа чекистанским кндериям.