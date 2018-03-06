EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  694  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (3605) ГПУ (8533) Госмиграция (178)

 Чиновник Госмиграции попался на взятке в 6 тысяч в Закарпатской области, - ГПУ

На взятке разоблачен заведующий Воловецкого районного сектора Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области. Он хотел и получил деньги за внеочередное получение биометрических паспортов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

Он отметил: "При процессуальном руководстве прокуратуры Закарпатской области сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, выявлен факт получения неправомерной выгоды заведующим Воловецкого районного сектора Главного управления Государственной миграционной службы Украины в области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновница Госмиграции создала механизм ускорения выдачи биометрических паспортов за взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

В частности установлено, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил в служебном кабинете 6 тыс грн. неправомирои выгоды от местных жителей за содействие в решении вопроса относительно беспрепятственного и внеочередного получения трех биометрических паспортов для выезда за границу.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины и объявления ему о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения.

Справка: за совершенное вине лицу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, с трехлетним лишением права занимать определенные должности и конфискация имущества".

Также смотрите: Чиновник Госмиграции, за взятки ускорявший оформление загранспаспортов, задержан на Хмельнитчине, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3054276
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть сын порошенко не берет взятки！
 показать весь комментарий
 
В миграционной службе это тема №1.
Отличная возможность заработать: стоимость выдачи биометрического паспорта 557 грн 32 коп. срок изготовления 20 дней.
Но делается три месяца т.к. "бланков нет", "большая загруженность" и т.п. херня.
А у "наших партнеров" и бланки есть и очередей нет и загруженность небольшая.
Только цены отличаются.
 показать весь комментарий
 
 
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
 показать весь комментарий
 
завтра хтось із Блока Панамських Патріотів візьме на поруки
 показать весь комментарий
 
просто кому то место готовят, вот и взяли. а так на жалобы миграционная служба не реагирует, если заменить начальника некем.
 показать весь комментарий
 
Ничего не меняется... Украл колосок - 10 лет. Украл всё поле, поделился с кем надо и всё пучком.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Госмиграции попался на взятке в 6 тысяч в Закарпатской области, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх