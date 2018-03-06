 Чиновник Госмиграции попался на взятке в 6 тысяч в Закарпатской области, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "При процессуальном руководстве прокуратуры Закарпатской области сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, выявлен факт получения неправомерной выгоды заведующим Воловецкого районного сектора Главного управления Государственной миграционной службы Украины в области.

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В частности установлено, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил в служебном кабинете 6 тыс грн. неправомирои выгоды от местных жителей за содействие в решении вопроса относительно беспрепятственного и внеочередного получения трех биометрических паспортов для выезда за границу.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 УПК Украины и объявления ему о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения.

Справка: за совершенное вине лицу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, с трехлетним лишением права занимать определенные должности и конфискация имущества".

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