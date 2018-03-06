 Существует опасность вмешательства России в украинские выборы, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей", - сказал Петр Порошенко.
Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.
"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение ", - подчеркнул Президент.
Глава государства отметил: "Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях". Он напомнил, что именно поэтому, в Украине прекращена деятелность российского телевещания и российских социальных медиа. "Потому, что они (Россия - ред.) используют их для пропагандистской войны", - подчеркнул Петр Порошенко.
По его словам, Украина должна эффективно сотрудничать с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. "Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы следует еще сделать ", - добавил он.
Лохіка проста, ВСІ, хто заважає красти, клепати й продавати Армії втридорога браковану зброю й техніку - ВОРОГИ-ХИТУНИ Й АГЕНТИ КРЕМЛЯ.
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ПЕДЯ!!! НАМЕК ПОНЯТ, НО У ТЕБЯ ЭТО НЕ ПРОКАТИТ!!!
АМЕРИКА и ЕВРОПА УЖЕ РАСКУСИЛИ ТЕБЯ КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ!!!
У ОТ НИХ НЕ ЖДИ!!!
НУЖНО РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА, А НЕ СВОЕГО и СВОИХ ПИЗНЕС-ПАРТЕНЕРОВ КАРМАНОВ.
вальцману так не повезет, как януковичу, оно в ростов не успеет..
Ничего не меняется.😉
ПР = БПП = НФ однакове лайно ... соєве ))
Что тут странного ?
подготовка в проведении внутренней операции по переизбранию себя президентом, дубинками беркутни.
произошла накануне возле ВР.
И, конечно же, порохоботы сразу же стануть визжать, что это россия вмешалась в выборы и подделала их в пользу пророссийского агента.
Ну, а лично я уверена, что россия будет жульничать в пользу лолиты.
Постоянное издевательство над населением в виде постоянно повышающихся тарифов, цен, сделает свое дело.
В этом году опять поднимут цены на электроэнергию, может газ.
У украинцев просто нет выбора, этот геноцид нужно остановить любой ценой.
Под подушкой прячется в ночи.
Всё у нас забыто. Всё забыто.
И кукла говорящая молчит.
Усе буде Україна!
Как же так , дохтор ?
А кто это мы? Олигархи. А кто подсобил? Путин. Путем вмешательства в выборы.
Плюс охендовский тоже приложился.
Кто, как не путин знает, что олигархи нигде и никогда не допустят процветания страны?
К тому же петя - это лолита, верный путинский агент.
Це все одно що його б дружбан путєн заявив що Київ втручається в росєйські вибори
Уже все кроме Австралии и Канады заявили про возможное вмешательство.
И никому не смешно, а тут смешно.
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