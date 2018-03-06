 Существует опасность вмешательства России в украинские выборы, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей", - сказал Петр Порошенко.

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Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.

"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение ", - подчеркнул Президент.

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Глава государства отметил: "Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях". Он напомнил, что именно поэтому, в Украине прекращена деятелность российского телевещания и российских социальных медиа. "Потому, что они (Россия - ред.) используют их для пропагандистской войны", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, Украина должна эффективно сотрудничать с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. "Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы следует еще сделать ", - добавил он.

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