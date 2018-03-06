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 Политика Украины
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Все про:выборы (20110) киберпреступление (389) Порошенко (14413) Россия (68284)

 Существует опасность вмешательства России в украинские выборы, - Порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью Financial Times отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокую вероятность этого.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

"Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей", - сказал Петр Порошенко.

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Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.

"Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение ", - подчеркнул Президент.

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Глава государства отметил: "Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях". Он напомнил, что именно поэтому, в Украине прекращена деятелность российского телевещания и российских социальных медиа. "Потому, что они (Россия - ред.) используют их для пропагандистской войны", - подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, Украина должна эффективно сотрудничать с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. "Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы следует еще сделать ", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054275
 
 
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больше всего я боюсь чтобы Путин не залил Украину горячим шоколадом, а втручяння у вибори, мы якось переживемо...
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до Німеччини не дотече, навіть гарячий. Не бійся.
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Сколько "добрых" слов в адрес лолиты, мне лично больно читать Ибо вместе с нею может исчезнуть и страна, но второго срока страна точно не переживет.
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Критикуєш Порошенка - агент_кремля.
Лохіка проста, ВСІ, хто заважає красти, клепати й продавати Армії втридорога браковану зброю й техніку - ВОРОГИ-ХИТУНИ Й АГЕНТИ КРЕМЛЯ.
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Ай пистец,я думал оно попозже волать о вмешательстве начнеть,а тут видать рейтинг совсем плох,раз за год до выборов одноразовый уже пищит на весь мир
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Существует опасность вмешательства России в украинские выборы, - Порошенко
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ПЕДЯ!!! НАМЕК ПОНЯТ, НО У ТЕБЯ ЭТО НЕ ПРОКАТИТ!!!

АМЕРИКА и ЕВРОПА УЖЕ РАСКУСИЛИ ТЕБЯ КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ!!!

У ОТ НИХ НЕ ЖДИ!!!

НУЖНО РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА, А НЕ СВОЕГО и СВОИХ ПИЗНЕС-ПАРТЕНЕРОВ КАРМАНОВ.
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Ну те,що цей бидлюган тупеньке...Тобто,якщо не виберуть,то "втручання раісі в українські вибори"...А якщо оберуть(тьху-тьху-тьху,свят-свят,Боже вбережи)?То?..
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...За четыре года реформы Андрея Коболева во главе "Нафтогаза" обошлись украинцам в 65 млрд гривен, написал на своей странице в Facebook журналист Александр Дубинский."Под лозунгами "реформы газового рынка" и "газовой независимости от России" лозунгами Коболев и Ко подняли цены на газ до европейского уровня. И таким образом заставили обычных украинцев переплатить за газ украинской добычи 65 млрд гривен", - отмечает Дубинский.При этом Нафтогаз добывает газ по 3200 грн/тыс. м. куб. - с налогами и затратами на транспортировку, а украинцам продает зачем-то по европейским ценам - 6900 грн/тыс. м. куб. ..
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ты хоть что-то про это гавно Дубинского почитай...
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навіщо? Він жеж протів "лаліти". А те що він сам гівно та джинса це хом"ячків не цікавить ))
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з якого переляку? Ті, хто за гроші калякає жовті статті та відео сюжети - класична джинса. Бєня йому платить, тому і замовляє музику ))
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тогда оставим...)))\хотя гавно это более точное определение...\
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Нафиг тебе сети Петя!?Дружбан твой Новинский курирует мощнейщую сеть УПЦ МП,а ты люду про интернет втираешь. Існує небезпека втручання Росії в українські вибори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3021
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Конечно существует, только выразится она в поддержке потроха, он вовочку по всему устраивает !
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вальцман от наглости сосем оборзел, развалил и ограбил Украину, торгует с оккупантом, постоянно брешет..
вальцману так не повезет, как януковичу, оно в ростов не успеет..
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Та да , если розсия готовится вмешаться , то не надо выборов
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Ви, пане Президенте, можете допомогти Україні,- перестаньте нею торгувати. Своєю торгівлею Ви такій могутній державі (її шакали при владі розривають не одне десятиліття, а Вона могутньо переносить знущання презиків) не завадите, а морально Вам люди подякують.
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Американцам продал за джавелины , а до этого майдвновцы продали Украину за печенье Нуланд.
Ничего не меняется.😉
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джавелины - черговий фетиш соєвих ..))
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і ваша чергова кістка в кацапській горлянці)))
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А товарооборот с Россией почему-то увеличивается.
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Хотел купить в "Эпицентре" болгарку "Бош", синюю, профессиональную. И что Вы думаете - производство Россия. Как это может быть?
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власники Епіцентру ті, за кого ви зараз топітє. То чго вас дивує що вони продають в своїх ригівських магазинах російське гуано?
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власники Епіцентру ті, за кого ви зараз топітє.

ПР = БПП = НФ Існує небезпека втручання Росії в українські вибори, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9460 однакове лайно ... соєве ))
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Это потому что РФ не коррумпированная страна, поэтому нимецкий бизнесс туда и пришел.
Что тут странного ?
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Не торгует кацапа а приторговывает Как говорят у вас в чувашии Приторговывает электричеством с Крымом Завысил до небес цену на газ комуналку и электричество Тем самым соевый кацапа Посадивши 65% семей на субсидии А вот эту милиардную разницу в цене он распределяет Между собой и его кентами олигархами Тем самым он продает народ х\\\у Который не выдержав такой жизни и унижения Начнет стремится назад под крыло еб.....го кацапстана И еще кацапа Он же барыга Он найдет что продать В смысле продать народное
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..

подготовка в проведении внутренней операции по переизбранию себя президентом, дубинками беркутни.
произошла накануне возле ВР.
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Это точно. Будут своего ставленника со свинячьей мордой на второй срок протаскивать.
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похоже для честных выборов президента в Украине, надо вводить миротворцев на ВСЮ территорию страны
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вони допоможуть вам бюлетень в урну опустити?
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вони допоможуть "в урну опустити" вашу банду соєвих мародерів .
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они не дадут соевым подменять результаты голосования, как в 2004 году.
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а є країни в вибори в яких рашка не втрачалась тим чи іншим чином?
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У пети мизерный рейтинг. Он проиграет.
И, конечно же, порохоботы сразу же стануть визжать, что это россия вмешалась в выборы и подделала их в пользу пророссийского агента.

Ну, а лично я уверена, что россия будет жульничать в пользу лолиты.
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росія буде просувати косу ! що вона і робить всі проросійські канали її рекламують ! коли вона поверне країну до росії це плачевно закінчиться
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Это не россия ее продвигает, а нынешняя власть.
Постоянное издевательство над населением в виде постоянно повышающихся тарифов, цен, сделает свое дело.
В этом году опять поднимут цены на электроэнергию, может газ.
У украинцев просто нет выбора, этот геноцид нужно остановить любой ценой.
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немає ніякого геноциду варовка небуде президентом в моїй області ця московська аферистка мало зла накоїла ?
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а еще и введут дополнительную абон плату за сети, газовые, электрические, по теплу, воде, канализации....уже несколько раз пытались ...мешают пока не всем рот позакрывали.
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Да кто бы мог подумать , ну не может такого быть . Я Педро страшную тайну открою , в Украине еще не разу не одних выборов не было что бы Раша свою свинячу рожу сюда не сунула . А тем более сей час , когда в военном плане им не хрена не светит и единственное что Ху.йлу остается это кинуть все ресурсы на выборы. Только у него не хрена в жизни не получилось бы сколько бы он сюда не кинул , если бы Петя и его бригада клептоманов нуууу хоть на 50% меньше воровали и под видом реформ не только цены на газ и электричество поднимали , а хотя бы офшоры закрыли , заставили чиновников всех рангов и депутатов жить на зарплату и жестко контролировать их расходы и членов их семей и наличие бабушки доярки милионерши считалось доказательством коррупции и тд и тп . Ну ,а если бы на передке новая техника чудом появилась , а не гробы 60-х годов , то вообще я бы в сказки начал верить.
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Кукла говорящая - Лолита
Под подушкой прячется в ночи.
Всё у нас забыто. Всё забыто.
И кукла говорящая молчит.
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як ти без тієї кукли взагалі засинаєш )))))
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Нужно побольше Охендовских в ЦВК, а то путин вмешается и петя не выиграет.
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путин точно вмешается ЕСЛИ петя не выиграет....
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логіка дуже проста: адекватні за московську зозулю голосувати не будуть. Ті, хто завжди на дільницях о восьмій годині чекає процесу голосування, тобто старше покоління, також не будуть, бо "вже була і нічого гарного не зробила". Будуть шукати "нові" обличчя, типу допкіних чи рабіновічей (чи кого там видвинуть у кандидати риги), які за допомогою 112 каналу (який колись давно позиціонував себе як патріотичний), електорату засрав мізки проповедями рабіновічей. От і отримаємо те, чого гідні. Кожний народ гідний свого правителя. Завдяки цим хом'ячкам ми і втратимо країну. Це невідворотнє майбутнє. На жаль.
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Ихтамнеты в Сирии упали, а ты говоришь что их там нет.
Как же так , дохтор ?
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Да чего там! Фирташ, после его тайной встречи с порошенко в Вене, потом и не скрывал, что :" Мы добились всего, чего хотели. Порошенко стал президентом, а Клычко - мэром".
А кто это мы? Олигархи. А кто подсобил? Путин. Путем вмешательства в выборы.
Плюс охендовский тоже приложился.
Кто, как не путин знает, что олигархи нигде и никогда не допустят процветания страны?
К тому же петя - это лолита, верный путинский агент.
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Та да. Якщо мене не виберуть - винуватий Путін.
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Це така ржака шо пі..дець.
Це все одно що його б дружбан путєн заявив що Київ втручається в росєйські вибори
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А что ржачно́го ?
Уже все кроме Австралии и Канады заявили про возможное вмешательство.
И никому не смешно, а тут смешно.
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Назар Приходько‏ @nazareye 4 ч.4 часа назад

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В McDonald`s на Майдані - побили двох поліцейських. В одного розбитий ніс, в другого - голова.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуществует опасность вмешательства России в украинские выборы, - Порошенко
 
 
 
 
 
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