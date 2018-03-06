 Для украинских заробитчан в Польше открыли "горячую линию", где можно жаловаться на работодателя

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Польское радио.
"Речь идет о том, чтобы все работали в Польше легально и платили налоги в бюджет страны", - заявил по этому поводу главный инспектор труда Веслав Лищек.
Он проинформировал, что консультации по номеру 22 111 35 29 можно будет получить в понедельник, вторник и среду с 16:00 до 20:00. Позвонив на этот номер, можно узнать о правилах трудоустройства в Польше, а также подать жалобу, если работодатель нарушает закон.
Информационную линию будут обслуживать лица, которые хорошо знают украинский язык.
Также на интернет-странице инспекции размещено сообщение на украинском языке, которое объясняет, каким образом можно воспользоваться линией.
По словам главного инспектора, в Польше ныне работает свыше 2 млн иностранцев, из которых 800 тыс. - нелегально.
экономия !
Смотришь, так лет через 10, Польша "вернется в родную гавань"
Европа блин.
Европа блин.