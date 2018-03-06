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 Общество
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Все про:Польша (4203) заробитчане (167)

 Для украинских заробитчан в Польше открыли "горячую линию", где можно жаловаться на работодателя

В Польше Главная инспекция труда открыла информационную линию для украинских трудовых мигрантов, где можно получить все необходимые сведения о трудоустройстве, а также подать жалобу на работодателя.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Польское радио.

"Речь идет о том, чтобы все работали в Польше легально и платили налоги в бюджет страны", - заявил по этому поводу главный инспектор труда Веслав Лищек.

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Он проинформировал, что консультации по номеру 22 111 35 29 можно будет получить в понедельник, вторник и среду с 16:00 до 20:00. Позвонив на этот номер, можно узнать о правилах трудоустройства в Польше, а также подать жалобу, если работодатель нарушает закон.

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Информационную линию будут обслуживать лица, которые хорошо знают украинский язык. 

Также на интернет-странице инспекции размещено сообщение на украинском языке, которое объясняет, каким образом можно воспользоваться линией.

По словам главного инспектора, в Польше ныне работает свыше 2 млн иностранцев, из которых 800 тыс. - нелегально.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054273
 
 
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пожаловался... и бесплатно поехал домой!
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а у нас когда такую линию откроют? а то в суд обращаться уже не по карману Для украинских заробитчан в Польше открыли "горячую линию", где можно жаловаться на работодателя - Цензор.НЕТ 2073
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следующий шаг: украинский - второй государственный язык.
Смотришь, так лет через 10, Польша "вернется в родную гавань"
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а шо, на нас Польша напала уже? Для украинских заробитчан в Польше открыли "горячую линию", где можно жаловаться на работодателя - Цензор.НЕТ 5965 проспись
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Тобі б зеленки попить , у тебе ж вавка в голові .
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Андруша - накатил за здравие ваших 39-ти хмейнимцев...?)))
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Охренительно звучит-"для украинских заробитчан"
Европа блин.
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Охренительно звучит-"для украинских заробитчан"
Европа блин.
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Линия раскалиться от желающих постучать до красна.
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скарги, кріпаків, панів, не будуть хвилювати.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля украинских заробитчан в Польше открыли "горячую линию", где можно жаловаться на работодателя
 
 
 
 
 
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