 На борту российского транспортного самолета, который разбился в Сирии было 39 человек, - Минобороны РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишут РИА новости

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 марта в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.