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Все про:авиакатастрофа (976) армия РФ (5529) Сирия (2458)

 На борту российского транспортного самолета, который разбился в Сирии было 39 человек, - Минобороны РФ

По уточненным данным Минобороны РФ в транспортном самолете, который разбился вблизи российской базы Хмеймим было не 32 , а 39 человек.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишут РИА новости 

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 марта в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3054269
 
 
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Наверное эти уроды когда падали орали - Ура!!! За Газпром, за вонючее хуйло и за не погашенные кредиты...
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там через Босфор идет еще десантный корабль,где "Ашот"?
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Ан -26 за границей не возит живую силу -- как правило на нем литают либо работники посольств и члены их семей либо военные советники и генералы . Ан -26 уникальный самолет -- кроме 2х двигателей ( может лететь и на одном ) --есть реактивный двигатель -- на котором может планировать до 300 км --если даже не работают 2 турбовинтовых двигателя . Скорее всего самолет сбит .... И тем более если верить РИА --Новости России -- о катастрофе сразу же было доложено Путину .
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...стесняюсь спросить - а где на Ан-26 расположен реактивный двигатель? На борту російського транспортного літака, який розбився в Сирії було 39 осіб, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 6287 На борту російського транспортного літака, який розбився в Сирії було 39 осіб, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 4063
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Помоему по старой памяти в мотогандоле правого двигателя --- а управление посредине между правым и левым пилотами
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в правой гондоле основного двигателя.
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...вообще-то этот двигатель выполняет роль вспомогательной силовой установки (ВСУ) и не является маршевым... На борту російського транспортного літака, який розбився в Сирії було 39 осіб, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 260
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этот двигатель имеет тягу 900 кг. и по желанию экипажа используется не только как ВСУ....
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хорошо бы к утру еще десяток добавить.
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...ну вот, а кацапы не верят,что АН может выпускать истребители...
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Мне вот интетесно, а когда они уволились, перед взлетом или после посадки?
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39 мокшанских прошмандовок сегодня будут утешены Армэнами и Вазгенами.
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Ну...уже лучше. Но не совсем! Надо больше подохших казламордых!!!
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блин полчаса таращусь на фото никак невкурю, объясните пож. это стеб типа: пока солдат бежит по-кругу, Армен е..т его подругу? или что-то другое?
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Это именно притча о круге и подруге. А смысл - пока ватники убивают детей на одной части планеты, на другой природа все восстанавливает.
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спасибо, просто там на фото вроде как гипс какой-то и нога как-то спрятана немного, вот я и подумал, что может типа не целиком но дома
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Гипс у девушки, она она получила травму на тренировках, а кавказец проявляет сострадание.
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замечательно просто. Дай Бог,и другие подоспеют.
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Алибаба немного недоработал. Один разбойник ушел...
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И сердце так сжалось - от удовольствия
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Да мы не против, пусть хоть все туда летят, только пусть уберутся с Донбасса и Крыма. А в Сирию на АНах пусть летят!
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gleb1703 Украинцев как и чеченцев, дагестанцев. грузин, молдован, сирийцев убивают конкретно рашисты, поэтому именно они должны умереть. А ты все не обобщай так как мордор имеет уже два официальных и самых что ни на есть канонических Джихада, в том числе и обьявленный сирийскими муджахедами. Платить придется по всем счетам, а они накопились чудовищные.
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Хочется опять услышать морали от наших еврооптимистов-антикоррупционеров, и парашестанских аппазыцыонеров(типа ай-ай-ай нельзя типа радоваться "людскому горю"). В прошлый раз это была жена Сергея Лещенка и Тоня Топольская! Будем радоваться!
Сдохните расеяне!
Слава Украине Слава Киевской Руси! Смерть Москве!
P.S. вчера Лия Ахеджакова которая типа против Путлера, и типа за Украину, возмущалась что мы не пропускаем папрашеских артистов побывавших в Крыму! Какая не справедливость и типа тогда чем власть Украины лучше власти Путлера? На... Украина держава, а на прлходной двор!
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39 человек? откуда там люди? это ж кацапы козлорогие летели в Дамаск детей убивать
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Россияне, братья, скорбим вместе с вами...

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На борту был генерал майор и 26 офицеров. Спасибо Боже.
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Минобороны РФ: террористы «ан-Нусры» в Сирии получили ПЗРК ...

www.mk.ru/politics/.../minoborony-rf-terroristy-annusry-v-sirii-poluchili-pzrk.html


7 февр. 2018 г. - Как заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, террористы «ан-Нусры» недавно получили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), применить которые они могут не только в Сирии и не только против военных самолетов.Применили !!!-- не только сбивать из ПЗРК украинских десантников над Луганском и Украиной ...
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Минобороны сообщило о том, что среди погибших при крушении самолета в Сирии были 26 офицеров и генерал-майор. По данным РБК, это был генерал-майор Владимир Еремеев

https://www.rbc.ru/politics/06/03/2018/5a9eec979a794779fc4d4a17?from=main
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Нескольким тысячам семей Сирии Боже подартл Жизнь.
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Було цілий генерал-майор, після зіткнення літака з землею стало окремими покоцаним генералом і покоцаним майором.
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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 4 мин.4 минуты назад

Еще

Когда ты из сверхдержавы, ракеты с ядерным двигателем, подлодки не имеющие аналоговно, то конечно на войну генералов возишь на стареньком АН-26, который тебе еще биндеры сделали, пока не посрались. А теперь даже прокрутить некому и оно регулярно падает. Вот и все вяличие.
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а все потому как руки не из того места растут, а точнее вместо головы жопа!
не удивлюсь что будет как с АН-148 падмацквой:

Командир воздушного судна (КВС)
Второй пилот (ВП)

КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз..
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош пи*деть, 200 скорость, бл*дь!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, пи**ец.
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Из 31 опознанных:

6 майоров (Кукушкин, Маунев, Микрюков, Морозов, Смирнов, Чагин),
6 капитанов (Гайдарханов, Горбань, Пыленок, Распутин, Труфанов, Шейнцивт),
5 старших лейтенантов (Алтунин, Левчук, Панов, Сафронов, Шевченко),
3 старших сержанта (Богатырев, Епифанов, Лушков),
2 младших сержанта (Белов и Чапдаров),
2 сержанта (Осипкин, Сереженков),
2 каперанга (Моисеев, Сачук),
1 ефрейтор (Коломойцев),
1 прапорщик (Григорьев),
1 старший прапорщик (Грабовский),
1 полковник (Федун),
1 генерал-майор (Еремеев).
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новая считалка:
39 росхуйлят решили полетать
......
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самалёт с непредсказуемой траэкторией посадки. новая антистингеровская разработка расейских програмеров!
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да небыло там людей, москали не люди, тем более в Сирии
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа борту российского транспортного самолета, который разбился в Сирии было 39 человек, - Минобороны РФ
 
 
 
 
 
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