 На борту российского транспортного самолета, который разбился в Сирии было 39 человек, - Минобороны РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишут РИА новости
"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и 6 членов экипажа", - сообщили в министерстве.
В ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 6 марта в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на борту самолета находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Сдохните расеяне!
Слава Украине Слава Киевской Руси! Смерть Москве!
P.S. вчера Лия Ахеджакова которая типа против Путлера, и типа за Украину, возмущалась что мы не пропускаем папрашеских артистов побывавших в Крыму! Какая не справедливость и типа тогда чем власть Украины лучше власти Путлера? На... Украина держава, а на прлходной двор!
www.mk.ru/politics/.../minoborony-rf-terroristy-annusry-v-sirii-poluchili-pzrk.html
7 февр. 2018 г. - Как заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, террористы «ан-Нусры» недавно получили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), применить которые они могут не только в Сирии и не только против военных самолетов.Применили !!!-- не только сбивать из ПЗРК украинских десантников над Луганском и Украиной ...
https://www.rbc.ru/politics/06/03/2018/5a9eec979a794779fc4d4a17?from=main
Еще
Когда ты из сверхдержавы, ракеты с ядерным двигателем, подлодки не имеющие аналоговно, то конечно на войну генералов возишь на стареньком АН-26, который тебе еще биндеры сделали, пока не посрались. А теперь даже прокрутить некому и оно регулярно падает. Вот и все вяличие.
не удивлюсь что будет как с АН-148 падмацквой:
Командир воздушного судна (КВС)
Второй пилот (ВП)
КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз..
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош пи*деть, 200 скорость, бл*дь!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, пи**ец.
6 майоров (Кукушкин, Маунев, Микрюков, Морозов, Смирнов, Чагин),
6 капитанов (Гайдарханов, Горбань, Пыленок, Распутин, Труфанов, Шейнцивт),
5 старших лейтенантов (Алтунин, Левчук, Панов, Сафронов, Шевченко),
3 старших сержанта (Богатырев, Епифанов, Лушков),
2 младших сержанта (Белов и Чапдаров),
2 сержанта (Осипкин, Сереженков),
2 каперанга (Моисеев, Сачук),
1 ефрейтор (Коломойцев),
1 прапорщик (Григорьев),
1 старший прапорщик (Грабовский),
1 полковник (Федун),
1 генерал-майор (Еремеев).
39 росхуйлят решили полетать
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