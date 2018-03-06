 "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсом

В сообщении отмечается: "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжения провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.
В связи с этим, Петр Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасности аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение Президента США Д.Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.
Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.
В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации в Донбассе, были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.
Президент Порошенко выразил благодарность Соединенным Штатам за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.
Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора.
Вице-президент Майкл Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного Суда.
Петр Порошенко и Майкл Пенс отметили активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности начала масштабного проекта по General Electric по закупке американских локомотивов, а также поставки американского угля в Украину".
Собеседники также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в этом году, в котором исполняется десятая годовщина установления украинского-американского стратегического партнерства".
в результата расшифровки черного ящика:
последние слова автопилота Ан-26 - "это вам за Украину..."
Координаты её падения - 54°39'44.62"S 36°11'42.47"W. о.Южная Георгия в Антарктике 15 ретвітів12 вподобань
Сложнее будет мацькальне, когда колонии педерации посыпятся. А это уже не то, что не за горами, а это уже ближайшее твоё будущее. Мыль жопу и не говори потом, что я не предупреждал.
Вот так он о себе написал, но модер потёр.
Холодо Моров ответил на ваш комментарий в теме "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсомэто хрюкает существо из исчезающего негосударства :D 06.03.2018 20:07Открыть на форуме Мне нравится
"Моя работа - срать в коментах", - признается этот человек. За это он получает 35 тысяч рублей, а с бонусами выходит и 45. https://www.svoboda.org/a/29079871.html
Немного статистики...
"Затримано 111 чол.
З них УБД було у 15-ти.
З них 7 чол. батальйону "Донбас" Нацгвардії зразка 16-17 рр (2-3 лінія оборони)
Вєтєранів побили, ага)))
Під час останньої прес-конференції Петра Порошенка Виклики-2018 відсоток правди один з найнижчих: 36% або 5 цитат з 14 перевірених.Обсяг правди у виступах президента Петра Порошенка поступово знижується. У ЗМІ зазначають, що під час останньої прес-конференції Порошенка відсоток правди один з найнижчих, інформує Економічні відомості, новини.Так, президента викрили в неправді, коли він говорив про проблеми в 2014 році. "Гуманітарна катастрофа 2014 року, коли ми мали 15% падіння ВВП - це було тоді, коли я був обраний. Коли ми мали 14% дефіциту держбюджету, відсутність армії, 50% інфляції, 0 або менше 5 млрд золотовалютних резервів", - сказав він.За даними ЗМІ, ВВП впав на 15,8% відсотків у 2014-2015 роки, в 2014 році падіння було 6,6%. Крім цього, інфляція в 2014 році становила 24,9%. А золотовалютні резерви в 2014 році не опускалися нижче $7,5 млрд і майже весь рік були більш $15 млрд. Найнижчий рівень був у лютому 2015 року - $5,6 млрд.Також прозвучала неправда, коли глава держави говорив про місцеві бюджети. "Я особисто бачу всі проблеми країни. Але те, що ми в 7 разів збільшили місцеві бюджети…", - сказав Порошенко. У той же час, з початку процесу децентралізації в 2015 році місцеві бюджети збільшилися в 2,2 разу, а не в 7.Читайте: Стало відомо скільки українців скористалися безвізом"Те, що в рази збільшився зведений бюджет держави - звідки ці кошти взялися? З повітря чи за рахунок того, що нарешті в Україні олігархи почали платити податки, які вони раніше не платили?" - сказав президент.Але і тут прозвучала неправда. Податкові надходження з 2014 до 2017 року зросли в 2,5 разу: з 299 млрд грн до 760 млрд грн. Протягом останніх років, дійсно відбулася певна детінізація, яку, однак, навряд чи можна назвати основною причиною зростання доходів. Одним із вагомих чинників зростання доходів бюджету була інфляція, яка за цей період склала 129%.
Також під час прес-конференції президент часто перебільшував. Наприклад, коли говорив про безвіз, про економічний спад у 2014 році. У той же час, виступаючи, президент маніпулював, коли говорив про декларування антикорупційних активістів, транш МВФ, імпортний паритет на енергоносії, націоналізацію Укртелекому.
Читать полностью на http://eizvestia.com/uk/news_politics-ukr/full/603-ce-cikavo-skilki-obmanyuvav-poroshenko-na-pres-konferencii
Седой чувак - вице-президент США Майкл Пенс
События ускоряются и надо быть предельно внимательными именно сейчас, чтобы не упустить чего-то важного, ибо тогда будут не понятны многие вещи, которые непременно произойдут.
Как мы помним, во время последнего визита в США Порох встречался с вице-президентом США Пенсом, мы тогда вскользь отметили, что это - очень хороший знак. Поскольку тогда решался вопрос о поставках Украине летального оружия, то мы предположили, что принципиально вопрос уже решен положительно, и вот почему. Фигура вице-президента США имеет почти незаметную, но крайне важную специфику. В самом деле, внешне кажется, что он является дублером действующего президента, с которым они не должны находиться в одной точке, чтобы исключить возможность одновременной их гибели. Считается, что вице-президент просто прохлаждается в тени и проявится только в случае гибели или не дееспособности действующего президента, но это не совсем так, а вернее - совсем не так. Будь это так просто, то вице-президент не избирался бы в жесткой связке с президентом. По сути, американцы избирают одновременно и президента и вице-президента, генерируя одинаковую степень легитимности для обоих. Трудно себе представить, что настолько мощная фигура будет просто бездействовать в тени, и она не бездействует.
На вице-президента возлагается донесение позиции первого лица государства, в том виде, в котором тот не может себе позволить это сформулировать. Это нельзя назвать тайным каналом информации или общения, скорее - неофициальным каналом высшего уровня. Президент ограничен протоколом и прочими дипломатическими условиями, а вице-президент, может говорить прямо и так же прямо задавать вопросы, на которые получит прямые ответы. Причем, даже в случае утечки информации, на крайне скользкие темы, ходу ей дать нельзя, ибо вице-президент не является официальным источником информации. Именно поэтому мы восприняли довольно долгое и плотное общение Пороха с Пенсом, как добрый знак, ибо речь явно шла о поставках оружия в страну, куда оно никуда не поставлялось и Штатам надо было понять, насколько Украина понимает предлагаемые правила игры. Похоже на то, что Пенса удовлетворило все то, что он услышал от Пороха. Есть даже некоторые догадки по поводу ключевого вопроса, который волновал Штаты, именно в тот раз.
Из этой зарисовки видно, как Штаты относятся даже к неофициальному обмену информации и как для них важно сформировать канал информации, по которому они доводят свою позицию в наиболее понятном и даже однозначном виде. Если кто помнит, после визита в США Парубия, где он провел встречи, в том числе, и с главой Пентагона, в Штаты улетел и Порох. Было это в конце июня и тогда же он очень долго общался с Пенсом, а буквально через две недели Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон создал должность специального представителя США в Украине, и это Курт Волкер. Потом госсекретарь Тиллерсон прилетел в Киев и представил Волкера Пороху.
Это назначение стало чем-то подобным, по своему набору внешнеполитических функций, тому, что делает вице-президент. Но первый имеет ограничение своих полномочий - Украиной, вернее, войной РФ с Украиной, а второй - глобальные функции, плюс - дублирование президента. Короче говоря, мы получили прямой канал связи с Вашингтоном. Для нас это было крайне важно, ибо предыдущие президенты вели себя как в песне про «школу бальных танцев»: «две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад». Поскольку Штаты решили играть сильно и жестко, то им надо было понимать, насколько Украина стала надежным партнером. И похоже, в лице Волкера мы получили исключительно мощного адвоката и деятельного друга.
- вова, как ты учил, вешаю лапшу. лапша заканчивается.
- ладно, следующий гумконвой будет с лапшой. роллтон подойдет?
Горять у пеклі москалі!
с кем я говорю
не презик и не порох, а глава!
Оператору и журналисту попросту не дали осуществить съемку.
Высказывали негодование собравшиеся и относительно самого собственника телеканала Петра Порошенко.
Ему наряду с камерой оператора досталось больше всего.
https://antikor.com.ua/articles/224960-pod_kriki_ganjba_hurnalistov_kanala_poroshenko_prognali_s_majdana
Флаг США пробитый пулями с авдеевки вручил?