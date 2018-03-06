 "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжения провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.

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В связи с этим, Петр Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасности аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение Президента США Д.Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.

Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.

В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации в Донбассе, были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.

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Президент Порошенко выразил благодарность Соединенным Штатам за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.

Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора.

Вице-президент Майкл Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного Суда.

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Петр Порошенко и Майкл Пенс отметили активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности начала масштабного проекта по General Electric по закупке американских локомотивов, а также поставки американского угля в Украину".

Собеседники также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в этом году, в котором исполняется десятая годовщина установления украинского-американского стратегического партнерства".

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