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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14413) Пенс (51)

 "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсом

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжения провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в ООН провел встречу с Пенсом и Хейли. ФОТОрепортаж

В связи с этим, Петр Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасности аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение Президента США Д.Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.

Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.

В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации в Донбассе, были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.

Также читайте: Мы должны быть бескомпромиссны перед агрессией, исходящей от непредсказуемой страны, - Пенс обвинил Россию в дестабилизации демократии на Балканах

Президент Порошенко выразил благодарность Соединенным Штатам за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.

Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора.

Вице-президент Майкл Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается перекроить границы, подорвать демократию и настроить страны Европы друг против друга, - Пенс

Петр Порошенко и Майкл Пенс отметили активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности начала масштабного проекта по General Electric по закупке американских локомотивов, а также поставки американского угля в Украину".

Собеседники также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в этом году, в котором исполняется десятая годовщина установления украинского-американского стратегического партнерства".

Также читайте: Вице-президента США Пенса просят повлиять на Кремль ради освобождения украинских политзаключенных и заложников

 

Источник: https://censor.net.ua/n3054258
 
 
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А тобі хіба ще не докладали? Вони... ой... Мовчу, мовчу...
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Писня рветься?
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А навіщо тобі, Ігоре? Ти ж все одно будеш розказувати, що Джавеліни не потрібні і нічого не вирішують. І загалом, Джавеліни - це зло.
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Джавеліни це суперзброя, якщо її використовувати фахово. Потрібні гелікоптери Мі-26 якими ці підрозділи на джипах будуть доставлятись в будь яку точку України і далі вони вже самостійно будуть полювати на танкові та механізовані колони ворога! Але досі не почали відновлювати Мі-26, досі не створений протитанковий спецназ як окремий рід військ - немає військових реформ! Влада тупить та гальмує розвиток ЗСУ!
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уже все кацапам выпуляли, новые просит!)))
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Наш Пенс поговорил с американским. "Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсом - Цензор.НЕТ 1882
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Мені комент "Великая Исландія" сподобався-
в результата расшифровки черного ящика:
последние слова автопилота Ан-26 - "это вам за Украину..."
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"Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсом - Цензор.НЕТ 9125Враг ватника‏ @YuraYakunin 10 год.10 годин томуБільшеАмериканский спутник нашел российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, которая якобы обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией.
Координаты её падения - 54°39'44.62"S 36°11'42.47"W. о.Южная Георгия в Антарктике"Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсом - Цензор.НЕТ 7643 15 ретвітів12 вподобань
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Получается, вместе с ракетой изобрели и машину времени? Снимок десятилетней давности.
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Где вы на снимке увидели дату? Я не нашел.
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Ховно Мазов, ты что телЯвизор свой не смотришь? Всех этих секельовых-соловьёбых? Они кому четыре года рассказывали, как все "хахлы" давным-давно замёрзли и выехали мыть унитазы в ЕС?

Сложнее будет мацькальне, когда колонии педерации посыпятся. А это уже не то, что не за горами, а это уже ближайшее твоё будущее. Мыль жопу и не говори потом, что я не предупреждал.
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Радио Свобода‏Подлинная учетная запись @SvobodaRadio 6 ч.6 часов назад

"Моя работа - срать в коментах", - признается этот человек. За это он получает 35 тысяч рублей, а с бонусами выходит и 45. https://www.svoboda.org/a/29079871.html

"Глава держави поінформував віце-президента США про поточну ситуацію на Донбасі", - Порошенко провів розмову з Пенсом - Цензор.НЕТ 8869
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О_о! Гыганутый коллегу встретил... Что, ботяра? Обмен опытом?
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Хуйовий Колхознік‏ @Huyovyi_Kolhoz 5 мар.

Немного статистики...
"Затримано 111 чол.
З них УБД було у 15-ти.
З них 7 чол. батальйону "Донбас" Нацгвардії зразка 16-17 рр (2-3 лінія оборони)
Вєтєранів побили, ага)))
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Как оно давит стариков на переходах ,тоже рассказал ???
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Експертиза встановила що за кермом був Порошенко, чи Ви просто працюєте?
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Людинка колись хвалилася що після ПТУ і дня не працювала, але роботу має високооплачувану і на дому.
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Сразу хочу сказать ватным кацапам, что это не прогиб перед США (вам то не знать))) ), а должен быть ежемесячный отчёт о проделанной работе! Вашего )(уйло марсиане контролируют!, но точно не вы!
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Бедная Лолита уже и не успевает везде лизнуть......
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ЦЕ ВЖЕ КРАЙ: Вінницькі АТОвці ВИМАГАЮТЬ від Порошенко кримінальної відповідальності для Авакова та розпуску катів що били ветеранів


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Недоразумение с президенством порхатого отморозка подходит к кон ...хитрые америкосы решили обменять Петю на джавелины Камера в Гуантанамо для Пети уже готова, соседями будут выдающиеся члены Алькаиды и прочих "двигателей прогреса"...или думаете амеры простят ему разворованные кредиты?
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Тобто Порошенко чекає Ґуантанамо? І коли саме?
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Как только Украина получит куда более важные чем Петя для страны Джавелины...за этим следует приглашение в штатыи от туда Петя вернется даже нечерез пять лет а минимум десять! Но Пете посоветуют дальше Мальдив не летать...диабетик он
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Как бы вам этого хотелось, но не дождетесь. Будете еще 5 лет Порошенко терпеть. "Глава держави поінформував віце-президента США про поточну ситуацію на Донбасі", - Порошенко провів розмову з Пенсом - Цензор.НЕТ 9572
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Опять наверное Попрошенко деньги клянчил.
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Интересно он Пенсу также заливал как и остальным ?

Під час останньої прес-конференції Петра Порошенка Виклики-2018 відсоток правди один з найнижчих: 36% або 5 цитат з 14 перевірених.Обсяг правди у виступах президента Петра Порошенка поступово знижується. У ЗМІ зазначають, що під час останньої прес-конференції Порошенка відсоток правди один з найнижчих, інформує Економічні відомості, новини.Так, президента викрили в неправді, коли він говорив про проблеми в 2014 році. "Гуманітарна катастрофа 2014 року, коли ми мали 15% падіння ВВП - це було тоді, коли я був обраний. Коли ми мали 14% дефіциту держбюджету, відсутність армії, 50% інфляції, 0 або менше 5 млрд золотовалютних резервів", - сказав він.За даними ЗМІ, ВВП впав на 15,8% відсотків у 2014-2015 роки, в 2014 році падіння було 6,6%. Крім цього, інфляція в 2014 році становила 24,9%. А золотовалютні резерви в 2014 році не опускалися нижче $7,5 млрд і майже весь рік були більш $15 млрд. Найнижчий рівень був у лютому 2015 року - $5,6 млрд.Також прозвучала неправда, коли глава держави говорив про місцеві бюджети. "Я особисто бачу всі проблеми країни. Але те, що ми в 7 разів збільшили місцеві бюджети…", - сказав Порошенко. У той же час, з початку процесу децентралізації в 2015 році місцеві бюджети збільшилися в 2,2 разу, а не в 7.Читайте: Стало відомо скільки українців скористалися безвізом"Те, що в рази збільшився зведений бюджет держави - звідки ці кошти взялися? З повітря чи за рахунок того, що нарешті в Україні олігархи почали платити податки, які вони раніше не платили?" - сказав президент.Але і тут прозвучала неправда. Податкові надходження з 2014 до 2017 року зросли в 2,5 разу: з 299 млрд грн до 760 млрд грн. Протягом останніх років, дійсно відбулася певна детінізація, яку, однак, навряд чи можна назвати основною причиною зростання доходів. Одним із вагомих чинників зростання доходів бюджету була інфляція, яка за цей період склала 129%.
Також під час прес-конференції президент часто перебільшував. Наприклад, коли говорив про безвіз, про економічний спад у 2014 році. У той же час, виступаючи, президент маніпулював, коли говорив про декларування антикорупційних активістів, транш МВФ, імпортний паритет на енергоносії, націоналізацію Укртелекому.

Читать полностью на http://eizvestia.com/uk/news_politics-ukr/full/603-ce-cikavo-skilki-obmanyuvav-poroshenko-na-pres-konferencii
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"Глава держави поінформував віце-президента США про поточну ситуацію на Донбасі", - Порошенко провів розмову з Пенсом - Цензор.НЕТ 9071

Седой чувак - вице-президент США Майкл Пенс
События ускоряются и надо быть предельно внимательными именно сейчас, чтобы не упустить чего-то важного, ибо тогда будут не понятны многие вещи, которые непременно произойдут.

Как мы помним, во время последнего визита в США Порох встречался с вице-президентом США Пенсом, мы тогда вскользь отметили, что это - очень хороший знак. Поскольку тогда решался вопрос о поставках Украине летального оружия, то мы предположили, что принципиально вопрос уже решен положительно, и вот почему. Фигура вице-президента США имеет почти незаметную, но крайне важную специфику. В самом деле, внешне кажется, что он является дублером действующего президента, с которым они не должны находиться в одной точке, чтобы исключить возможность одновременной их гибели. Считается, что вице-президент просто прохлаждается в тени и проявится только в случае гибели или не дееспособности действующего президента, но это не совсем так, а вернее - совсем не так. Будь это так просто, то вице-президент не избирался бы в жесткой связке с президентом. По сути, американцы избирают одновременно и президента и вице-президента, генерируя одинаковую степень легитимности для обоих. Трудно себе представить, что настолько мощная фигура будет просто бездействовать в тени, и она не бездействует.
На вице-президента возлагается донесение позиции первого лица государства, в том виде, в котором тот не может себе позволить это сформулировать. Это нельзя назвать тайным каналом информации или общения, скорее - неофициальным каналом высшего уровня. Президент ограничен протоколом и прочими дипломатическими условиями, а вице-президент, может говорить прямо и так же прямо задавать вопросы, на которые получит прямые ответы. Причем, даже в случае утечки информации, на крайне скользкие темы, ходу ей дать нельзя, ибо вице-президент не является официальным источником информации. Именно поэтому мы восприняли довольно долгое и плотное общение Пороха с Пенсом, как добрый знак, ибо речь явно шла о поставках оружия в страну, куда оно никуда не поставлялось и Штатам надо было понять, насколько Украина понимает предлагаемые правила игры. Похоже на то, что Пенса удовлетворило все то, что он услышал от Пороха. Есть даже некоторые догадки по поводу ключевого вопроса, который волновал Штаты, именно в тот раз.
Из этой зарисовки видно, как Штаты относятся даже к неофициальному обмену информации и как для них важно сформировать канал информации, по которому они доводят свою позицию в наиболее понятном и даже однозначном виде. Если кто помнит, после визита в США Парубия, где он провел встречи, в том числе, и с главой Пентагона, в Штаты улетел и Порох. Было это в конце июня и тогда же он очень долго общался с Пенсом, а буквально через две недели Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон создал должность специального представителя США в Украине, и это Курт Волкер. Потом госсекретарь Тиллерсон прилетел в Киев и представил Волкера Пороху.
Это назначение стало чем-то подобным, по своему набору внешнеполитических функций, тому, что делает вице-президент. Но первый имеет ограничение своих полномочий - Украиной, вернее, войной РФ с Украиной, а второй - глобальные функции, плюс - дублирование президента. Короче говоря, мы получили прямой канал связи с Вашингтоном. Для нас это было крайне важно, ибо предыдущие президенты вели себя как в песне про «школу бальных танцев»: «две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад». Поскольку Штаты решили играть сильно и жестко, то им надо было понимать, насколько Украина стала надежным партнером. И похоже, в лице Волкера мы получили исключительно мощного адвоката и деятельного друга.
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Только на этом фото не Пенс, а мегадружбан наш - Маккейн
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Мне тоже показалось , что это затылок Маккейна ( да продлит Аллах его дни ! )
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- лола, шо там за фигня?
- вова, как ты учил, вешаю лапшу. лапша заканчивается.
- ладно, следующий гумконвой будет с лапшой. роллтон подойдет?
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Офіційно США виписали Сивому пістюліну
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сегодня он Андруша рассказал как украинский Ан-26 героическим подвигом отправил в Ад 32-х ваших ихтамнетов в Сирии...)))
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39 разом з пілотами- всі військово-службовці.
Горять у пеклі москалі!
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Так вот куда он спешил со своим панским кортежем!
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Шо, уже до трампыча не дотягивает и поэтому побакланил с пенисом!
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там в США не знают о ситуации, спасибо президенту прояснил, народу бі прояснил когда будет выполнять, петр лексеич, не клей дурня, на войну ума хватило мобилизировать людей, объяви мобилизацию для наведения внутреннего порядка, мы атошники конечно распиздяи, но с преступностью поборотся можем куда эфективней чем твои аваковы, ну да мы не святые можем и нарушить, но нарушум не простых людей а мразоту, а если нечаяно семъи мразоты пострадают то мразота виновата, я пока без обид на власть на майданы не хожу, но давай что то делать лексеич, я сегодня выпил пощу всякую хрень но заканчивай, ну неужели лексеич ты хочешь уйти в историю как твои папередники, ты же умный, как кучма, жесткий а не тряпка как ющ, не уголовник как зек, не мумия совдеповская кук кравчук, за что ты так с Украиной, прояви себя,
с кем я говорю
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для цензора он уже глава державы.
не презик и не порох, а глава!
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Под крики «ганьба»: Журналистов канала Порошенко прогнали с Майдана

Оператору и журналисту попросту не дали осуществить съемку.
Высказывали негодование собравшиеся и относительно самого собственника телеканала Петра Порошенко.
Ему наряду с камерой оператора досталось больше всего.

https://antikor.com.ua/articles/224960-pod_kriki_ganjba_hurnalistov_kanala_poroshenko_prognali_s_majdana
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Да, прикинь а Пенс не в курсе....
Флаг США пробитый пулями с авдеевки вручил?
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Джавелины из Украины поперли в Грузию,Мишке Джугашвили нужнее.братан все же "Глава держави поінформував віце-президента США про поточну ситуацію на Донбасі", - Порошенко провів розмову з Пенсом - Цензор.НЕТ 7401
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Ну да, а то вдруг им ситуация в даунбасе неведома?!!!
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Если бы не речь Кондитера в Конгрессе США 18.08.2014 года под бурные Аплодисменты Конгрессменов,сидели бы сейчас в ЖО....
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Надеюсь шо Лолита не стала выекиваться и послушала умных людей, а самое главное сделала вывод - советчики забыли вкус того, что лола еще не пробовала.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе", - Порошенко провел разговор с Пенсом
 
 
 
 
 
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