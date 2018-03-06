EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Общество
  949  16
Все про:Львов (3132) миссия (111) учения (1697) ЛитПолУкрБриг (35)

 Первая месячная тренировочная миссия ЛитПолУкрБрига проходит во Львове, - Минобороны

Первая тренировочная миссия литовско-польско-украинской бригады продолжается во Львове, учения будут длиться месяц

Как передает Цензор.НЕТ об этом  сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Такие учения мы проводим впервые. До этого военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады проходили определенные этапы приобретения оперативных способностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть "ЛитПолУкрБриг" получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО", - отметил руководитель тренировочной миссии полковник Владимир Юданов на брифинге во Львове во вторник.

Также читайте: Обсуждать участие ЛитПолУкрБриг в миротворческой миссии на Донбассе возможно только после решения ООН, - Минобороны Литвы

По словам польского капитана Мартина Плонки, во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий в условиях, когда их невозможно использовать.

"Основное внимание во время занятий мы обращаем на процесс принятия решений и философию ведения боевых действий. В течение первых двух недель офицеры будут обрабатывать последовательность принятия решений в соответствии с процедурами НАТО. Следующие две недели будут практические упражнения, во время которых украинские офицеры отработают собственные боевые приказы по предложенной легенде учений", - рассказал литовский майор Костас Петровас.

Также читайте: ЛитПолУкрбригу официально присвоено имя князя Острожского - символа доблести трех братских народов, - Парубий. ФОТО

Командно-штабные учения продлятся в течение месяца. К ним привлекается весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона. Все украинские военнослужащие, участвующие в тренировках, имеют боевой опыт АТО и в ходе занятий делятся им с иностранными коллегами в виде дискуссии и тщательного разбора определенных боевых ситуаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3054255
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"РЕЗЕРВИСТ" АРМИИ "ДНР" С ОРУЖИЕМ И СЕКРЕТНЫМИ КАРТАМИ СДАЛСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВСУ
https://thickpolicy.media/rezervist-armii-dnr-s-oruzhiem-sekretnymi-kartami-sdalsya-predstavitelyam-vsu/
 показать весь комментарий
 
 
Что на секретной карте обозначено - истинное местоположения Кримля?
 показать весь комментарий
 
так я ваще без очков прочитал - литполукрбАрига ...
(ну думаю... Михо опять кого-то страмит..)
 показать весь комментарий
 
 
Ця бригада це реальна об'єднана європейська армія! Потрібно її збільшувати до розмірів армійського корпусу і відправляти в АТО звільняти територію від терористів, а потім в Крим!
 показать весь комментарий
 
 
миссия ЛитПолУкрБрига

Только я прочитал: Лолита Барыга. Первая месячная тренировочная миссия ЛитПолУкрБрига проходит во Львове, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4160
 показать весь комментарий
 
 
Это ничего, просто врожденная тупость...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервая месячная тренировочная миссия ЛитПолУкрБрига проходит во Львове, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх