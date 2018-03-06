 Собчак могут разрешить въезд в оккупированный Крым после проверки соответствующими службами, - Джапарова

Об этом 6 марта рассказала первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова, комментируя заявления Собчак о намерении посетить Крым с согласия Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до 5 суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск. В случае если она, например, посещала Крым через закрытые пункты пропуска и это станет известно соответствующим службам – ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины", – сказала Джапарова.

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Пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в комментарии Крым.Реалии сказал, что не в праве комментировать информацию о намерении Собчак посетить Крым, поскольку "это конфиденциальная информация и персональные данные человека".

Напоминаем, 6 марта кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

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