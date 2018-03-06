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 Политика Украины
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Все про:Крым (19584) Госмиграция (178) Собчак (95) Джапарова (9)

 Собчак могут разрешить въезд в оккупированный Крым после проверки соответствующими службами, - Джапарова

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак может приехать в оккупированный Крыма со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах.

Об этом 6 марта рассказала первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова, комментируя заявления Собчак о намерении посетить Крым с согласия Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до 5 суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск. В случае если она, например, посещала Крым через закрытые пункты пропуска и это станет известно соответствующим службам – ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины", – сказала Джапарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Убери эту проститутку! Эту грязь отсюда убери! Черная грязь! Бл#дь последняя!", - Собчак облила водой Жириновского во время теледебатов. ВИДЕО

Пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в комментарии Крым.Реалии сказал, что не в праве комментировать информацию о намерении Собчак посетить Крым, поскольку "это конфиденциальная информация и персональные данные человека".

Напоминаем, 6 марта кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

Читайте: "Допустим Крым не наш, Россия уходит с Донбасса, а дальше - гражданская война. Это очевидно", - Собчак. ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3054253
 
 
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...Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу прокурора щодо відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.Як йдеться в повідомленні на сайті суду, рішення ухвалене 6 березня. Прокуратура просила скасувати ухвалу Солом'янського суду Києва, який 27 лютого залишив Труханова на посаді, попри клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про відсторонення міського голови Одеси.«За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 27 лютого 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора - без задоволення», - йдеться в повідомленні.https://antikor.com.ua/articles/224974-apeljatsijnij_sud_kijeva_vidmovivsja_vidstoroniti_truhanova
...
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Не можна пускати Собчак в Крим, бо Крим це Україна і жодних виборів президента рф там бути не може! Перебування Собчак в Криму і агітація в Криму лише легітимізує анексію! Саме відсутність демократичних кандидатів на пост президента рф в Криму підтверджує що Крим український! Якщо влада дасть дозвіл Собчак та Явлінському на проїзж до Криму - це буде визнання повної нікчемності та безпорадності української влади! Така влада народу України не потрібна!
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Кто такая Собчак сегодня? Никто, обычная гражданка педерации.
Нет законов, запрещающих простому человеку ехать вКрым, там сотни в день туда-сюда катаются.
Пускай едет куда хочет, хоть в Крым хоть к черту на рога.
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Они долбанулись? А ничего что она едет для агитации на выборы президента.
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Они изо всех сил делают вид, что не понимают.
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Це вона тобі повідомила? А може вона їде для агітації проти проведення виборів у Криму?
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Вона має повідомити мету поїздки. Якщо метою поїздки є агітація до виборів президента Россії , то їй має бути відмовлено. Якщо ж вона збреше про мету поїздки , після відвідування Криму їй мають заборонити в"їзд до України.
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Іначе Україна практично визнає підпорядкування Криму Россії (Раз офіційно дозволить проїхати кандидату в президенти Россії для агітації).
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Ну да конечно, там уже её плакаты были замечены, агитация началась.
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Эта Собчак такая подкованная... всесторонне...
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Нельзя говорить женщине в лицо то, что ты о ней действительно думаешь...
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может и жирику тоже разрешить?
тоже гражданин запоребрика и тоже подхуйловник зачетный.
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Жиріку неможна. Він порушував закони України.
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а ета шлендра в Крым собрарась не затем ли,
что бы нарушать законы Украины?
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А чего такая тупая реакция у шыкаладной ляшковни?
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Я б дозволив- хай тільки в Україну заїде...
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Жирик спрашивать не будет, в отличие от Собчак. Жирик поедет, и все. К сожалению, реальность сегодня именно такова.
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У наших - тоже глюки в голове. Тоже, как и у Ксюхи, раздвоение личности.
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А це зовсім інша справа. Треба її впустити, а потім відтати під суд.
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Джапаровой для начала не мешало бы Постановление Кабинета Министров Украины от 4.06.2015 года №367 прочитать....а потом уже рот открывать...
Основные критерии для получения специального разрешения иностранцам для посещения Крыма..

Проживание на территории АР Крым близких родственников или членов семьи иностранца, что подтверждается необходимыми документами выданными уполномоченными органами Украины.
Расположенные мест погребения близких родственников или членов семьи на территории АР Крым, требуется наличие подтверждающих документов.
Смерть близких родственников или членов семьи иностранца, которые проживали на территории АР Крым.
Наличие документов на право собственности на недвижимость на территории АР Крым.
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Не виключено, що вона має таку нерухомість.
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Ну шож,дом 3?А эта Дерипаскина Рыбка не конкурирует с Путлером?
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е правильно делает. Уважение ей.
На крысме сегодня:1. Оккупанты сегодня сообщили, что у Крыма "есть огромный потенциал стать экспортным регионом". Сегодня же оккупанты сообщили, что экспорт из Крыма упал в 2 раза в сравнении с 2017 годом. С доокупационным периодом они не сравнивают, а я сравнил. Падение экспорта примерно в 40 раз (22,5 млн долларов сейчас против почти миллиарда долларов в 2013 году) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/970987070394109953 (скрин и ссылки).
2. Оккупанты сообщили, что около 6000 крымчан до сих пор проживают в Крыму без российского аусвайса, а также до 300 тысяч крымчан не получали аусвайсы, но прописаны в Крыму. Вероятно, речь идет о тех, кто выехал или на момент оккупации жил за пределами Крыма http://qha.com.ua/ru/obschestvo/pasporta-rf-ne-poluchili-sotni-tisyach-krimchan/188566/
3. Военные оккупанты в Севастополе угнали быстроходную лодку, чуть не убив в процессе преступления ребенка одного из них. Дело было ещё в мае 2017 года, но стало известно только сейчас. Получили условные сроки https://twitter.com/CrimeaUA1/status/970676751520190464 (скрин).
4. Евпатория. Федеральная программа развития детского курорта "Веселые старты. Добеги в Сирию первым, малыш!". Посмотрите на лица некоторых детей. Их папы - 100% "шахтеры Дамбаса". Это и есть основные скрепоносцы, просветители крымчан и обучатели "русскому миру" https://twitter.com/KrimRt/status/970950840201572353 (фото).
5. Керчь. Учеников 2 "Б" класса гимназии №1 заставили танцевать перед нацистскими захватчиками в их воинской части (железнодорожные войска). Организаторы: командир части Дмитрий Кондратенко, зам командира Олег Минко, капитан Алексей Гашев. Учителя-стукачи им челобитную били https://twitter.com/CrimeaUA1/status/971020189474213889

6. Я думал, что в Керчи жопа с мобильной связью. А оккупанты сообщили, что в Керчи, оказывается, лучшая в Крыму связь. В Ялте - худшая. Я представляю, что тогда по остальному Крыму со связью творится, если у меня в Керчи она "лучшая" https://kerch.fm/2018/03/05/mobilnaya-svyaz-na-territorii-kryma-luchshe-vsego-rabotaet-v-kerchi-roskomnadzor.html
7. В Феодосии продолжаются блэкауты и скачки напряжения. Ватники устроили перекличку. А одна безграмотная крыса на полном серьезе считает, что это "опять Укры вылОзку делают перед выборами!". Её уже не спасти https://twitter.com/CrimeaUA1/status/970793970782662658 (скрин).
8. Севастополь. Неблагодарные гардемарины, вы вообще представляете, какой опасности подвергала вас Украина, позволяя лазить, где вы хотите? К морю, в парк, на автовокзал, в школу или в больницу? А россиюшка вас защищает новыми заборами и запретами! Кстати, понаехавшие ватники рады заборам, считая это заботой о себе любимых, и требуют не сравнивать с тем, что было до оккупации. Холопы https://twitter.com/KrimRt/status/970990794692808705 (фото-скрин).
9. Ялта. Стадион теперь наглухо закрыт. Дорогие спортсмены, во время занятия футболом, например, на вас могут напасть террористы. А во время бухания боярышника, видимо, не могут! Нечего по стадионам шляться! Идите бухать! https://twitter.com/KrimRt/status/971007291473448962 (фото).
10. Очередной понаех решил зайти с козырей, сказав, что не собирается отбирать ничьи рабочие места, а наоборот, создавать: "Ялтинцы, листая ленту, я понял, что приезжих вы не сильно любите, но именно тех приезжих, которые потенциально забирают ваши рабочие места и т.д. Но тех, которые снимают у вас ваши же квартиры и создают новые рабочие места, вы же любите? За пару лет нелегкого труда на дядю скопилось около 1 млн. рублей ($18 тысяч). Надоело работать на дядю, хочу сам дядей стать. Хватит ли миллиона, чтобы открыть какой-то мелкий бизнес именно у вас в Ялте? Но это не главный вопрос. Больше интересует, у вас там не как в 90-х? Реально вообще без каких-либо проблем открыть свое дело? Анонимно!". Ответы: "Как в 90-е", "Ялта уже не та", "Ехай домой", "Обдерут еще на стадии документов, а потом еще будут обдирать постоянно", "У нас своих нищебродов хватает!!!!", "Мы всех одинаково не любим! У себя открывайте мелкий бизнес, а к нам ехать не надо!", "Если дадут открыться, только бери местных на работу", "А чё ты спрашиваешь? Это же ты россиянин, а мы только учимся на всех ваших приколах и балаганщинах материковых. У нас столько мошенников отродясь не было, как сейчас", "Миллион на откаты хватит. Так что копи ещё", "Тут хуже. Сейчас эти граждане с 90-х при власти легально", "У нас как раз девяностые начались. Добро пожаловать!", "В мавзолее открой свой винный погребок" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/970790964506882049 (скрин).
11. Феодосия. На недавно капитально отремонтированном фасаде галереи Айвазовского проступил (к выборам, конечно) портрет путина. Ждем паломников https://twitter.com/KrimRt/status/970673479740661761 (фото).
12. Жители Ялты отличаются какой-то экстремистской, махровой неблагодарностью: "Ребятки, это полный пипец! Так обидно за наш город! Мало того что загнали нас в международную изоляцию, так хоть бы порядок навели. Обидно до слез. Такой красивый курортный город, а погружается в полную бездну" https://twitter.com/KrimRt/status/971005006022348806 (скрин). Это ватники шокированы очередной наноукладкой плитки, которая ходит ходуном https://twitter.com/KrimRt/status/971004848157134848 (фото).
13. Вчера оккупанты сообщили, что "россия технически готова к отключению от глобального интернета". Ватник поинтересовался, что другие думают об этом. Ответы такие: "Можно ссылочку!!! Похоже на бред!", "Мы построим свой интернет! С блэк-джеком и…", "Нет!", "Переезд на ПМЖ в Латвию или Финляндию перестаёт мне казаться бредом", "Дебилизм", "(И только понаехавший из Новосибирска, потомственный раб, привыкший жить в гетто, рад) Да пусть отключают. Гулять и общаться хоть начнём. И наконец-то поговорю вживую с теми людьми, которые так негативно относятся к «понаехавшим»" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/970980692921389056

14. Севастополь. Рынок. На каждом ларьке висит напечатанный на хорошей бумаге плакат с призывом посетить "выборы". На хлебном - три, на рюмочной - два. И это кто-то напечатал, кто-то наклеил, кто-то заставил наклеить. Люди, время, деньги… И всё для того, чтобы фюрер остался. Цирк. Сраный цирк.
15. Приснилось, что все крымчане, проголосовавшие за путина, построились на Крымском мосту и пошли по нему строем в россию. В ногу, чеканя шаг. Тем временем россиян массово гонят на т.н. "избирательные участки". Ботоксной крысе нужна явка https://ru.krymr.com/a/29081350.html (фото и видео).
16. В "День тишины" по российскому ТВ покажут пропагандонский фильм "Крым", провалившийся в прокате. Крымская вата в ужасе от этого фильма, т.к. в нем оккупанты гордятся своей военной операцией по захвату Крыма, а вата считает, что все благодаря их "волеизъявлению на референдуме". Вата комментирует новость: "Для гарантированного провала явки по Севастополю пусть ещё «Четвёртую оборону» покажут с Меняйло, Белавенцевым и Матвейчевым в главных ролях, чтобы всех севастопольцев стошнило от счастья еще за сутки до шоу. Чтобы показать в день тишины в Севастополе то, что вызвало своей недостоверностью гнев и отвращение жителей даже при премьере этого пимановского шедевра, надо быть либо клиническим идиотом, либо личным врагом основного кандидата, либо полным медиа-непрофессионалом". Ватнику ответили: "Жителям придется кушать, что дают. Это покажут по всей рф как достижение луноликого - спецоперация. Дата 20 февраля на медальках «за освобождение Крыма», в общем, подтверждает, что вы и нужны были только для картинки. Обошлись бы и без вас. Аксенов соловьем пел, что не было никаких угроз, а были «профессиональные русские»" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/970972935015026688 (скрин).
17. В Севастополе растянули нацистскую тряпку в цветах триколора на площади Нахимова в честь т.н. "референдума". В шабаше участвовали военные, МЧСники, кизяки, которые и помогали захватывать Крым. Каким боком "референдум" к военной спецоперации, лично мне непонятно https://twitter.com/CrimeaUA1/status/970995242823450624 (фото).P.S. Статист - лицо, исполняющее на сцене второстепенную роль без слов или с небольшим их набором. Предатели в 2014 году были типичными статистами, которыми оккупанты прикрылись, проводя военную спецоперацию по оккупации полуострова. Именно поэтому предателям не понравился ни один пропагандонский фильм, где основной упор делался на военной составляющей, раскрывая для Гааги все новые подробности по захвату Крыма. Такие фильмы рассчитаны на россиян, которым больше нечем гордит
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гордиться, кроме разжигания войн в других странах. Предатели безуспешно пытаются добиться у оккупантов признания, считая себя двигателями "русской весны". Но оккупанты лучше других знают цену тем, кто продает свою честь, совесть и достоинство. Хотя можно ли продать то, чего никогда не было? КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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це вона путіна описувала? в розмірах? Собчак могут разрешить въезд в оккупированный Крым после проверки соответствующими службами, - Джапарова - Цензор.НЕТ 1732
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интересно, какая "цель" посещения оккупированного Крыма........
если для агитации выборов презика кацапии, то пусть Ксения идет
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а вот "первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова"
считает, шо ксюха туда едет персики собирать.
И по фигу, шо зима.
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Ксюха правильно сделала,и этим поступком подтвердила, что Крым принадлежит Украине..
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Я тоже так думаю. Кандидат в президенты Собчак открыто признает Крым украинским. Для срашки , где сажают в тюрьму за пост в интрернете, это огромный прорыв. Но то ли дело , сидя в Украине, кукарекать против неё с дивана))
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Іде лісом та Собчак.Україні непотрібна ані її допомога,ані вона сама.Ти хоч розумієш,що вона їде агітувати вибори президента Рашки? Країни апріорі агресора,якого би президента вони не обрали.
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с одной стороны это так.
с другой стороны, понятно что она будет заниматься политической деятельностью на территории Украины, причем это оккупированная территория.
давая разрешение на такое, Украина создает прецендент легальности ситуации, что непонятно как аукнется..

Собчак не стоило вообще выступать с такой идеей, зная насколько скользко и неоднозначно это будет выглядеть. причем голоса крыма ей точно не помогут избраться.
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Оставьте её себе. Я думаю ей будет не скучно с Надеждой Савченко. Они подружатся.
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У Собчак все- таки ай-кью повыше будет...
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Спочатку треба непустити,а потім вже рефлексувати за яким хріном вона туди їде.
Щось там шарудіти навколо "пускати-непускати"-тільки легалізувати візити окупантів до Криму.
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украинские барыги призывают мир не признавать выборы преза рашистского в украинском Крыму и в то же времья собираются дать разрешение рашистскому кандидату в презы....дом абсурда...
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кандидат в презы рабсеи (Ксения Собчак) просит украинские власти,(которые просят мир не признавать выборы в украинском оккупированном рашистом Крыму законными)дайте разрешения для проведения агитации по выборам преза рабсеи в украинском Крыму-абсурд
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Пускай вначале въедет в Украину :DDD
Запретить въезд без объсяснения причин право любого уважающего себя государства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСобчак могут разрешить въезд в оккупированный Крым после проверки соответствующими службами, - Джапарова
 
 
 
 
 
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