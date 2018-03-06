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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:армия РФ (5527) обмен (613) Путин (23593) Агеев (44) наемники РФ (350)

 Мать осужденного наемника РФ Агеева просит помощи у Путина, Трампа и лидеров ЕС в ускорении обмена: Не каждый бы мужчина пошел воевать на Донбасс

Мама российского военнослужащего Виктора Агеева, приговоренного в Украине судом первой инстанции к 10 годам лишения свободы по статьям об участии в террористической организации, а незаконном хранении оружия, Светлана Агеева обратилась к президентам США, Франции, России и канцлеру Германии с просьбой содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом.

В своем обращении, записанном на английском языке и присланном в "Новую газету", Светлана Агеева просит главу США и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом, передает Цензор.НЕТ.

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину. "Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит на видео мать россиянина, учительница английского из Алтайского края Светлана Агеева.

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По словам Агеевой, ее 22-лейтний сын, который пошел воевать против Украины, не "силен в политике", а с начала агрессии России против Украины начал "смотреть много новостей" и "поверил, что должен пойти помочь людям Донбасса". 

Похожее обращение Агеева записала и к Путину. В русскоязычной версии мать Агеева уточнила, что ее сын "сочувствовал" жителям Донбасса, а также акцентировала, что "не каждый бы мужчина пошел" воевать на Донбасс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По закону о деоккупации приговоренному к 10 годам тюрьмы наемнику РФ Агееву необходимо уменьшить наказание, - адвокат Чевгуз

Напомним, россиянин Виктор Агеев получил 10 лет лишения свободы по обвинению в терроризме.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с. Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту Виктор Агеев.

Минобороны РФ заявило, что Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3054105
 
 
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Допомоги просить!!! А в кого мають просити допомоги матері вбитих цим терористом воїнів які пішли захищати свою землю від навали хуйла???
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Аха ха ха вершина дебилизма да нечего сказать.
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когда шел воевать видимо и не отговаривала его, тварь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМать осужденного наемника РФ Агеева просит помощи у Путина, Трампа и лидеров ЕС в ускорении обмена: Не каждый бы мужчина пошел воевать на Донбасс
 
 
 
 
 
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