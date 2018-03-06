 Мать осужденного наемника РФ Агеева просит помощи у Путина, Трампа и лидеров ЕС в ускорении обмена: Не каждый бы мужчина пошел воевать на Донбасс

В своем обращении, записанном на английском языке и присланном в "Новую газету", Светлана Агеева просит главу США и руководителей стран-участниц "нормандской четверки" — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом, передает Цензор.НЕТ.

Такое же обращение, но на русском языке Агеева записала к президенту РФ Владимиру Путину. "Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит на видео мать россиянина, учительница английского из Алтайского края Светлана Агеева.

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По словам Агеевой, ее 22-лейтний сын, который пошел воевать против Украины, не "силен в политике", а с начала агрессии России против Украины начал "смотреть много новостей" и "поверил, что должен пойти помочь людям Донбасса".

Похожее обращение Агеева записала и к Путину. В русскоязычной версии мать Агеева уточнила, что ее сын "сочувствовал" жителям Донбасса, а также акцентировала, что "не каждый бы мужчина пошел" воевать на Донбасс.

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Напомним, россиянин Виктор Агеев получил 10 лет лишения свободы по обвинению в терроризме.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с. Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту Виктор Агеев.



Минобороны РФ заявило, что Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.