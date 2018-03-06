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 Политика Украины
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 Министерство по временно оккупированным территориям призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента РФ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента России на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении 6 марта на сайте ведомства.

"Проведение страной-оккупантом выборов в АР Крым является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и других международно-правовых актов", – говорится в заявлении.

"Кроме того, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданные страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными. Учитывая это, выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - отмечают в министерстве.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской оккупации Крыма.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

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1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3054103
 
 
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Shortики‏ @shorteeki 5 мар.
Купил джинсы китайского производства. Ширинка расстегивается на ходу самопроизвольно. Теперь я знаю, почему их больше миллиарда.
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Вспоминаю Крым , как детство . Посетил 11 стран . Иногда вспоминаю их позавчерашние креветки и кукурузу с пахвалой на пляже . Жаль , что это всё временно потеряно . Надеюсь , что Крым вернётся , и мы все на пару дней поедем , чтобы опять поваляться на любимом пляже и поесть позавчерашние креветки и кукурузу и пахвалу .
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