 Министерство по временно оккупированным территориям призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении 6 марта на сайте ведомства.

"Проведение страной-оккупантом выборов в АР Крым является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и других международно-правовых актов", – говорится в заявлении.

"Кроме того, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданные страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными. Учитывая это, выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - отмечают в министерстве.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской оккупации Крыма.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

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1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.