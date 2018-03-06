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 Происшествия, Общество
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 Хакер Капканов, создавший бот-сеть "Эвеланж" и разыскиваемый полицейскими 30 стран, взят под стражу в Полтаве. ВИДЕО

Полтавский суд со второй попытки отправил за решетку украинского хакера Геннадия Капканова причастного к организации хакерских атак на компьютерные сети и вымогательство за разблокирование зараженных вирусами компьютеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, Капканов задержан на два месяца. Капканова обвиняют в создании киберсети "Эвеланж". С ее помощью организаторы получили незаконную прибыль, исчисляемую миллионами евро. Только в Германии правоохранители оценили убытки в семь миллионов евро.

 

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Источник: https://censor.net.ua/n3054101
 
 
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Вора в тюрьму. И никаких компьютеров 10 лет. Пользы государству он не принесёт. Вор - тот же враг.
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Он будет творить на благо Украины . Вариантов у него нет .
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Его бы энергию да в мирных целях: сети в рашке ложить на лопатки.
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Он фишингом занимался. Это как карманник среди хакеров.
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Так это вполне решаемо. Дать ему возможность выбора: чувак или отправляется у буцигарню, или становится агентом-хакером.
Не удивлюсь, если так и поступят. Тайно и без огласки.
И правильно сделают - такие кадры отправлять топтать зону... "это будет смешность! это будет слабошт!" (с)
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С языка сняли. Только хотел съюморить про фамилию и капкан )))
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Бот-сеть создал?
Не иначе, в Минстецько его возьмут. местные боты уже зашиваются.
Ценный кадр. Особенно под выборы.
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В БПП есть такой же кардер, Голубов, в розыске ФБР, но Пеца его покрывает вместе с рыгами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХакер Капканов, создавший бот-сеть "Эвеланж" и разыскиваемый полицейскими 30 стран, взят под стражу в Полтаве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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