 Хакер Капканов, создавший бот-сеть "Эвеланж" и разыскиваемый полицейскими 30 стран, взят под стражу в Полтаве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, Капканов задержан на два месяца. Капканова обвиняют в создании киберсети "Эвеланж". С ее помощью организаторы получили незаконную прибыль, исчисляемую миллионами евро. Только в Германии правоохранители оценили убытки в семь миллионов евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский хакер, подозреваемый в нанесении ущерба на сотни миллионов долларов, задержан в Польше