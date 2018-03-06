Хакер Капканов, создавший бот-сеть "Эвеланж" и разыскиваемый полицейскими 30 стран, взят под стражу в Полтаве. ВИДЕО
Полтавский суд со второй попытки отправил за решетку украинского хакера Геннадия Капканова причастного к организации хакерских атак на компьютерные сети и вымогательство за разблокирование зараженных вирусами компьютеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, Капканов задержан на два месяца. Капканова обвиняют в создании киберсети "Эвеланж". С ее помощью организаторы получили незаконную прибыль, исчисляемую миллионами евро. Только в Германии правоохранители оценили убытки в семь миллионов евро.
Не удивлюсь, если так и поступят. Тайно и без огласки.
И правильно сделают - такие кадры отправлять топтать зону... "это будет смешность! это будет слабошт!" (с)
Не иначе, в Минстецько его возьмут. местные боты уже зашиваются.
Ценный кадр. Особенно под выборы.