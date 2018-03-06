 В газете "Голос Украины" опубликовали закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства

Как передает Цензор.НЕТ, закон № 2292-VIII о введении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины". Документ вступит в силу завтра, 7 марта.

Доведение до самоубийства или до попытки самоубийства станет поводом для ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет. В том числе, если с человеком жестоко обращались, шантажировали, систематически унижали или заставляли делать то, что он не хотел. В норме закона также упоминается "склонение к самоубийству" и "иные действия, способствующие совершению самоубийства".

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Согласно другим нормам данной статьи (ст. 120 Уголовного кодекса), доведение до самоубийства человека, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, или в отношении двух или более лиц будут наказывать ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

А склонение к самоубийству несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.