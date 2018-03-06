 Украина не отказывалась от подписания меморандума в Вильнюсе, а переносила его. Но реакция некоторых лидеров ЕС была истерической, - Кожара

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

Как передает наш корреспондент, Кожара в частности заявил, что на саммит в Вильнюс (в конце 2013 года) заранее отправилась "передовая группа" во главе с Сергеем Арбузовым: у них был проект Меморандума, который могли подписать на Вильнюсском саммите.

"Но в связи с резкой реакцией ЕС и отдельных лидеров (иногда была истерическая реакция), ЕС не смог утвердить решение о подписании этого документа. Хотя были и сторонники его подписания", - рассказывает Кожара.

По его словам, этот документ был составлен Украиной в русле евроинтеграции, где подчеркивалось, что Украина не отказывается от подписания, а переносит его.

Кожара также напомнил, что тогда были выборы в Европе. И у многих лидеров были личные амбиции. Эти амбиции во многом и сорвали подписание. ЕС не смог выработать единую позицию о минимизации рисков.

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