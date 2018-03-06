 Украина не отказывалась от подписания меморандума в Вильнюсе, а переносила его. Но реакция некоторых лидеров ЕС была истерической, - Кожара

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.
Как передает наш корреспондент, Кожара в частности заявил, что на саммит в Вильнюс (в конце 2013 года) заранее отправилась "передовая группа" во главе с Сергеем Арбузовым: у них был проект Меморандума, который могли подписать на Вильнюсском саммите.
"Но в связи с резкой реакцией ЕС и отдельных лидеров (иногда была истерическая реакция), ЕС не смог утвердить решение о подписании этого документа. Хотя были и сторонники его подписания", - рассказывает Кожара.
По его словам, этот документ был составлен Украиной в русле евроинтеграции, где подчеркивалось, что Украина не отказывается от подписания, а переносит его.
Кожара также напомнил, что тогда были выборы в Европе. И у многих лидеров были личные амбиции. Эти амбиции во многом и сорвали подписание. ЕС не смог выработать единую позицию о минимизации рисков.
янукович обрадовался и отменил подписание
Йшли мови про спільний чемпіонат з футболу ,як це було круто. Хоча наші вболівальники в більшості були проти.
Йшли спільні заходи з Росією про Другу світову війну. Спільні паради. Країну готовили до зближення з Росією. Весь силовий Блок було віддано кацапам. Армія знищувалась.
Йшла мова про вступ в ОДКБ ,де війська РОсії спокійно могли б бути на території України.
Країну готували до плавучої окупації.
На момент кінця 2013 року за всіма опитуваннями десь 56-60% українців виступали за негайне підписання асоціації з ЄС. Яник і його банда проігнорували думку БІЛЬШОСТІ народу, ну і підтерлися передвиборчими обіцянками підписати асоціацію.
Тому можна сказати, що Яник так і залишився президентом Даунбасу, а не всієї України.
Соглашение готовилось несколько лет и было парафировано перед подписанием, а это значит что все стороны были согласны с содержанием.
Правда министр иностранных дел Януковича уже нашел себе партию социалистов для рывка в парламент. А там рыговские крысы собируться вместе
Логічна реакція, Яник 2 роки розпинався, що підпише асоціацію,а потім в останній момент прокинув партнерів. У ЄС цивілізовані люди, а не кидали і шулера, для них таке рішення дике. Вони ж не знають, що серед урок на Даунбассі такая поведінка - звична...
А по сути, суд допрашивает еще одного адвоката Яныка.
Кожара будет свидетельствовать против своего сообщника? Щас!
Я хорошо помню последовательность:
1. Подготовка к саммиту в Вильнюсе.
2. Бабло Чивакуне от Хуйла.
3. Приезд Чивакуни в Вильнюсь.
...все ожидают исторический момент...
4. Чивакуня сливает и отказывается подписывать.
5. Начинаются разговоры про разворот в Тайожный союз.
...Занавес...
Студенты - разгон - Вече - разгон - Майдан - разгон - брусчатка, коктейли, уличные бои - расстрел - Чивакуня, теряя тапки смывается в Ростов.
Можно или подписать или не подписать.
Или подписать другое соглашение.
Какое еще давайте бабло.
Это был финт ушами для внутреннего потребления.