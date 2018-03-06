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 Политика Украины
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 Украина не отказывалась от подписания меморандума в Вильнюсе, а переносила его. Но реакция некоторых лидеров ЕС была истерической, - Кожара

Сегодня, 6 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 39-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. Сегодня суд допрашивает свидетеля защиты - экс-главу МИД Леонида Кожару.

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

Как передает наш корреспондент, Кожара в частности заявил, что на саммит в Вильнюс (в конце 2013 года) заранее отправилась "передовая группа" во главе с Сергеем Арбузовым: у них был проект Меморандума, который могли подписать на Вильнюсском саммите.

"Но в связи с резкой реакцией ЕС и отдельных лидеров (иногда была истерическая реакция), ЕС не смог утвердить решение о подписании этого документа. Хотя были и сторонники его подписания", - рассказывает Кожара.

По его словам, этот документ был составлен Украиной в русле евроинтеграции, где подчеркивалось, что Украина не отказывается от подписания, а переносит его.

Кожара также напомнил, что тогда были выборы в Европе. И у многих лидеров были личные амбиции. Эти амбиции во многом и сорвали подписание. ЕС не смог выработать единую позицию о минимизации рисков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы сейчас просите Путина вывести войска из Украины?", - Янукович не ответил автору Цензор.НЕТ, зачем просил задействовать армию РФ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3054099
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
он забыл, ЧТО тогда сам же истерил... и как янукович требовал от ЕС до 150 млрд.баксов в свою кубышку за подпись.. Шла торговля.. цена падала, а тут вовка фуйло подсуетился и дал 3 млрд. баксов..
янукович обрадовался и отменил подписание
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Кожара лжет. Соглашение с ЕС просто отменили, написав о его приостановлении. В этот же день Минэкономики получило поручение готовить к подписанию документы о сближении с Таможенным союзом.
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Теж пам"ятаю . Все було заплановано заздалегіть. Азаров з іншого боку зближався з ТС.
Йшли мови про спільний чемпіонат з футболу ,як це було круто. Хоча наші вболівальники в більшості були проти.
Йшли спільні заходи з Росією про Другу світову війну. Спільні паради. Країну готовили до зближення з Росією. Весь силовий Блок було віддано кацапам. Армія знищувалась.
Йшла мова про вступ в ОДКБ ,де війська РОсії спокійно могли б бути на території України.
Країну готували до плавучої окупації.
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мутней и импотентней кожары министра МИД в Украине не было...
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Звісно. Він же з гнізда медведчукового.
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Этого Кожару давно повесить надо. А он как свидетель.
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Що він чеше?

На момент кінця 2013 року за всіма опитуваннями десь 56-60% українців виступали за негайне підписання асоціації з ЄС. Яник і його банда проігнорували думку БІЛЬШОСТІ народу, ну і підтерлися передвиборчими обіцянками підписати асоціацію.

Тому можна сказати, що Яник так і залишився президентом Даунбасу, а не всієї України.
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Кожара врет.
Соглашение готовилось несколько лет и было парафировано перед подписанием, а это значит что все стороны были согласны с содержанием.
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отказ подписать -как раз и была истерика куйла , и эту истерику, папиредник подтвердил отказом в Вильнюсе,что и привела к Майдану - а после куйло начало истерить в Крыму затем на Донбассе и по сей день не успокоится....
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почему это тело не на скамье подсудимых?
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Если в фамилии Кожара сделать 2 ошибки, то получится сородич унылой лошади. Украина не отказывалась от подписания меморандума в Вильнюсе, а переносила его. Но реакция некоторых лидеров ЕС была истерической, - Кожара - Цензор.НЕТ 8309
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Все! Рыги пришли в себя и начали борьбу за власть.
Правда министр иностранных дел Януковича уже нашел себе партию социалистов для рывка в парламент. А там рыговские крысы собируться вместе
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Министр экономического развития при Януковиче тоже неплохо поднялся.
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в связи с резкой реакцией ЕС и отдельных лидеров

Логічна реакція, Яник 2 роки розпинався, що підпише асоціацію,а потім в останній момент прокинув партнерів. У ЄС цивілізовані люди, а не кидали і шулера, для них таке рішення дике. Вони ж не знають, що серед урок на Даунбассі такая поведінка - звична...
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"Сегодня суд допрашивает свидетеля защиты - экс-главу МИД Леонида Кожару."
А по сути, суд допрашивает еще одного адвоката Яныка.
Кожара будет свидетельствовать против своего сообщника? Щас!
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Трындит, как дышит.

Я хорошо помню последовательность:
1. Подготовка к саммиту в Вильнюсе.
2. Бабло Чивакуне от Хуйла.
3. Приезд Чивакуни в Вильнюсь.
...все ожидают исторический момент...
4. Чивакуня сливает и отказывается подписывать.
5. Начинаются разговоры про разворот в Тайожный союз.
...Занавес...
Студенты - разгон - Вече - разгон - Майдан - разгон - брусчатка, коктейли, уличные бои - расстрел - Чивакуня, теряя тапки смывается в Ростов.
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Кожара будет свидетельствовать ,что соглашение оказалось не правильным и они хотели изменить содержание, а после того как содержание парафировано никаких изменений внести нельзя.
Можно или подписать или не подписать.
Или подписать другое соглашение.
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Любий підписант був би в ярості якби після довгих і важких переговорів коли вже все погоджено приходить чмо і каже не не або давайте ше бабло або нафіг бо мені тут одне хуйло пообіцяло трохи грашей підкинути.
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Ну это не серьозно.
Какое еще давайте бабло.
Это был финт ушами для внутреннего потребления.
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Хтось ще слухає цього презерватива?
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Янык торговался. А надо было сразу снять штаны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не отказывалась от подписания меморандума в Вильнюсе, а переносила его. Но реакция некоторых лидеров ЕС была истерической, - Кожара
 
 
 
 
 
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