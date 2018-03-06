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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8533) Ефремов (1495) суд (20611)

 Суд продлил арест Ефремова до 3 мая 2018 г.

Состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.

"05.03.2018 состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

В ходе судебного разбирательства, судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 03.05.2018 г.включительно", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свидетель по делу Ефремова рассказал на суде о сепаратистском заседании Луганского облсовета в 2014 году, - ГПУ

Суд продлил арест Ефремова до 3 мая 2018 г. 01

Напоминаем, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Ефремова допросил экс-главу СБУ - прокуратура

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Источник: https://censor.net.ua/n3054096
 
 
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еще лет 10 продлевайте ему арест, а там глядишь и подохнет, мразь краснорожая. даже приговора не надо будет.
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продовжують арешт без вироку щоб 1 день йшов за 2, а потім дадуть рівно стільки, що це лайно одразу вийде за законом савченко
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нельзя сидеть ефремова пока ахметов не сидит! Суд продовжив арешт Єфремова до 3 травня 2018 року - Цензор.НЕТ 4308
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пора уже красномордому в гринпис обращаться, сколько еще чоколадная хунта издеваться над гуманоидом будет? его же судить в Суд забирали а не актером в Санта Барбару Суд продовжив арешт Єфремова до 3 травня 2018 року - Цензор.НЕТ 6631
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Та дайте ему уже пистолет! Тока это... как иво... как всегда- двумя патронами! Это ж даже для меня было бы пыткой. А для этого, который привык сладко жрать, бухать, судя по красной харе... Для него это- Четвертая Степень Устрашения, по стандартам Папы Мюллера.
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Неопределенность самое страшное наказание.
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Неопределенность??? Та... хотелось бы. Тока не верится. Это со мной неопределенность имеется- вдруг кирпич на башку свалится? Ну, или сосулька. А там- все достаточно стабильно. Вот с Чечетовым видать- было не очень определенно.
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Краснозадая макака досиживает уже второй год Суд продовжив арешт Єфремова до 3 травня 2018 року - Цензор.НЕТ 2085
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест Ефремова до 3 мая 2018 г.
 
 
 
 
 
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