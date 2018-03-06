 Суд продлил арест Ефремова до 3 мая 2018 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ на своей странице в Facebook.

"05.03.2018 состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

В ходе судебного разбирательства, судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 03.05.2018 г.включительно", - сказано в сообщении.

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Напоминаем, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

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Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.