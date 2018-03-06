 Полиция начала расследование по факту гибели семьи в Бердичеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, среди погибших находились отец (1966 г.р.) и мать (1970 г.р.), их сын (1990 г.р.) и его девушка (1997 г.р.), их дочь (1995 г.р.) и ее двое детей (мальчик 2014 г.р. и девочка 2017 г.р.). Восьмой жертвой стала бывшая соседка семьи (1967 г.р.).

Отмечено, что в двухкомнатной квартире одноэтажного многоквартирного дома установлено печное отопление.

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"По данному факту начато уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую о причинах смерти людей", - добавили в полиции.

Напомним, что 5 марта в одном из частных домов Бердичева погибли 8 человек. Как стало известно, внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах.