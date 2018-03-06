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Все про:Бердичев (32) Нацполиция (7015) ГСЧС (1350)

 Полиция начала расследование по факту гибели семьи в Бердичеве

По факту гибели 8 человек в Бердичеве открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

По данным полиции, среди погибших находились отец (1966 г.р.) и мать (1970 г.р.), их сын (1990 г.р.) и его девушка (1997 г.р.), их дочь (1995 г.р.) и ее двое детей (мальчик 2014 г.р. и девочка 2017 г.р.). Восьмой жертвой стала бывшая соседка семьи (1967 г.р.). 

Отмечено, что в двухкомнатной квартире одноэтажного многоквартирного дома установлено печное отопление.

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"По данному факту начато уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую о причинах смерти людей", - добавили в полиции. 

Напомним, что 5 марта в одном из частных домов Бердичева погибли 8 человек. Как стало известно, внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах.

Источник: https://censor.net.ua/n3054090
 
 
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Это они быстро. Доверие к новой полиции приближается к 0. После событий с избиением на коленах , их надо переименовать с "полиции" в "капо".
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Иди на хуй, кацап тупой, Хуйлу очко вылизывать
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т.е. ни дыма ни пожара не было, семья нормальная, ну не пьют и тд. и похоже что они не во сне отравились, там пишется что соседка зашла, чем, что за странный запах?
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