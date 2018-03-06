 Последние действия РФ показывают, что разрешать достраивать "Северный поток-2" нельзя, - глава комитета Европарламента по иностранным делам Брок

Об этом заявил немецкий политик, глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители. - Ред.) Украине в последние недели. Моя позиция - в моей стране также согласны - что это показывает, что нам не нужно позволять "Северному потоку" быть построенным", - сказал он во вторник в Киеве в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента.

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