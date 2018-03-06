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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:газопровод (586) Газпром (2708) Европарламент (1272) Россия (68284) Северный поток (187) Брок Эльмар (21)

 Последние действия РФ показывают, что разрешать достраивать "Северный поток-2" нельзя, - глава комитета Европарламента по иностранным делам Брок

Предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают позицию о недопустимости завершения строительства и начала функционирования газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил немецкий политик, глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители. - Ред.) Украине в последние недели. Моя позиция - в моей стране также согласны - что это показывает, что нам не нужно позволять "Северному потоку" быть построенным", - сказал он во вторник в Киеве в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В законах ЕС не должно быть лазеек, позволяющих "Газпрому" манипулировать проектом "Северного потока-2", - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3054087
 
 
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Чудова новина... Хуйло саме себе вжарило.. І добряче вжарило..
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Любой скандал от Орды возвращается бумерангом.Гопников не любят.
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Покажите этим европейцам издевательства руцьких над военнопленными - снимите с них розовые очки.
Европа проглотила Чечню, норд-ост, Беслан. Сколько можно играть в бизнес с убийцами?
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что то не пойму, что делает последняя макака?
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то, что европейские "партнеры" делают, носясь с этим СП-2.
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требую уточнения, гугл поиск ведет на китайские сайты.
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Не бачу, Не чую, Мовчу, трубу смоктать не дам.
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Я ж говорил вчера, что СП-2 накрылся половым органом бабушки
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Однако в 2017 отмечен рост товарооборота между ФРГ и ордой на 20 %.Деньги не пахнут.В Италии править будут марионетки Берлускони.Кремлёвский покидьок не сдаётся..
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Ну и ???Пусть бундасы продают туда утюги и кофеварки, а Раша тратит нефтеденьги - быстрее сдохнет... Что тебе неподходит ??
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Если хотят раисского шантажа , то пусть строят на свою голову. Последние действия РФ показывают, что разрешать достраивать "Северный поток-2" нельзя, - глава комитета Европарламента по иностранным делам Брок - Цензор.НЕТ 3487
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Чудову, як завжди, "многоходовочку", розіграло хУЙЛО! )))
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Россоссия насрала собі в парткі назло цинічним біндерам.
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Люблю Запад ! Все таки умные там люди. Дали рашке потратиться,потом обрубят почин и заставят бросить незаконченным))
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В орде бабам дарят букеты из колбасы , рыбы и носков . Дикий , голодный народ , с вавой в голове .
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Игорь, вы один из немногих здесь, кто понимает, как действует Запад.
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Про мою країну - це про Німеччину? Якщо так, то це гарний знак для нас.
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Оппа - и жидкая пука опять потекла по ногам плешивого кремлёвского гомункула...)))
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РашаСМИ приписали министру обороны Литвы "признание" Крыма российскимОстанні дії РФ засвідчують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, - глава комітету Європарламенту із закордонних справ Брок - Цензор.НЕТ 6161

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис осудил очередную информационную атаку пророссийских СМИ, которые распространили фейк о том, что якобы на международном бизнес-форуме в Вильнюсе он заявил о признании Крыма российским.
Об этом сообщается на сайте военного ведомства Литвы.
Останні дії РФ засвідчують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, - глава комітету Європарламенту із закордонних справ Брок - Цензор.НЕТ 4518
"Это еще одна попытка распространить ложь, намерение поссорить партнеров, снизить доверие общественности к поддержке Литвой Украины, дискредитировать Литву на международной арене", - сказал Кароблис.

Он подчеркнул, что "безопасность и стабильность Украины, способность реагировать на возникающие угрозы серьезно влияет на ситуацию безопасности в регионе, и поэтому сотрудничество с Украиной в течение длительного времени является одним из наиболее важных литовских приоритетов внешней политики и политики безопасности". "Литва поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, поддерживает и продолжает поддерживать стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции", - заявляет министр обороны Литвы.

Данная фейковая новость распространялась в выходные дни в Интернете на русском и украинском языках. Позже была изготовлена фальшивка и на английском языке. Особенно цинично данный фейк выглядит еще и потому, что на американско-литовском экономическом форуме, упомянутом в дезинформации, министр обороны Литвы даже не присутствовал, подчеркнули в ведомстве.
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В орде бабам дарят букеты из колбасы , рыбы и носков . Дикий , голодный народ , с ватной вавой в голове .
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Нет. Там также нередко дарят французские духи, пеньюары или золотые кулоны с бирюзой. Но это совершенно не делает этих скотов людьми.
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Украинский документальный фильм о Донбассе вышел в прокат США (видео)
Останні дії РФ засвідчують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, - глава комітету Європарламенту із закордонних справ Брок - Цензор.НЕТ 2967
Показом в одном из старейших кинотеатров Нью-Йорка начался американский прокат документальной ленты "Переломный момент: война за демократию в Украине", снятой украинским режиссером Олесем Саниным и оскароносным американским коллегой - Марком Джонатаном Гаррисом.

Об этом Укринформу сообщили в компании "Pronto Film", занимающееся маркетингом и дистрибуцией ленты.

"Украинско-американский фильм уже получил положительные рецензии ведущих американских изданий. The New York Times пишет о "безумном фильме" и "волнующих сценах о чрезвычайно храбрых украинских солдатах-добровольцах". Другие СМИ подчеркивают актуальность украинского опыта для Америки после избрания Трампа и российского влияния на информационное пространство", - отмечают в компании.

Как пишет The Village Voice, "фильм... предлагает яркую и наглядную документацию борьбы за демократию, которая еще год назад была бы не настолько важной для американской аудитории, как сегодня - когда мы и сами столкнулись с кремлевским агитпропом и ложью и нашими собственными про-кремлевскими политиками".

Главное издание о кино Hollywood Reporter призвало посмотреть ленту президента США: "Это, конечно, бесполезное предложение, но президент Дональд Трамп действительно должен посмотреть документальный фильм Марка Джонатана Харриса и Олеся Санина о противостоянии в Украине".
Останні дії РФ засвідчують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, - глава комітету Європарламенту із закордонних справ Брок - Цензор.НЕТ 6810
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Variety отмечает, что из просмотра выходишь "пораженный и тронутый, с осознанием, что украинцы бьются за себя, как они делали веками, но сейчас они также бьются за всех нас&quot;.
Кроме Нью-Йорка, фильм покажут в кинотеатрах Чикаго, Лос-Анджелеса и других городов.
"Переломный момент" - это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Фильм охватывает период 2013-2016 годов. Среди главных героев - детский театральный режиссер Андрей Шараскин (позывной "Богема"), врач Всеволод Стеблюк, раввин Натан Хазин и другие участники революции на Майдане и войны на востоке Украины.

Украинская премьера фильма состоялась в феврале 2017-го, к годовщине памяти Небесной сотни, на ведущих телеканалах страны.

трейлер фильма -- https://youtu.be/15KbznNoFSI
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Пока не пускали в США жить новых руцьких , которые понтуются миллионами наворованные денег , никто не лез в политику США. А мальчик из питерской подворотни подумал шо ему можно
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Будет хорошая проверка на вшивость европейцев. Пусть сами определяться, что для них важнее, демократические ценности, о которых не перестают везде говорить или прибыль газпромовских друзей Шредера.
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Основная задача - побыстрее разорить Рашу, чтобы у неё на оружие и войну денег небыло и дурные мысли в голову не приходили... Продавать - только товары народного потребления.. Так что турбины - нельзя, а мерседесы - пожалуйста....
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Опять обидели мышку Роиську, написяли в норку.

Роися реально напоминает пьяного дурака, который раз за разом обижается, лезет выяснять отношения и получает по мордяке. Причем с каждым разом и состояние Роиси хуже, и бьют больнее.
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Россия будет манипулировать СП-2, как и Украинской ГТС.
ЕС заплатит за газ двойную цену, если даст добро на его строительство.
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Вопрос в том что нет такого дядечки ЕС, есть разные группы лавочников с разными финансовыми интересами, часть из них имеет некислые барыши от торговли российскими ресурсами, в частности газом. Это очень сильное, хоть и к нашему счастью не единственное лобби в евроструктурах. Поэтому да, стратегически "подсесть" на российскую трубу для Европы рисковый вариант, но сиюминутные выгоды всегда могут переломить ситуацию в противоположную сторону. Европа всегда была такой, во все времена, они и с Гитлером до последнего вели экономическое сотрудничество, пока тот не скатился в окончательное людоедство.
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Давайте думать вместе.... ПХГ у Германии нет, то-есть запастись невозможно, а одна труба на всю страну - лёгкий пук.... А зимой - вообще ничего.. Зато - теперь Германия сможет Рашу шантажировать отказом от поставок и ценой. А стоит этот газопровод немало, да плюс распил бабла.. Так кто в заднице??
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90 % газа в германии испльзуется в хим промышленности. Населению в прямом смысле слова - ни холодно ни жарко
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Какая разница?? Ведь свою продукцию они опять-же продадут в туже Рашу!!! За те-же нефтегазобабки... Только ещё руки на этом погреют.. Итог - у раши ни газа, ни бабок, зато БМВ и Мерседес новые у олигарха.... Или не так??
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национальная идея кацапов: отомстить тем кто живет хорошо, за свою ху@вую жизнь Останні дії РФ засвідчують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, - глава комітету Європарламенту із закордонних справ Брок - Цензор.НЕТ 3260
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кто там и что будет останавливать - в СевПоток-2 уже вложено больше 8 млрд евро. Причем кацапских меньше половины - остальные деньги преимущественно как раз немецкие... Останні дії РФ засвідчують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, - глава комітету Європарламенту із закордонних справ Брок - Цензор.НЕТ 9531
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ничего туда не вложено, одни хуйловские понты
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Поверь, что немца на.бать не получится.. А когда один в выигрыше - другой в проигрыше...
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ну в южный поток тоже нормальненько денег закопали, и ничего законсервировали, правда там практически целиком были газпромовские бабки, это да.
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отдать им пол прибыли от гтс - отобьют.
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Можно подумать, что предыдущие действия рашки показывали что достраивать можно!!! Ахуеть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоследние действия РФ показывают, что разрешать достраивать "Северный поток-2" нельзя, - глава комитета Европарламента по иностранным делам Брок
 
 
 
 
 
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