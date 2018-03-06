 Последние действия РФ показывают, что разрешать достраивать "Северный поток-2" нельзя, - глава комитета Европарламента по иностранным делам Брок

Об этом заявил немецкий политик, глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители. - Ред.) Украине в последние недели. Моя позиция - в моей стране также согласны - что это показывает, что нам не нужно позволять "Северному потоку" быть построенным", - сказал он во вторник в Киеве в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента.
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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис осудил очередную информационную атаку пророссийских СМИ, которые распространили фейк о том, что якобы на международном бизнес-форуме в Вильнюсе он заявил о признании Крыма российским.
Об этом сообщается на сайте военного ведомства Литвы.
"Это еще одна попытка распространить ложь, намерение поссорить партнеров, снизить доверие общественности к поддержке Литвой Украины, дискредитировать Литву на международной арене", - сказал Кароблис.
Он подчеркнул, что "безопасность и стабильность Украины, способность реагировать на возникающие угрозы серьезно влияет на ситуацию безопасности в регионе, и поэтому сотрудничество с Украиной в течение длительного времени является одним из наиболее важных литовских приоритетов внешней политики и политики безопасности". "Литва поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, поддерживает и продолжает поддерживать стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции", - заявляет министр обороны Литвы.
Данная фейковая новость распространялась в выходные дни в Интернете на русском и украинском языках. Позже была изготовлена фальшивка и на английском языке. Особенно цинично данный фейк выглядит еще и потому, что на американско-литовском экономическом форуме, упомянутом в дезинформации, министр обороны Литвы даже не присутствовал, подчеркнули в ведомстве.
Показом в одном из старейших кинотеатров Нью-Йорка начался американский прокат документальной ленты "Переломный момент: война за демократию в Украине", снятой украинским режиссером Олесем Саниным и оскароносным американским коллегой - Марком Джонатаном Гаррисом.
Об этом Укринформу сообщили в компании "Pronto Film", занимающееся маркетингом и дистрибуцией ленты.
"Украинско-американский фильм уже получил положительные рецензии ведущих американских изданий. The New York Times пишет о "безумном фильме" и "волнующих сценах о чрезвычайно храбрых украинских солдатах-добровольцах". Другие СМИ подчеркивают актуальность украинского опыта для Америки после избрания Трампа и российского влияния на информационное пространство", - отмечают в компании.
Как пишет The Village Voice, "фильм... предлагает яркую и наглядную документацию борьбы за демократию, которая еще год назад была бы не настолько важной для американской аудитории, как сегодня - когда мы и сами столкнулись с кремлевским агитпропом и ложью и нашими собственными про-кремлевскими политиками".
Главное издание о кино Hollywood Reporter призвало посмотреть ленту президента США: "Это, конечно, бесполезное предложение, но президент Дональд Трамп действительно должен посмотреть документальный фильм Марка Джонатана Харриса и Олеся Санина о противостоянии в Украине".
Кроме Нью-Йорка, фильм покажут в кинотеатрах Чикаго, Лос-Анджелеса и других городов.
"Переломный момент" - это взгляд на войну и революцию в Украине глазами простых участников этих событий. Фильм охватывает период 2013-2016 годов. Среди главных героев - детский театральный режиссер Андрей Шараскин (позывной "Богема"), врач Всеволод Стеблюк, раввин Натан Хазин и другие участники революции на Майдане и войны на востоке Украины.
Украинская премьера фильма состоялась в феврале 2017-го, к годовщине памяти Небесной сотни, на ведущих телеканалах страны.
трейлер фильма -- https://youtu.be/15KbznNoFSI
мышкуРоиську, написяли в норку.
Роися реально напоминает пьяного дурака, который раз за разом обижается, лезет выяснять отношения и получает по мордяке. Причем с каждым разом и состояние Роиси хуже, и бьют больнее.
ЕС заплатит за газ двойную цену, если даст добро на его строительство.