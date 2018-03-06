 Решение о размещении миротворцев на востоке Украины возможно только после согласования с представителями Донбасса, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакого изменения позиции нет, позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна: основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса", - сказал журналистам во вторник Песков.
Он отметил, что "именно об этом говорил президент Путин".
Журналисты пытались уточнить, изменилась ли позиция Москвы по вопросу о размещении миротворцев на востоке Украины в связи с высказыванием российского лидера о том, что Россия в принципе не против, чтобы восток Украины был под международным контролем.
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.
29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
В Сирии с ИГИЛ - согласованы бомбардировки и полное уничтожение города Алеппо ???
можно так согласовать как в Сирии на нефтяных полях с ихтамнетами......
Самые представительные на Донбассе - это бойцы батальона Донбасс и Семен Семенченко!
Так они дают добро на размещение...
Москаля еще спросите, он тоже родом с Донбасса, он точно скажет что Пескову нужно делать и куда идти!
А у пескова компот в голове.
Україна на землі сама справиться (з допомогою нової зброї в тому числі). Задача США подавити ПВО та транспортне сполучення обрізати.
Я думаю томагавки з тим прикрасно справляться зважаючи на кривизну землі.
Шо не ясно, Навкин ёршик?!...
Под подушкой прячется в ночи.
Всё у нас забыто. Всё забыто.
И кукла говорящая молчит.