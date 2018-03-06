EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1856  49
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (630) Песков (800) Россия (68284) Донбасс (15636)

 Решение о размещении миротворцев на востоке Украины возможно только после согласования с представителями Донбасса, - Песков

Позиция Кремля относительно размещения международных миротворцев в зоне конфликта на востоке Украины незыблема - данный вопрос должен быть согласован с представителями Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакого изменения позиции нет, позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна: основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса", - сказал журналистам во вторник Песков.

Он отметил, что "именно об этом говорил президент Путин".

Журналисты пытались уточнить, изменилась ли позиция Москвы по вопросу о размещении миротворцев на востоке Украины в связи с высказыванием российского лидера о том, что Россия в принципе не против, чтобы восток Украины был под международным контролем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает искать пути для того, чтобы агрессию, которую она развязала на Донбассе, превратить в замороженный конфликт, - Полторак

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3054086
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Борьба с терроризмом должна быть согласована с террористами -позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна
В Сирии с ИГИЛ - согласованы бомбардировки и полное уничтожение города Алеппо ???

 показать весь комментарий
 
 
Монголо татары так последовательно уничтожали на своём пути поселения.
 показать весь комментарий
 
Та хто тебе,гниду кацапську,запитувати буде?
 показать весь комментарий
 
 
фантазии, это хорошо, да только вот эрефия имеет право вето в Совбезе ООН и там её будут спрашивать.
 показать весь комментарий
 
Проблема в том, что нет никаких представителей ордо - это фейк, выдумка россии, а вести переговоры с фейками - это уже дибилизм.
 показать весь комментарий
 
 
а песков как дятел одно и тоже....
можно так согласовать как в Сирии на нефтяных полях с ихтамнетами......
 показать весь комментарий
 
 
Песок,никаких замаскированных росийскийх организаций. - Тебе же джентельмен ясно сказал. Понял,сявка ?
 показать весь комментарий
 
 
Так ты ж, песков, и есть представитель ордло...
 показать весь комментарий
 
 
Представители Донбасса???
Самые представительные на Донбассе - это бойцы батальона Донбасс и Семен Семенченко!
Так они дают добро на размещение...
Москаля еще спросите, он тоже родом с Донбасса, он точно скажет что Пескову нужно делать и куда идти!
 показать весь комментарий
 
 
В лаоській народній республіці недавно відбувся зброєний переворо де до в влади в результаті військового путчу замість всенародно вибраного лідера Плотницького прийшов якийсь самозванець Пасічник, Україна не може вести переговори з самозванцями.
 показать весь комментарий
 
 
Что бы выбрать представителей надо провести выборы, а что бы провести выборы надо миротворцев ввести.
А у пескова компот в голове.
 показать весь комментарий
 
 
Песок!!.......Нюхни кокса!....... Закончился? .....Возьми у Димона!
 показать весь комментарий
 
 
Є голови облдержадмінсістрації Донецької та Луганської області і зними усьо согласовано.Хер вусатий
 показать весь комментарий
 
Это как хирургу перед операцией нужно было бы договариваться с саркомой пациента об её удалении - 3/14здоВАТИЗМЪ!
 показать весь комментарий
 
 
и какой отсюда вывод? Имеет ли смысл развитие темы с миротворцами?
 показать весь комментарий
 
Слишком много чести их спрашивать. Это всё равно, что заявить: "Размещение охраны в тюрьме должно быть согласовано с заключенными"
 показать весь комментарий
 
 
..какое решение приняло б куйло,если была бы создана расейская (днр).окромья как того.что сделали с Грозным в свое времья?
 показать весь комментарий
 
перший раз в історії Світу треба домовлятися з терористами
 показать весь комментарий
 
Он говорит Донбас, а подразумевает пьютин. Многократно я писал и не устану повторять если нужно: тема с миротворцами, это пустая болтовня. Есть международные нормы и законы, которые говорят, что миротворцы вводятся только с согласия всех заинтересованых сторон, это аксиома. При том, что состав миротворческих сил утверждается всеми участвующими в конфликте сторонами, это так же аксиома. Имеющий право вето в ООН Хуйло, не заинтересован в разрешении конфликта в пользу Украины, это аксиома. А теперь, расскажите мне, какие шансы у Украины решить конфликт в свою пользу при таком раскладе карт?
 показать весь комментарий
 
Шансов при таком раскладе нет, но если хуйлушу блядим блядимыча, ну роиссю лишат права вето, что само очень маловероятно, тогда шанс есть, потому как орки из рицпублик представителями какой либо стороны не являются.
 показать весь комментарий
 
увы, не лишат, как не лишили СССР. Давно идут разговоры о смене формата ООН но, никто не способен предложить лучший формат. Если пройдёт реформа ООН то, многие страны просто её игнорируют.
 показать весь комментарий
 
СССР просто выперли из Лиги Наций в 1939 году. При желании это можно сделать и сейчас с русней в ООН.
 показать весь комментарий
 
В свій час достатньо було одного авіаносця в Середньоземному морі щоб зупинити агресію раші проти маленької Грузії. Якщо США захочуть зупинити рашу в Україні то вони то зроблять протягом однієї доби.
 показать весь комментарий
 
а якщо раха не погодиться протягом однієї доби? Чи будуть американці воювати з рахою ради невизначеної України? Дивись на світ тверезо.
 показать весь комментарий
 
Іхтамнет вот відповідь.
Україна на землі сама справиться (з допомогою нової зброї в тому числі). Задача США подавити ПВО та транспортне сполучення обрізати.
Я думаю томагавки з тим прикрасно справляться зважаючи на кривизну землі.
 показать весь комментарий
 
с чем справится Украина? Там давно перемирие и "минские договорняки" под звук миномётов. Там за четыре года нормально с окопами и блиндажами справится не могут.
 показать весь комментарий
 
Только силой или под угрозой силы. Либо, если в рф к власти придет новый Горбачев.
 показать весь комментарий
 
Волкер же открыто сказал, что лднр - это искусственно созданные РОССИЕЙ анклавы, призванные замаскировать ведение РОССИЕЙ гибридной войны против Украины!
Шо не ясно, Навкин ёршик?!...
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, не анклавы, ибо имеют доступ к границе с рф.
 показать весь комментарий
 
 
Все представители Донбаса находятся в нашей Раде! С ними уже все согласовано.
 показать весь комментарий
 
 
А кто такие "представители дамбаса"?
 показать весь комментарий
 
 
Представник Донбасу - Павло Жебрівський.
 показать весь комментарий
 
Решение о размещении миротворцев на востоке Украины возможно только после согласования с представителями Донбасса, - Песков
 показать весь комментарий
 
Кукла говорящая - Лолита
Под подушкой прячется в ночи.
Всё у нас забыто. Всё забыто.
И кукла говорящая молчит.
 показать весь комментарий
 
С террористами никто не договаривается, их уничтожают, как и фашистов.
 показать весь комментарий
 
 
ну, дык нафиг тогда миротворцы? Или вы думаете, что миротворцы будут воевать за Украину?
 показать весь комментарий
 
 
уйдите нахуй с Украине и за вами сьебутся и ваши лугандонцы и весь вопрос
 показать весь комментарий
 
 
То есть, по его логике, перед тем как травить тараконов на кухне нужно с ними(с тараканами) согласовать сорт дихлофоса.
 показать весь комментарий
 
 
Многие ли из вас понимают суть миротворческой миссии ООН? Если ктото думает, что миротворцы будут освобождать Донбас то, он глубоко ошибается. Миротворцы просто встают между воюющими сторонами, чтобы небыло прямого соприкосновения и замораживают конфликт до момента когда стороны смогут прийти к какому то согласию относительно совместного сосуществования или развода.
 показать весь комментарий
 
Кто мешает России что-то согласовывать с ДНР и ЛНР? Пусть согласовывает если хочет. А переговоры должны идти только с Россией.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРешение о размещении миротворцев на востоке Украины возможно только после согласования с представителями Донбасса, - Песков
 
 
 
 
 
 вверх