 "Нежелание расформировать "ДНР" и "ЛНР" – это нежелание выполнить Минские соглашения", – Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

"Целью минских соглашений (подписанных лидерами так называемых "ЛНР-ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнить Минские соглашения", – написал он.

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