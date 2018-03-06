 "Нежелание расформировать "ДНР" и "ЛНР" – это нежелание выполнить Минские соглашения", – Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.
"Целью минских соглашений (подписанных лидерами так называемых "ЛНР-ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнить Минские соглашения", – написал он.
Подписывали - Украина, раиса и Европа.
Лупит не в бровь, а в глаз и ломает все химерные преграды, которые так пестовали в ЕС и Роисе, надеясь заболтать, замазать и забыть проблему.
И ведь, действительно, иначе как "Не реанимировать" по поводу ОРДИЛо и не скажешь.
Дамбафобию затевает
Ну и какой практический вывод из заявления Волкера - Минские договорняки изжили себя или им еще таки нет альтернативы?