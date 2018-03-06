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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (15636) Волкер Курт (201)

 "Нежелание расформировать "ДНР" и "ЛНР" – это нежелание выполнить Минские соглашения", – Волкер

Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск незаконных структур.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

"Целью минских соглашений (подписанных лидерами так называемых "ЛНР-ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнить Минские соглашения", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перспектива его миссии снижается до нуля": В Совфеде РФ отреагировали на заявление Волкера о ликвидации "Л/ДНР"

Нежелание расформировать ДНР и ЛНР – это нежелание выполнить Минские соглашения, – Волкер 01

Источник: https://censor.net.ua/n3054085
 
 
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Бо виконання Мінських угод- це смерть для хУЙЛА. Так і замислювалося.
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То есть лидеры ДыНыэР и ЛыНыэр подписали Минские договорняки, чтобы саморасформироваться? "Нежелание расформировать "ДНР" и "ЛНР" – это нежелание выполнить Минские соглашения", – Волкер - Цензор.НЕТ 1953
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Волкер утверждает, что ДыНыРы и ЛыНыРы нужно расформировать, а Петро Непобедимый который год утверждает, что с этими торговыми партнёрами нужно переговариваться и переговариваться пока петухи не запоют голосом Робертино Лоретти. Ну и кому верить?
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Так отож бо. Но зная хитрожопость Какао-боба, можно спрогнозировать, что ДыНыэР и ЛыНыэР переименуют решением потужной коалиции в Донецкую украинскую патриотическую автономную область и Лоханскую соответственно, по мудрой инициативе Офшорника ессесно. Захерченка оденут в вышиванку, а остальное останется як було. И таким образом и бэзальтэрнатывни домовленности выполнены и Лугандония, которая выедет во второй тур Бойка на месте. Ловкость шаловливых кучерявых ручонок и никакого обмана доверчивого американского терпилы
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Донецкая украинская патриотеческая автономия - ДУПА. Классно получилось "Небажання розформувати "ДНР" та "ЛНР"- це небажання виконати Мінські угоди", - Волкер - Цензор.НЕТ 8565
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Я не хочу иметь в составе своей страны ЛУПУ.
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Они ничего не подписывали - не брэши.
Подписывали - Украина, раиса и Европа.
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Блин. Этот Волкер прям волчара какой-то.
Лупит не в бровь, а в глаз и ломает все химерные преграды, которые так пестовали в ЕС и Роисе, надеясь заболтать, замазать и забыть проблему.
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Мне нравится этот парень ! )) Слава Америке !
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Волкер открыто говорит что туПин балабол, видимо так оно и есть......
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Все четко. Только Сурков+ прогнулся под ввод миротворцев, так ему перца еще насыпали в анус. Сами, сами разоружите и распустите своих нукеров. А тогда и миротворцы. Войдут. И никакого вазелина! Вот это класс дипломатической работы!
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..а кто такой Волкер?
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Буквально недавно случайно узнал, что означает аббревиатура DNR (Линк на википедию)

И ведь, действительно, иначе как "Не реанимировать" по поводу ОРДИЛо и не скажешь.
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Волкер делает петину работу - вот это вот самое худшее в данной ситуации, но возникает вопрос - чью работу делает петя?
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Меня пугает то, что в Сирии Мэттис навалял ихтамнетам, которые на донбассе наших убивали, минские договорняки Волкер завафлял, а что в это время делал шоколадный пузырь?
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у него есть мЫльный план, не мешайте пете воровать
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Васину. Но тут возникает другой вопрос - а чью работу тогда делает Вася?
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на фоне этих заявлений Волкера как-то некошерно смотрится то, что ВР не признало дондурасс и лугандон террористическими организациями.
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Как-то деликатно он выражается, расформировать... Это он так тотальную зачистку называет?
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Давай ХУ*ЛО что будешь теперь пиз*деть! ? Загоняют Карлика на скользкое.
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Хороший парень этот Волкер,золотой человек
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Зовсім Волкер не уважает народы Дамбаса)))

Дамбафобию затевает "Небажання розформувати "ДНР" та "ЛНР"- це небажання виконати Мінські угоди", - Волкер - Цензор.НЕТ 7925
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Кажется, становится понтяным, куда ведет Волкер. Дело идет к тому, чтобы Минские соглашения были реализованы не с содествием, а с сопротивлением России с тем, чтобы даже после их реализации все санкции были сохранены.
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Ну ось і добре, що США зайняли принципову позицію і більше ніхто не зможе впливати на Україну щоб дали особливий статус дамбабве.
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кокаїношвіллі то позбулись, а є ще Вона-працьовита і Зімін-антикорупціонер-но-не-зовсім
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Только вот, к сожалению, логические конструкции Волкера лугандонцам до лампочки... Они не выполняют того, что напрямую записано в Минских договорняках - с какого перепугу они будут выполнять то, что их них логически следует...

Ну и какой практический вывод из заявления Волкера - Минские договорняки изжили себя или им еще таки нет альтернативы?
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Продолжая ло6ическую конструкцию будут продолжены и увеличены санкции.
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пока не будет выполненно то,что написано в Хельсинки и в Будапеште остальные бумажки даже в туалет не годятся...ибо мира они не принесут...
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піндоз Уолкер після абщєнія з кадировим-сурковим, зрозумів, що договір з 404 не вартий паперу на якому він написаний
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Страна агрессор не имеет никакого права и дальше вмешиваться в политику Украины. Пора уже раше указать её место и роль в конфликте на Донбассе.
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А где в Минске-2 упоминания о ДНР и ЛНР? Поэтому у г-на Уолкера есть все основания требовать придерживаться Буквы буквального соблюдения Минск-2.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нежелание расформировать "ДНР" и "ЛНР" – это нежелание выполнить Минские соглашения", – Волкер
 
 
 
 
 
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