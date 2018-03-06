 Верховная Рада и Кабмин работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
"Парламент и правительство разработали совместные законопроекты, необходимые для экономического развития страны. Ряд этих законопроектов мы уже приняли в первые две недели этой сессии", - сказал А.Парубий, открывая международную конференцию "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы" во вторник в Киеве.
По его словам, правительство и Верховная Рада также совместно разрабатывают законопроекты, направленные на евроинтеграцию Украины.
"Мы провели очень обоснованную, фундаментальную работу по разработке "дорожной карты" законопроектов в сфере евроинтеграции Украины, учитывая, что это направление сегодня для Украины важно", - отметил спикер.
Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эти законопроекты.
Вмирають.
Їх убили.
На їхній крові до влади прийшли падлюки." (с)
А так бы и не узнали...