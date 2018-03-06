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 Политика Украины
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Все про:ВР (21704) законопроект (1896) Кабмин (10330) Парубий (1550)

 Верховная Рада и Кабмин работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов, - Парубий

Верховная Рада Украины и Кабинет министров совместно работают над подготовкой евроинтеграционных и экономических законопроектов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

"Парламент и правительство разработали совместные законопроекты, необходимые для экономического развития страны. Ряд этих законопроектов мы уже приняли в первые две недели этой сессии", - сказал А.Парубий, открывая международную конференцию "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы" во вторник в Киеве.

По его словам, правительство и Верховная Рада также совместно разрабатывают законопроекты, направленные на евроинтеграцию Украины.

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"Мы провели очень обоснованную, фундаментальную работу по разработке "дорожной карты" законопроектов в сфере евроинтеграции Украины, учитывая, что это направление сегодня для Украины важно", - отметил спикер.

Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эти законопроекты.

Источник: https://censor.net.ua/n3054083
 
 
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НЕ ВКРАДИ!- вр України внесла 50 поправок.
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"Ненавиджу цю фразу - "герої не вмирають".
Вмирають.
Їх убили.
На їхній крові до влади прийшли падлюки." (с)
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Лучше не надо.Пусть отдохнет, а то люди уже от их законов загибаются.
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от работы кони дохнут .бедалаги так усердно работают что и слова хорошего им никто не скажет
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мы вашу работу по ТВ видим , Комарову с его Миром наизнанку есть чему завидовать !!!
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Правящая верхушка пытается закрепиться на верхней щаблыни назавжды.
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Оказывается работают... Это хорошо...
А так бы и не узнали...
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Адекватность парубия вызывает сомнение..О каких проектах он может речь вести.
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Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде.
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... не звертайте уваги на тролів мінсрець ... навіть на таку УБЛЮДОЧНУ "роботу" потрібні РОЗВИНУТІ розумово ... Нам треба мовчки радіти що "вони" такі .. наснаги ..
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Дивіться,не перетрудіться там,а то як же ми без вас,захребетників,обійдемося...і не забудьте собі премії тисяч по 100-200 виписати,роботяги буєві...
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Вважаю не сумісними слово ПРАЦЮВАТИ і Верховна рада,ну ніяк не в'яжеться!!!!!
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Отреформировання олигархом порошенко Верховная зРада, как голосует Блок панамских патриотов (БПП)

Верховна Рада і Кабмін працюють над підготовкою економічних і євроінтеграційних законопроектів, - Парубій - Цензор.НЕТ 1872
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... ПО-губій .. не тільки з Довідкою жовтого дому .. а ще і СЛІПИЙ .. шо поробиш .. воно таке..
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сАША крест-крест древний символ фаллоса,саша фаллос его название.
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Не зря его на Майдане не уважали. Скользкий он был и есть.
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пошли бы вы все в декретные отпуска, стране было бы меньше ущерба от вашей законодательной деятельности. Если за все эти годы не сподобилися принять ничего нормального и действующего то, 100% вы уже не разродитеся ничем здоровым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада и Кабмин работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов, - Парубий
 
 
 
 
 
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