 В законах ЕС не должно быть лазеек, позволяющих "Газпрому" манипулировать проектом "Северного потока-2", - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для нас фундаментально важной является поддержка в том, что этот проект в любом случае должен полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть и речи об исключениях, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", - подчеркнул Климкин.
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Вместе с тем, министр добавил, что Финляндия имеет "ограниченное влияние" на проект, поскольку он должен пройти не через территориальные воды страны, а исключительно через ее экономическую зону.
В свою очередь глава МИД Финляндии Тимо Сойни отметил, что его страна будет продолжать тщательно следить за дальнейшим развертыванием ситуации вокруг "Северного потока-2". Он также отметил, что проект должен полностью отвечать условиям Третьего энергетического пакета ЕС.
Сойни подчеркнул, что "Северный поток" пролегает не через территориальные воды Финляндии, "а через ее экономическую зону". "Мы в любом случае считаем, что к этому проекту нужно будет очень внимательно присматриваться в частности с тем, чтобы он полностью отвечал условиям Третьего энергетического пакета Европейского Союза", - подчеркнул председатель МИД Финляндии.
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Вместе с тем, Сойни подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину в ее политике "надежного транзитера газа" в Европу.
"Решения Стокгольмского арбитражного суда должны выполняться", - отметил Сойни.
И Кмборгов отправьте на все фестивали - пусть видят куда деньги от Потоков идут
...а в ЕС на днях официально заявили что он не попадает под действие этих правил...
Поэтому даже разговоры о "Северном потоке -2" или "3" - это очень и очень печально для нас. Здорово, конечно, мы подставили Россиию, когда она отказалась выполнять решение арбитража, в который сама же и подала иск. Это беспрецедентно, но Россия и действует бесперецедентно как для 21-го века. И она явно хочет оставить за собой такое право. Боюсь, как бы свободный мир не рухнул на колени перед бензоколнкой. Потому что "Северный поток-2" - это явный шаг в таком направлении.