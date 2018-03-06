 В законах ЕС не должно быть лазеек, позволяющих "Газпрому" манипулировать проектом "Северного потока-2", - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас фундаментально важной является поддержка в том, что этот проект в любом случае должен полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть и речи об исключениях, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", - подчеркнул Климкин.

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Вместе с тем, министр добавил, что Финляндия имеет "ограниченное влияние" на проект, поскольку он должен пройти не через территориальные воды страны, а исключительно через ее экономическую зону.

В свою очередь глава МИД Финляндии Тимо Сойни отметил, что его страна будет продолжать тщательно следить за дальнейшим развертыванием ситуации вокруг "Северного потока-2". Он также отметил, что проект должен полностью отвечать условиям Третьего энергетического пакета ЕС.

Сойни подчеркнул, что "Северный поток" пролегает не через территориальные воды Финляндии, "а через ее экономическую зону". "Мы в любом случае считаем, что к этому проекту нужно будет очень внимательно присматриваться в частности с тем, чтобы он полностью отвечал условиям Третьего энергетического пакета Европейского Союза", - подчеркнул председатель МИД Финляндии.

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Вместе с тем, Сойни подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину в ее политике "надежного транзитера газа" в Европу.

"Решения Стокгольмского арбитражного суда должны выполняться", - отметил Сойни.