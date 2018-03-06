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 Политика Украины, За рубежом
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 В законах ЕС не должно быть лазеек, позволяющих "Газпрому" манипулировать проектом "Северного потока-2", - Климкин

Проект "Северный поток-2" должен полностью отвечать европейскому энергетическому законодательству без каких-либо исключений для России.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас фундаментально важной является поддержка в том, что этот проект в любом случае должен полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть и речи об исключениях, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", - подчеркнул Климкин.

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Вместе с тем, министр добавил, что Финляндия имеет "ограниченное влияние" на проект, поскольку он должен пройти не через территориальные воды страны, а исключительно через ее экономическую зону.

В свою очередь глава МИД Финляндии Тимо Сойни отметил, что его страна будет продолжать тщательно следить за дальнейшим развертыванием ситуации вокруг "Северного потока-2". Он также отметил, что проект должен полностью отвечать условиям Третьего энергетического пакета ЕС.

Сойни подчеркнул, что "Северный поток" пролегает не через территориальные воды Финляндии, "а через ее экономическую зону". "Мы в любом случае считаем, что к этому проекту нужно будет очень внимательно присматриваться в частности с тем, чтобы он полностью отвечал условиям Третьего энергетического пакета Европейского Союза", - подчеркнул председатель МИД Финляндии.

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Вместе с тем, Сойни подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину в ее политике "надежного транзитера газа" в Европу.

"Решения Стокгольмского арбитражного суда должны выполняться", - отметил Сойни.

Источник: https://censor.net.ua/n3054081
 
 
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Каким боком Климкин к "Северному потоку - 2"?
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Так Северный поток начинается с его родины - Козломордии
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А з чого тоді лобісти житимуть(корупціонери по-нашому)?
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То понятно, что Пэтя хоче к люббистам в кровать..а еще лучше, стать царем лоббистов
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Выпускник мацковского физтеха Климкинд настолько туп, что умудрился пнуть Финляндию, ляпнув про ее ограниченное влияние."Гений" дипломатии. Гений!
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Там всі крім Німеччини мають мізерний вплив, адже через терводи не проходить. Німці, австріяки та чехи торпедують законопроект, яким би змогли поширити дію Газової директиви ЄС на ПП-2.
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Ну зато твой лавров -действительно гений дипломатии. Дебил, бл...
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Финляндия не может запретить? А Петя так на них надеялся.
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У Пети нет в архетипе , понятия "партнер"...там "я начальник, а ты лох"
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Геращенко в Брюссель отправьте- пусть покажет европейцам издевательства руцьких над военнопленными- сразу все потоки прекратятся. ЕВРОПЕЙЦЫ ОЧЕНЬ РАНИМЫЕ.
И Кмборгов отправьте на все фестивали - пусть видят куда деньги от Потоков идут
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Так всё-таки поток будет? А как же мы? Мы же лучше ,чем собака...
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Китай собирается увеличить закупки газа в России и других странах из-за недостаточных запасов собственного топлива. Об этом во вторник, 6 марта, заявил глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн
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чота финн жопой крутит, уходит от честного ответа....они ведь тоже от этого СевПотока-2 денежку будут иметь, и немалую, так в чем их интерес ставить палки в колеса...чую недоброе... У законах ЄС не повинно бути лазівок, що дозволяють "Газпрому" маніпулювати проектом "Північного потоку-2", - Клімкін - Цензор.НЕТ 4755
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в частности с тем, чтобы он полностью отвечал условиям Третьего энергетического пакета Европейского Союза"

...а в ЕС на днях официально заявили что он не попадает под действие этих правил... У законах ЄС не повинно бути лазівок, що дозволяють "Газпрому" маніпулювати проектом "Північного потоку-2", - Клімкін - Цензор.НЕТ 3377
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То есть, в принципе против самого проекта Климкин не протестует? Нехай его реализуют - главное, чтобы манипуляций не было? Офигительная защита интересов Украины, нечего сказать....
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А что ты еще ожидал от зятя кацап-генерала..
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И дураку понятно, что тут Европа роет яму Украине. Москали очевидно расчитывают на то, что какие бы законы Европа не писала, когда транзит через Украину закроют, и Европа станет перед выбором - отказаться от требований транзита через Украину или замерзнуть - она выберет первое. Перегнуть Европу через колено - главная мечта и цель России в ее движении к "энергетической сверхдержаве", диктующей всему миру свою непреклонную волю.
Поэтому даже разговоры о "Северном потоке -2" или "3" - это очень и очень печально для нас. Здорово, конечно, мы подставили Россиию, когда она отказалась выполнять решение арбитража, в который сама же и подала иск. Это беспрецедентно, но Россия и действует бесперецедентно как для 21-го века. И она явно хочет оставить за собой такое право. Боюсь, как бы свободный мир не рухнул на колени перед бензоколнкой. Потому что "Северный поток-2" - это явный шаг в таком направлении.
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Деньги не пахнут. Немцы уже дали понять, что положат с прибором на Третий энергопакет ЕС и будут строить СП-2 несмотря ни на что. После его постройки Германия станет крупнейшим газовым хабом в ЕС. Они сами смогут распределять вообще ВЕСЬ газ для ВСЕХ стран Евросоюза. Ведь норвежский газ тоже через Германию идёт. Их чистая прибыль будет исчисляться миллиардами в год. Вы всерьёз думаете, что они откажутся от этого, ради Украины? Не питайте иллюзий. А с пуйлом они уже обо всём договорились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ законах ЕС не должно быть лазеек, позволяющих "Газпрому" манипулировать проектом "Северного потока-2", - Климкин
 
 
 
 
 
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