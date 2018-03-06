 Суд над Януковичем: допрос свидетеля защиты Кожары. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Изначально заседание, на котором должен был состояться допрос первого свидетеля стороны защиты - экс-главы УСБУ в Киеве времен президентства Виктора Януковича Александра Щеголева, было запланировано на 28 февраля. Однако судья Владислав Девятко сообщил о том, что защитники Януковича отбыли в место настоящего пребывания подзащитного по его просьбе с целью предоставления ему адвокатской помощи. В связи с чем суд принял решение о переносе заседания на 10 часов утра 6 марта. Перед началом сегодняшнего заседания защита Януковича сообщила, что будет допрошен свидетель - экс-глава МИД Леонид Кожара.
Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.
11:15 Адвокаты спрашивают об участии постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева в антиправительственных акциях. Прокуроры просят снять вопрос, как не относящийся к делу.
Суд допускает вопрос.
"Во время событий на Майдане глава нашей миссии в ООН Сергеев принимал участие несколько раз в акциях, которые проходили в Нью-Йорке. Он сообщал, что пытался вести переговоры с диаспорой, объяснять, что происходит в Киеве. И постоянно намекал на лояльность мне, как министру. Также мы говорили с ним о необходимости соблюдения кодекса дипломата. Но никто не знал тогда, что он уже вел переговоры о трудоустройстве в США. Понимаю, что без участия спецслужб ему бы соответствующую рабочую визу не дали. Это одиночный случай, что посол остается в другой стране. Я такого не слышал в нашей стране. Для меня информация, исходящая от Сергеева, является сомнительной. Я не думаю, что он сам ее формулирует", - заявил Кожара.
При этом он добавил, что ему неизвестно, чтобы Сергеев общался с представителями оппозиции.
Защита спрашивает, кто давал указание Сергееву информировать мировое сообщество о "самоустранении Януковича".
Прокуратура просит снять вопрос как таковой, который содержит неправдивую информацию.
Вопрос снят.
Кожара говорит, что по состоянию на 22 февраля у Сергеева не было информации о местонахождении Януковича. Но он мог об этом узнать в МИДе перед тем, как докладывать в ООН.
11:11 Суд снимает вопрос адвокатов, в котором содержится "неправдивая информация". Потому что адвокаты утверждают, что были "захвачены аминистртивные здания".
Адвокаты переформулируют вопрос: могло ли после 21 февраля Правительство выполнять свои обязанности?
Кожара говорит, что 21 февраля в 19:30 уже не работала "первая приемная".
"Это впервые случилось на моей памяти с марта 1992 года. Министерство иностранных дел не было заблокирвоано", - отмечает экс-глава МИД.
Говорит, что он выполнял обязанности министра вплоть до 23 февраля, пока его не сняли.
По словам Кожары, его увольнение плохо повлияло на международные отношения Украины, ведь, только у него есть прямые номера мобильных телефонов иностранных министров. А у других - нет.
11:09 По словам свидетеля Кожары, об обращении Януковича 22 февраля он узнал из СМИ.
"У меня создалось впечатление, что по состоянию на 22 февраля Президент был в нормальном физическом состоянии и здравом уме", - отмечает Кожара.
Говорит, что 22 февраля у него уже не было контактов с Януковичем. Но по графику он должен был быть в Харькове. Так сообщала по крайней мере служба протокола в своем графике президента, добавил свидетель.
По его словам, об угрозе жизни Януковича ему "ничего неизвестно", так же, как и о голосовании ВР за постановление "о самоустранении Януковича".
11:05 Адвокаты спрашивают свидетеля о месте пребывания Януковича 21-24 февраля.
"Мне известно, что 21 февраля до часа дня были переговоры у Януковича. После подписания соглашения он должен был поехать в Харьков", - рассказывает Кожара. Говорит, что до 18 часов 21 февраля он имел связь с Януковичем.
"Я позвонил где-то в шесть вечера на первую приемную по спецсвязи. Дежурный сообщил, что сняли охрану. Потом позвонил на первую приемную в 19:30, чтоб связаться с Януковичем - там уже ответа не было", - рассказывает он
10:55 По словам свидетеля Кожары, после подписания Соглашения с силами оппозиции была отведена усиленная охрана от всех госучреждений, и сразу ВР при содействии Президента и Правительства вернулась к Конституции 2004 года.
Кожара утверждает, что ему тяжело говорить о том, выполнили ли свои условия посредники, потому что 23-го февраля его сняли с должности.
Но до этого, по его словам, он имел контакты в двумя министрами - Штайнмайером и Сикорским.
"Я слышал гарантии, что ЕС поддерживает полное и безусловное выполнение этого соглашения", - утверждает он.
По его словам, выполнение соглашения могло урегулировать кризис в Украине и во внешней политике. Всего было подписано 7 экземпляров - каждому подписанту по одному аутентичному.
При этом представитель России отказался подписывать, говорит Кожара. Также аутентичный экземпляр на момент отставки Кожары не поступил в МИД. Хотя должен был.
10:50 Свидетеля Кожару спрашивают о позиции Януковича 20-21 февраля.
Он говорит, что ему, как министру, дали поручение привлечь иностранных посредников для урегулирования конфликта в Киеве. Так появились Германии, Франция, Польша и РФ
И тогда подписали 21 февраля соглашение об урегулирвоании ситуации между властью и оппозиции
"Янукович фактически принял сценарий европейских посредников и их соглашение", - утверждает Кожара.
"Янукович принял условия посредников, которые ретранслировали требования оппозиции. Об этом говорит пункт 1 Соглашения", - отмечает он, имея в виду возврат к Конституции 2004 года.
По словам Кожары, Янукович согласился на досрочные выборы.
10:40 Адвокат Виталий Сердюк спрашивает об альтернативном документе.
Кожара говорит, что в Вильнюс заранее отправилась "передовая группа" во главе с Арбузовым: у них был проект Меморандума, который могли подписать на Вильнюсском саммите.
"Но в связи с резкой реакцией ЕС и отдельных лидеров (иногда была истерическая реакция), ЕС не смог утвердить решение о подписании этого документа. Хотя были и сторонники его подписания", - рассказывает Кожара.
По его словам, этот документ был составлен Украиной в русле евроинтеграции, где подчеркивалось, что Украина не отказывается от подписания, а переносит его.
Напоминает, что тогда были выборы в Европе. И у многих лидеров были личные амбиции. Эти амбиции во многом и сорвали подписание. ЕС не смог выработать единую позицию о минимизации рисков.
10:37 Свидетель Кожара рассказывает о событиях на Майдане.
По его словам, МИД делал все, чтобы информировать мировую общественность о том, что происходило.
"Мы обеспечивали связь иностранных делегаций, всех спецслужб с сотвествующими службами, чтобы информирование было максимально объективное", - говорит он.
В подготовке информации о внутреннем состоянии в стране использовали источники других министерств и служб, отмечает свидетель.
Адвокаты просят конкретизировать, какую именно информацию передавали.
"Само время диктовало, какую информацию подавать. МИД действовал не самостоятельно, а по поручению Правительства и Президента", - говорит Кожара.
10:35 По словам Кожары, МИД предпринимал различные меры, чтоб урегулировать конфликт вплоть до 20-х чисел 2014 года. Были почти круглосуточные консультации с Европой. В Киеве были представители почти всех стран. Им был обеспечен полный доступ ко всем объектам, людям, организациям.
"Президент Янукович и Правительство делали мероприятия вне дипломатического протокола! Мы открыли все учреждения, все здания, даже там, где было небезопасно!", - рассказывает экс-глава МИД.
10:30 Защита Януковича спрашивает свидетеля о взаимоотношениях с РФ.
"Эта страна создавалась на основах того, что внешняя политика строилась на принципах стратегического партнерства со всеми соседями", - рассказывает Кожара.
По его словам, был высокий уровень стратегического партнерства с Россией, был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в 1997 году. Были созданы межгосударственные комиссии с Россией, впрочем как и с другими странами.
"Это были отношения стратегического партнерства. Вплоть до печальных событий начала 2014 года", - отмечает экс-глава МИД.
10:25 По словам Кожары, Европе заранее сообщили, что не готовы подписывать Ассоциацию, еще до Вильнюсского саммита. А решение подписать в Вильнюсе появилось дней за десять до самого саммита, говорит свидетель
После подписания решения Азарова оно было донесено послам Томбиньскому и Пайету.
"Но Украина сразу же почувствовала сумасшедшее давление со стороны европейских партнеров", - говорит Кожара.
По его словам, уже во время завершения саммита были еще одни переговоры с лидерами европейских стран: европейская сторона проводила переговоры очень жестко, угрожала и ставила ультиматумы.
10:23 Правительство Николая Азарова, говорит Кожара, пыталось минимизировать риски, однако ЕС отказывался.
"В этом есть большая вина и ответственность Европейской комиссии. Они не смогли вовремя отреагировать, ведь слышали заявления из России и других стран", - заявляет экс-глава МИД.
Отказ Европейской комиссии и стал главной причиной того, что подписание Ассоциации было отложено, считает свидетель.
10:17 По словам Кожары, ЕС отказывался пересматривать условия Соглашения. Европейские чиновники делали соответствующие заяаления: Евросоюз не заинтересован в создании трехсторонней комиссии из ЕС, Украины и России.
Экс-глава МИД утверждает, что это создавало "катастрофическую угрозу". По его словам, это угрожало и экономическому, и политическому состоянию Украины. Говорит, что Европа давила также на судебную реформу, в частности на конкретные уголовные дела - Тимошенко и Луценко.
"Ни Украина, ни ЕС не были готовы подписать это Соглашение. И поспешное подписание нынешней властью привело к тому, что сначала был тестовый режим, и обвалилась в два раза внешняя торговля Украины. (...) Экономические последствия подписания Соглашения мы видим сегодня", - отмечает он.
10:15 Кожара рассказывает, что Соглашение об Ассоциации состояло из двух частей - политической и экономической. Экономическая не должна была конфликтовать с другими экономчиескими срглашениями, подписанными ранее.
"Не удалось к тому времени решить главное противоречие - подписание Соглашения вступало в конфликт с другими зонами свободной торговли, в частности с СНГ", - отметил он.
По его словам, конфликт был в том, что при свободной торговле с ЕС Украина теряла свободную торговлю с другими странами, в большинстве своем со странами СНГ, а это 40 процентов внешней торговли.
10:10 Кожара говорит, что с Януковичем у него были "деловые и официальные отношения".
Допрос начинает защита. Адвокат Андриана Фозекош спрашивает про Соглашение об Ассоциации с ЕС.
Свидетель отмечает, что работа по подготовке Соглашения об Ассоциации началась с 2010 года. В 2012 году Соглашение составили и согласовали дату и место подписания. А в ноябре 2013 года, 21 числа, после заседания Кабмина Азаров утвердил распоряжение о переносе подписания, говорит свидетель. Подчеркивает при этом, что речь шла о переносе, а не об отмене.
"На ноябрь 2013 ни Украина, ни партнеры в ЕС не были готовы к исполнению и имплементации Соглашения", - заявил Кожара.
10:05 В зал суда зашли судьи. Вызывают на допрос свидетеля защиты Леонида Кожару - бывшего министра иностранных дел. Он сообщил, что сейчас возглавляет партию "Социалисты".
10:00Кожара уже прибыл в суд в сопровождении двух охранников.
09:50Адвокат Януковича Игорь Федоренко сообщил, что сегодня будут допрошены два свидетеля: экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.
Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.
Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.
Виноват не агрессор, а жертва - плохо оборонялась.
Кабздон ему друг , а Тягнибок нет.
Потому что из за Кабздона страдают другие люди, а из за Тягнибока может их величество пострадать.
И этот маразм нам постоянно толкают .
Проверяют , схавают или нет.
Березень 6, 2018 admin 0 Comments
Сьогодні в Будинку офіцерів у Вінниці відбувся з'їзд голів Спілок учасників АТО Вінницької області. Основним питанням зборів було побиття і розгін наметового містечка в Києві 3 березня 2018 року, повідомляє Vlasno.info.
На початку зустрічі слово взяв Вадим Хитрич, який був під Верховною Радою під час розгону поліцейськими наметового містечка. Він розповів, що поліціянти не зачитували ніяких вироків або рішень суду щодо вчинків або дій учасників, що перебували на території наметового містечка. А тільки це могло б дати поліцейським законні приводи для своїх дій.
- Били всіх підряд, а особливо тих, у кого були шеврони або посвідчення УБД (учасників бойових дій), - говорить він. - Участь в розгоні приймали як працівники Нацполіції, так і працівники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД). А нацгвардійці тримали в оточенні два квартали навкруги. Активісти, що були присутні під час розгону, також пояснили, що містечко звели ще чотири місяці тому, коли люди вийшли на акцію протесту 17 жовтня 2017 року.
Основними вимогами, як були, так і залишилися: зміна виборчих правил, створення Антикорупційного суду та обмеження депутатської недоторканності. Коли ж в першому читанні прийняли законопроект з правками про Конституційний суд, частину наметового містечка протестувальники прибрали.
Знятись повністю мали після виконання всіх вимог. Озвучили багато різних думок з приводу даних подій, але врешті-решт прийшли до єдиного висновку. Було оголошено про створення координаційного комітету. Він має координувати дії всіх АТОвців на території області згідно ситуації, яка складеться стосовно наслідків після побиття активістів під Верховною Радою. Основне, про що наголосили: АТОвці не збираються приймати умови будь-яких партійних організацій. Всі дії мають бути аполітичними. Крім того, вирішено піти до обласної ради, щоб зібрати підписи депутатів для скликання позачергової сесії. Щонайменше потрібні 28 підписів депутатів, на момент виходу статті, вдалося зібрати 23 підписи.
А ось відео цих намаханих- уся вінниця вийшла А тепер порівняй майдан 2013-14, доречі вінничани були найпершими в Україні, хто вголос сказав, що таке чоколядний парханат
https://www.youtube.com/watch?v=F_rJGmQomYI
"Украинский олигарх дает Минюсту США показания против Президента Украины "- эксклюзив ForumDaily
http://www.forumdaily.com/ukrainskij-oligarx-daet-minyustu-ssha-pokazaniya-protiv-prezidenta-ukrainy-eksklyuziv-forumdaily/
Хто знає це джерело варте уваги чи черговий фейк?
Команда "крепких хозяйственников" готовила соглашение 15 лет и тут перед подписанием оказалось что оно не такое.
И такое бывает.
Вы асфальт видели ?