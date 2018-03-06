 Суд над Януковичем: допрос свидетеля защиты Кожары. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Изначально заседание, на котором должен был состояться допрос первого свидетеля стороны защиты - экс-главы УСБУ в Киеве времен президентства Виктора Януковича Александра Щеголева, было запланировано на 28 февраля. Однако судья Владислав Девятко сообщил о том, что защитники Януковича отбыли в место настоящего пребывания подзащитного по его просьбе с целью предоставления ему адвокатской помощи. В связи с чем суд принял решение о переносе заседания на 10 часов утра 6 марта. Перед началом сегодняшнего заседания защита Януковича сообщила, что будет допрошен свидетель - экс-глава МИД Леонид Кожара.

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

11:15 Адвокаты спрашивают об участии постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева в антиправительственных акциях. Прокуроры просят снять вопрос, как не относящийся к делу.

Суд допускает вопрос.

"Во время событий на Майдане глава нашей миссии в ООН Сергеев принимал участие несколько раз в акциях, которые проходили в Нью-Йорке. Он сообщал, что пытался вести переговоры с диаспорой, объяснять, что происходит в Киеве. И постоянно намекал на лояльность мне, как министру. Также мы говорили с ним о необходимости соблюдения кодекса дипломата. Но никто не знал тогда, что он уже вел переговоры о трудоустройстве в США. Понимаю, что без участия спецслужб ему бы соответствующую рабочую визу не дали. Это одиночный случай, что посол остается в другой стране. Я такого не слышал в нашей стране. Для меня информация, исходящая от Сергеева, является сомнительной. Я не думаю, что он сам ее формулирует", - заявил Кожара.

При этом он добавил, что ему неизвестно, чтобы Сергеев общался с представителями оппозиции.

Защита спрашивает, кто давал указание Сергееву информировать мировое сообщество о "самоустранении Януковича".

Прокуратура просит снять вопрос как таковой, который содержит неправдивую информацию.

Вопрос снят.

Кожара говорит, что по состоянию на 22 февраля у Сергеева не было информации о местонахождении Януковича. Но он мог об этом узнать в МИДе перед тем, как докладывать в ООН.

11:11 Суд снимает вопрос адвокатов, в котором содержится "неправдивая информация". Потому что адвокаты утверждают, что были "захвачены аминистртивные здания".

Адвокаты переформулируют вопрос: могло ли после 21 февраля Правительство выполнять свои обязанности?

Кожара говорит, что 21 февраля в 19:30 уже не работала "первая приемная".

"Это впервые случилось на моей памяти с марта 1992 года. Министерство иностранных дел не было заблокирвоано", - отмечает экс-глава МИД.

Говорит, что он выполнял обязанности министра вплоть до 23 февраля, пока его не сняли.

По словам Кожары, его увольнение плохо повлияло на международные отношения Украины, ведь, только у него есть прямые номера мобильных телефонов иностранных министров. А у других - нет.

11:09 По словам свидетеля Кожары, об обращении Януковича 22 февраля он узнал из СМИ.

"У меня создалось впечатление, что по состоянию на 22 февраля Президент был в нормальном физическом состоянии и здравом уме", - отмечает Кожара.

Говорит, что 22 февраля у него уже не было контактов с Януковичем. Но по графику он должен был быть в Харькове. Так сообщала по крайней мере служба протокола в своем графике президента, добавил свидетель.

По его словам, об угрозе жизни Януковича ему "ничего неизвестно", так же, как и о голосовании ВР за постановление "о самоустранении Януковича".

11:05 Адвокаты спрашивают свидетеля о месте пребывания Януковича 21-24 февраля.

"Мне известно, что 21 февраля до часа дня были переговоры у Януковича. После подписания соглашения он должен был поехать в Харьков", - рассказывает Кожара. Говорит, что до 18 часов 21 февраля он имел связь с Януковичем.

"Я позвонил где-то в шесть вечера на первую приемную по спецсвязи. Дежурный сообщил, что сняли охрану. Потом позвонил на первую приемную в 19:30, чтоб связаться с Януковичем - там уже ответа не было", - рассказывает он

10:55 По словам свидетеля Кожары, после подписания Соглашения с силами оппозиции была отведена усиленная охрана от всех госучреждений, и сразу ВР при содействии Президента и Правительства вернулась к Конституции 2004 года.

Кожара утверждает, что ему тяжело говорить о том, выполнили ли свои условия посредники, потому что 23-го февраля его сняли с должности.

Но до этого, по его словам, он имел контакты в двумя министрами - Штайнмайером и Сикорским.

"Я слышал гарантии, что ЕС поддерживает полное и безусловное выполнение этого соглашения", - утверждает он.

По его словам, выполнение соглашения могло урегулировать кризис в Украине и во внешней политике. Всего было подписано 7 экземпляров - каждому подписанту по одному аутентичному.

При этом представитель России отказался подписывать, говорит Кожара. Также аутентичный экземпляр на момент отставки Кожары не поступил в МИД. Хотя должен был.

10:50 Свидетеля Кожару спрашивают о позиции Януковича 20-21 февраля.

Он говорит, что ему, как министру, дали поручение привлечь иностранных посредников для урегулирования конфликта в Киеве. Так появились Германии, Франция, Польша и РФ

И тогда подписали 21 февраля соглашение об урегулирвоании ситуации между властью и оппозиции

"Янукович фактически принял сценарий европейских посредников и их соглашение", - утверждает Кожара.

"Янукович принял условия посредников, которые ретранслировали требования оппозиции. Об этом говорит пункт 1 Соглашения", - отмечает он, имея в виду возврат к Конституции 2004 года.

По словам Кожары, Янукович согласился на досрочные выборы.

10:40 Адвокат Виталий Сердюк спрашивает об альтернативном документе.

Кожара говорит, что в Вильнюс заранее отправилась "передовая группа" во главе с Арбузовым: у них был проект Меморандума, который могли подписать на Вильнюсском саммите.

"Но в связи с резкой реакцией ЕС и отдельных лидеров (иногда была истерическая реакция), ЕС не смог утвердить решение о подписании этого документа. Хотя были и сторонники его подписания", - рассказывает Кожара.

По его словам, этот документ был составлен Украиной в русле евроинтеграции, где подчеркивалось, что Украина не отказывается от подписания, а переносит его.

Напоминает, что тогда были выборы в Европе. И у многих лидеров были личные амбиции. Эти амбиции во многом и сорвали подписание. ЕС не смог выработать единую позицию о минимизации рисков.

10:37 Свидетель Кожара рассказывает о событиях на Майдане.

По его словам, МИД делал все, чтобы информировать мировую общественность о том, что происходило.

"Мы обеспечивали связь иностранных делегаций, всех спецслужб с сотвествующими службами, чтобы информирование было максимально объективное", - говорит он.

В подготовке информации о внутреннем состоянии в стране использовали источники других министерств и служб, отмечает свидетель.

Адвокаты просят конкретизировать, какую именно информацию передавали.

"Само время диктовало, какую информацию подавать. МИД действовал не самостоятельно, а по поручению Правительства и Президента", - говорит Кожара.

10:35 По словам Кожары, МИД предпринимал различные меры, чтоб урегулировать конфликт вплоть до 20-х чисел 2014 года. Были почти круглосуточные консультации с Европой. В Киеве были представители почти всех стран. Им был обеспечен полный доступ ко всем объектам, людям, организациям.

"Президент Янукович и Правительство делали мероприятия вне дипломатического протокола! Мы открыли все учреждения, все здания, даже там, где было небезопасно!", - рассказывает экс-глава МИД.

10:30 Защита Януковича спрашивает свидетеля о взаимоотношениях с РФ.

"Эта страна создавалась на основах того, что внешняя политика строилась на принципах стратегического партнерства со всеми соседями", - рассказывает Кожара.

По его словам, был высокий уровень стратегического партнерства с Россией, был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в 1997 году. Были созданы межгосударственные комиссии с Россией, впрочем как и с другими странами.

"Это были отношения стратегического партнерства. Вплоть до печальных событий начала 2014 года", - отмечает экс-глава МИД.

10:25 По словам Кожары, Европе заранее сообщили, что не готовы подписывать Ассоциацию, еще до Вильнюсского саммита. А решение подписать в Вильнюсе появилось дней за десять до самого саммита, говорит свидетель

После подписания решения Азарова оно было донесено послам Томбиньскому и Пайету.

"Но Украина сразу же почувствовала сумасшедшее давление со стороны европейских партнеров", - говорит Кожара.

По его словам, уже во время завершения саммита были еще одни переговоры с лидерами европейских стран: европейская сторона проводила переговоры очень жестко, угрожала и ставила ультиматумы.

10:23 Правительство Николая Азарова, говорит Кожара, пыталось минимизировать риски, однако ЕС отказывался.

"В этом есть большая вина и ответственность Европейской комиссии. Они не смогли вовремя отреагировать, ведь слышали заявления из России и других стран", - заявляет экс-глава МИД.

Отказ Европейской комиссии и стал главной причиной того, что подписание Ассоциации было отложено, считает свидетель.

10:17 По словам Кожары, ЕС отказывался пересматривать условия Соглашения. Европейские чиновники делали соответствующие заяаления: Евросоюз не заинтересован в создании трехсторонней комиссии из ЕС, Украины и России.

Экс-глава МИД утверждает, что это создавало "катастрофическую угрозу". По его словам, это угрожало и экономическому, и политическому состоянию Украины. Говорит, что Европа давила также на судебную реформу, в частности на конкретные уголовные дела - Тимошенко и Луценко.

"Ни Украина, ни ЕС не были готовы подписать это Соглашение. И поспешное подписание нынешней властью привело к тому, что сначала был тестовый режим, и обвалилась в два раза внешняя торговля Украины. (...) Экономические последствия подписания Соглашения мы видим сегодня", - отмечает он.

10:15 Кожара рассказывает, что Соглашение об Ассоциации состояло из двух частей - политической и экономической. Экономическая не должна была конфликтовать с другими экономчиескими срглашениями, подписанными ранее.

"Не удалось к тому времени решить главное противоречие - подписание Соглашения вступало в конфликт с другими зонами свободной торговли, в частности с СНГ", - отметил он.

По его словам, конфликт был в том, что при свободной торговле с ЕС Украина теряла свободную торговлю с другими странами, в большинстве своем со странами СНГ, а это 40 процентов внешней торговли.

10:10 Кожара говорит, что с Януковичем у него были "деловые и официальные отношения".

Допрос начинает защита. Адвокат Андриана Фозекош спрашивает про Соглашение об Ассоциации с ЕС.

Свидетель отмечает, что работа по подготовке Соглашения об Ассоциации началась с 2010 года. В 2012 году Соглашение составили и согласовали дату и место подписания. А в ноябре 2013 года, 21 числа, после заседания Кабмина Азаров утвердил распоряжение о переносе подписания, говорит свидетель. Подчеркивает при этом, что речь шла о переносе, а не об отмене.

"На ноябрь 2013 ни Украина, ни партнеры в ЕС не были готовы к исполнению и имплементации Соглашения", - заявил Кожара.

10:05 В зал суда зашли судьи. Вызывают на допрос свидетеля защиты Леонида Кожару - бывшего министра иностранных дел. Он сообщил, что сейчас возглавляет партию "Социалисты".

10:00Кожара уже прибыл в суд в сопровождении двух охранников.

09:50Адвокат Януковича Игорь Федоренко сообщил, что сегодня будут допрошены два свидетеля: экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.