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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:беженцы (942) ООН (2401) Гутерреш (54)

 ООН потратила 233 млрд долл. на гуманитарную и миротворческую деятельность за последние 10 лет

Генеральный секретарь Генассамблеи ООН Антониу Гутерреш призывает страны довести уставной капитал Фонда миростроительства до 500 миллионов долларов.

Организация Объединенных Наций (ООН) за последние 10 лет израсходовала 233 миллиардов долларов на гуманитарную и миротворческую деятельность и на оказание помощи беженцам, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил генеральный секретарь Генассамблеи ООН Антониу Гутерреш, передает Центр новостей ООН. 

"Все эти финансовые расходы мы можем восполнить, а вот человеческие жизни уже не вернем. И поэтому вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока нет возможности доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту, - ООН

По словам Гуттереша, эффективные превентивные меры позволят международному сообществу экономить от 5 до 70 млрд долларов в год.

"ООН должна оказывать последовательную, всеобъемлющую и комплексную поддержку, работая с государствами-членами и другими партнерами до, во время и после конфликта", - подчеркнул Антониу Гутерриш. 

Вместе с этим генсекретарь отметил, что сегодня ООН не располагает всеми необходимыми ресурсами. Он призвал государства-члены довести уставной капитал Фонда до 500 миллионов долларов США. Сейчас он составляет 250 миллионов.

Источник: https://censor.net.ua/n3054079
 
 
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ООН планирует увеличить количество конфликтов.
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Это звучит как личное оскорбление соевым утыркам. Такой гешефт и мимо мошны
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Можно круглый год с Мальдив президентить. Ещё и останется дофига.
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Могли бы с этого "дофига" потратить хоть немного на начальное образование своих лолоботов. Ну невозможно же смотреть на этих безграмотных индейцев! Или Стець на запятых экономит и не выдает их?
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Дают им на запятые. А они на них бояру втихаря...
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якраз навпаки , готується місія на сході , соєві свині уже б,ються за корито
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Доки ООН буде ліквідовувати наслідки конфліктів, а не причини їх виникнення, доти і буде не вистачати грошей.
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233 миллиарда. Это если 23 миллиона беженцев, то по 10тыс. долларов на каждого. Реальная цифра. ООН - респект! Жаль только, что нет и невозможно создать иную структуру, которая эффективно боролась бы ещё и с причиной воен, беженцев и голода - с диктатурами...
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дешевше карлка чпокнуть , щоб війн не було
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А как ты все на беженцев перевел? Здесь включена также и миротворческая деятельность. Т.е. зарплата солдат, врачей и инспекторов за 10 лет плюс их техническое обеспечение и еще много чего.
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А где в Сирии ты миротворцев видел ?
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А там ниже есть новость что их помощь разворовывают сторонники Асада.
Эффект от деятельности 0, но бюджет нада увеличить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН потратила 233 млрд долл. на гуманитарную и миротворческую деятельность за последние 10 лет
 
 
 
 
 
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