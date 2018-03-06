 ООН потратила 233 млрд долл. на гуманитарную и миротворческую деятельность за последние 10 лет

Организация Объединенных Наций (ООН) за последние 10 лет израсходовала 233 миллиардов долларов на гуманитарную и миротворческую деятельность и на оказание помощи беженцам, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил генеральный секретарь Генассамблеи ООН Антониу Гутерреш, передает Центр новостей ООН.

"Все эти финансовые расходы мы можем восполнить, а вот человеческие жизни уже не вернем. И поэтому вместо того, чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение", - сказал он.

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По словам Гуттереша, эффективные превентивные меры позволят международному сообществу экономить от 5 до 70 млрд долларов в год.

"ООН должна оказывать последовательную, всеобъемлющую и комплексную поддержку, работая с государствами-членами и другими партнерами до, во время и после конфликта", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Вместе с этим генсекретарь отметил, что сегодня ООН не располагает всеми необходимыми ресурсами. Он призвал государства-члены довести уставной капитал Фонда до 500 миллионов долларов США. Сейчас он составляет 250 миллионов.