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 Политика Украины
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 Факты дискриминации крымских татар Россией передадим в международные суды, - МИД о продлении оккупантами ареста фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

МИД Украины осудил решение подконтрольного Кремлю "Киевского районного "суда" оккупированного Симферополя, который 5 марта продлил арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" - Сейрану Салиеву, Мемету Белялову, Сулейману Асанов, Ернесу Аметову, Сервера Зекиряеву и Тимуру Ибрагимову, до 9 июня.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаем произвол оккупационных судов. Факты дискриминации крымских татар и другие преступления России передадим в международные суды", – заявила Беца.

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Факты дискриминации крымских татар Россией передадим в международные суды, - МИД о продлении оккупантами ареста фигурантам бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир 01

Напомним: в октябре 2017 года в Бахчисарае состоялись обыски в нескольких домах крымских татар, после которых происходили задержания и аресты людей. 12 октября "суд" оккупантов арестовал всех задержанных крымских татар на два месяца. Им инкриминируют "преступление против основ национальной безопасности России, конституционного строя и территориальной целостности". 5 марта подконтрольный России "Киевский "райсуд" оккупированного Симферополя продлил арест шестерым фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" - Сейрану Салиеву, Мемету Белялову, Сулейману Асанов, Ернесу Аметову, Сервера Зекиряеву и Тимуру Ибрагимову.

Источник: https://censor.net.ua/n3054077
 
 
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Факти дискримінації кримських татар Росією передамо в міжнародні суди, - МЗС про продовження окупантами арешту фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - Цензор.НЕТ 579Дмитро Корчинський
29 хв ·

Нині рано вранці в ісламському культурному центрі на Дехтярівській есбеушники влаштували трус. Вибили двері кав'ярні та школи (там діє загальноосвітня школа, дуже патріотична) конфіскували якусь брошурку й уїхали.
Ісламський культурний центр є дуже проукраїнським. Капелани-імами працюють в АТО, надихають бійців мусульман боронити Україну.
Цікаво, що до промосковської мечеті на Татарці СБУ ніколи не мала жодних претензій.

Досі не вичещена московська агентура в СБУ прагне налаштувати українських мусульман проти Української держави.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФакты дискриминации крымских татар Россией передадим в международные суды, - МИД о продлении оккупантами ареста фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"
 
 
 
 
 
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