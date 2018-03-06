 Факты дискриминации крымских татар Россией передадим в международные суды, - МИД о продлении оккупантами ареста фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом в своем аккаунте в Твиттере сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаем произвол оккупационных судов. Факты дискриминации крымских татар и другие преступления России передадим в международные суды", – заявила Беца.

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Напомним: в октябре 2017 года в Бахчисарае состоялись обыски в нескольких домах крымских татар, после которых происходили задержания и аресты людей. 12 октября "суд" оккупантов арестовал всех задержанных крымских татар на два месяца. Им инкриминируют "преступление против основ национальной безопасности России, конституционного строя и территориальной целостности". 5 марта подконтрольный России "Киевский "райсуд" оккупированного Симферополя продлил арест шестерым фигурантам бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" - Сейрану Салиеву, Мемету Белялову, Сулейману Асанов, Ернесу Аметову, Сервера Зекиряеву и Тимуру Ибрагимову.