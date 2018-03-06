 Бывший советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC вечером 5 марта.

По словам Нанберга, он не хочет потратить десятки часов на пересмотр своей электронной переписки с бывшими советниками Трампа Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном. Нанберг назвал вызов для дачи показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру"абсолютно бессмысленным" и решительно отверг подозрения о сговоре между Трампом и Россией.

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Роберт Мюллер в рамках расследования запросил у президента США Дональда Трампа и его советников письма и документы с 2015 года.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Мюллер уже выдвинул обвинения нескольким помощникам Трампа и 13 российским гражданам. Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Сэм Нанберг начал работать с Трампом в 2011 году, когда будущий президент еще занимался бизнесом, и был одним из его первых политических советников. Однако Нанберг был уволен из штаба в августе 2015 года, более чем за год до победных для Трампа выборов.