EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3107  31
Все про:выборы (20106) Россия (68284) США (13359) Трамп (1684)

 Бывший советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу"

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Сэм Нанберг заявил, что не намерен свидетельствовать по делу о возможном российском вмешательстве в американские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC вечером 5 марта.

По словам Нанберга, он не хочет потратить десятки часов на пересмотр своей электронной переписки с бывшими советниками Трампа Стивом Бэнноном и Роджером Стоуном. Нанберг назвал вызов для дачи показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру"абсолютно бессмысленным" и решительно отверг подозрения о сговоре между Трампом и Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия готова участвовать в предстоящей миротворческой операции на Донбассе, - Климкин

Роберт Мюллер в рамках расследования запросил у президента США Дональда Трампа и его советников письма и документы с 2015 года.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. Спецпрокурор Мюллер выясняет, был ли заговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Мюллер уже выдвинул обвинения нескольким помощникам Трампа и 13 российским гражданам. Москва отрицает вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Сэм Нанберг начал работать с Трампом в 2011 году, когда будущий президент еще занимался бизнесом, и был одним из его первых политических советников. Однако Нанберг был уволен из штаба в августе 2015 года, более чем за год до победных для Трампа выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3054074
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Манафорт тоже вначале перья поднимал...потом попустило....
 показать весь комментарий
 
 
...коли смаженим з електростільця засмердыло
 показать весь комментарий
 
 
А Мюллеры все такие теперь уже хуйло свою шкуру не спасёт!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так шо там расследовать?! Уже ж всё ясно. Есть Рыбка. Она всё скажет. И покажет. Это будет весьма рейтинговая передача! А то отрывают занятых людей. Зачем?
 показать весь комментарий
 
 
Як би ту Рибку не напоїли чаєм з полонієм.
 показать весь комментарий
 
 
Я, после некоторого количества самогона, употребленного чисто на пробу, думаю, что ей это не угрожает. Её надо продвигать, по какой- нибудь линии. Понятно, внести в Книгу Рекордов Гиннеса. А А потом дать выступить с высокой трибуны. Например- ООН. Ну, или хотя бы Европарламента. Шоп поставить Крапку, на этом Мире... Жирную такую Крапку.
 показать весь комментарий
 
 
Ты шо??? Колишній радник Трампа відмовився співпрацювати зі слідством у "російській справі" - Цензор.НЕТ 3949 Я стока не выпью... Тока если на пару... Ну ты понял с кем. С той самой.
 показать весь комментарий
 
 
Жена, после того как я ввел её в курс дела, об этой тёте, одобрила употребление мною самогона, с утра, зная мои слабые послеконтрактные нервы.
 показать весь комментарий
 
 
Не! Я уже думаю о месте гендерного инспектора Торгового Флота. Меня вчера Климпуш-Цинцадзе озарила!
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня наткнулся, на Штат Администрации Морского и Речного транспорта Украины. Там оказалось 226 человек. Это- непорядок! Это ж как в Раде получается, большинство. Вызывает ассоциации. Потому- надо 227.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня, в Кабмине, должны как раз Главу этой Администрации назначить. Вот, тогда я всё буду знать. Ну и- спасибочки!
 показать весь комментарий
 
 
А шо, она ещё и эксперт по качеству кокаина? Тогда- вполне может быть...
 показать весь комментарий
 
 
такими делами трампа держат "внатяжку", чтоб не вздумал с хуйлопитеками отношения улучшать.
 показать весь комментарий
 
 
Сіонофашизм- зло планетарного масштабу.
 показать весь комментарий
 
этот Мюллер дотошный чувак.... спокойно спать недаст..... Бывший советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу" - Цензор.НЕТ 490
 показать весь комментарий
 
 
Можно этого Нанберга из политикума США вычеркивать.
Остаток своей карьеры чувак будет доказывать происхождение своих доходов и отбеливать свою репутацию.
 показать весь комментарий
 
 
спи спокойно Путлер,твой Коксовоз из Аргентины сделал доброе дело.Теперь любой руководитель в любой стране мира удирать будет от тебя за 1 000 км от Москвы,дабы не обосраться с тобой на одном горшке Кокаиновом.
 показать весь комментарий
 
 
А что вы хотели... Ему наглядно показали, как может бывший полкан отравиться в магазине...
 показать весь комментарий
 
Не понимаю зачем весь этот сыр-бор. Девственность уже не вернуть.
 показать весь комментарий
 
Пишут, что элементарно восстанавливается. Колишній радник Трампа відмовився співпрацювати зі слідством у "російській справі" - Цензор.НЕТ 9087 Даже жиголо с большим опытом не отличит восстановленную от настоящей.
 показать весь комментарий
 
Вчера в Лондоне скончался от отравления бывший расейский шпион-перебежчик.
Вот и стало понятно, из за кого ватники так заморочились с казалось бы незначительной и давно отыгранной фигурой...)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу"
 
 
 
 
 
 вверх