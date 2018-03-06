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Все про:судебная реформа (850) Совет Судей (13)

 Новый состав Совета судей Украины: избраны 29 судей из 31. Список

Поздно вечером 5 марта стали известны результаты голосования делегатов XV съезда судей Украины за членов нового состава Совета судей Украины (ССУ). Всего на 31 должность члена ССУ претендовали 43 кандидата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

По результатам тайного голосования кандидаты набрали:

По квоте нового Верховного Суда:

Владимир Кравчук — 211 голосов

Виктор Остапук — 221

Олег Ткачук — 237

Егор Краснов — 222

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От судов первой инстанции:

Андрей Потапенко, судья Ржищевского горсуда Киевской области — 155 голосов.

Роман Хоростиль, судья Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области — 88 голосов.

Инна Плахтий, судья Луцкого горрайонного суда Волынской области - 180

Андрей Лызенко, судья Новосанжарского районного суда Полтавской области — 93

Вадим Бутенко, судья Фастовского горрайонного суда Киевской области — 206

Оксана Савенко, судья Городищенского райсуда Черкасской области — 165

Ирина Курбатова, судья Винницкого городского суда Винницкой области — 95

Дмитрий Мовчан, судья Ленинского районного суда Днепропетровска — 194

Виктория Чебан, судья Шевченковского районного суда Черновцов — 181

Виктор Маслов, судья Тростянецкого райсуда Сумской области — 176

Дмитрий Мальцев, судья Шевченковского райсуда Киева — 187

Ирина Литвиненко, судья Деснянского районного суда Чернигова — 75

Кристина Гладышева, судья Ровенского РС Ровенской области (откомандирована в Мостицкий райсуд Львовской области) — 100

Игорь Бахаев, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области — 205 голосов

Игорь Костюков, судья Краматорского горсуда Донецкой области — 169

Марина Бойко, Новокаховский городской суд Херсонской области — 172

Елена Журавская, судья Деснянского райсуда Киева — 203 голоса

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От апелляционных общих судов (гражданских и уголовных):

Андрей Калараш, АС Одесской области — 232 голоса

Людмила Демич,  АС Кировоградской области — 221

Ирина Максюта, АС Ивано-Франковской области — 121

Денис Масенко.  АС Киева — 218

Сергей Еремейчук,  АС Ровненской области — 208

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От местных административных: 

Андрей Жук, Тернопольский окружной административный суд — 220 голосов

Валерия Черная, Харьковский окружной административный суд — 206

Олег Головенко, Киевский окружной административный суд — 151

Алексей Котенев, Харьковский окружной административный суд — 153

Руслан Арсирий, Окружной административный суд Кеива — 96 голосов.

Алексей Огурцов, Окружной административный суд Киева — 103

Анна Лебедева, Николаевский окружной административный суд — 121

 От апелляционных административных судов:

Евгений Мезенцев, Киевский апелляционный административный суд — 179 голосов

Богдан Монич, Житомирский апелляционный административный суд — 198

Александр Кравец, Одесский апелляционный административный суд — 170

 От местных хозяйственных судов:

Оксана Марченко, Хозяйственный суд Киева — 219 голосов

Наталья Мороз, Хозяйственный суд Львовской области — 175

Иван Колиснык, Хозяйственный суд Днепропетровской области — 209

Татьяна Суярко, Хозяйственный суд Харьковской области — 249

Александр Ткаченко, Хозяйственный суд Николаевской области — 124 голоса

 От апелляционных хозяйственных судов:

Галина Диброва, Одесский апелляционный хозяйственный суд — 253 голоса

Юрий Власов, Киевский апелляционный хозяйственный суд — 256

 Таким образом членами ССУ стали 29 судей: Игорь Бахаев (повторно), Марина Бойко (в третий раз), Вадим Бутенко (повторно), Елена Журавская (повторно), Игорь Костюков, Дмитрий Мальцев, Виктор Маслов, Дмитрий Мовчан, Инна Плахтий (в третий раз), Оксана Савенко, Виктория Чебан (в третий раз), Андрей Жук, Валерия Черная (в третий раз), Иван Колиснык (повторно), Оксана Марченко (в третий раз), Наталья Мороз, Татьяна Суярко (повторно), Сергей Еремейчук, Людмила Демич, Андрей Калараш, Денис Масенко (в третий раз), Евгений Мезенцев (повторно), Богдан Монич (в третий раз), Юрий Власов, Галина Диброва, Владимир Кравчук, Егор Краснов, Виктор Остапук и Олег Ткачук. В общем, из 29 избранных членов ССУ, 13 судей ранее уже были членами Совета судей разных созывов.

Предполагается, что 6 марта съезд судей изберет еще двух недостающих членов ССУ по квоте административных судов.

Также законом предусмотрено, что в Совет судей избирается по 1 судье от высших специализированных судов: интеллектуальной собственности и антикоррупционного суда. Но эти суды пока еще не созданы, а значит выборы членов ССУ по квоте этих судов состоятся еще не скоро.

Источник: https://censor.net.ua/n3054073
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Отак без всякого пафосу судова реформа, яку майже завершили на законодавчому рівні, починає втілюватися в життя. Щасти!
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напевно зад коксом присипаний там де його язик пристосувався
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Да им и так щастыть, судя мо мордам етих избранников. Сейчас засядут в свои кабинеты, проведут церемонию *деньги к деньгам* поплюют на стодоларовую купюру и момажут ею все дела чтобы щастыло, как ето делала одна судья на камеру, которая кстати до сих пор работает...
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перемога блеать

Декларация судьи Алексея Огурцова
01.01.2017 by admin
Судья Окружного административного суда Киева Алексей Огурцов. Декларация за 2015 год. Совокупный доход семьи: 919 тыс. гривен;Общая сумма накоплений: 402 тыс. гривен;Общая площадь жилья семьи: 53 кв.м.;Машины: BMW 325, 2008 г.в,, Subaru Forester, 2011 г.в.
Согласно декларации судьи Алексея Огурцова, доход его семьи в 2015 году едва не достиг 1 млн гривен. Основную часть суммы составил доход от отчуждения движимого имущества (вероятно, среди прочего была продана одна из машин семьи - Subaru,Forester, 2010 г.в., указанная в прежних декларациях). Вместо «японца» судья обзавелся европейской маркой - в 2015 году Огурцов купил BMW 325, 2008 г.в. за 149 тыс. гривен. Его супруга Виктория Бисик управляет другой машиной - Subaru Forester, 2011 г.в. Решения судьи: Отмена выборов. 27 января 2016 года судья Огурцов отменил выборы в районные советы Киева, которые были запланированы на 27 марта. Соответствующее решение утвердил ЦИК.Коррупция в «Охматдете». Судья Огурцов признал незаконной проверку компании «Укрпрофмед», в ходе которой были выявлены многомиллионные хищения при строительстве нового корпуса детской больницы «Охматдет».
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Сашок, ти вже зовсім здурів від пецопропагандонського чаду!
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Тут можна вчадіти лише від зрадофільства.
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а среди них хоть один честный и достойный есть? или как всегда - взяточники
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Угу, Степан Гладий самый-самый. Можешь погуглить
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А тебе его фотографию опубликовать ..что религия не позволяет..или недостаток мозгов..???
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Цензор, опубликуйте фотографию самого главаря етой шайки и самого честного которого ети судьи выбрали вчера Степана Гладия, чтобы народ увидел что их ждет. Новый состав Совета судей Украины: избраны 29 судей из 31 - Цензор.НЕТ 5811
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Кстати, погуглите так же как *новоизбранный* если так язык повернется сказать, Степан Гладий запорол дело Георгия Гонгадзе.
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Півень надіявся, доки в суп не потрапив
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как чем виллами и колядовальными брюликами)))
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Очень характерное рыло лица для судебной ветви власти. А взгляд, а взгляд-то какой ... Так и слышится в воздусях: "10 лет тебе с конфискацией за неуважение к моему "суду". Новий склад Ради суддів України: обрано 29 суддів із 31 - Цензор.НЕТ 7561
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а ты кинь стодолларовую бумажку, он заней как осьминог пролезет в любую щель...
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Будем надеяться,что не долго им осталось,до новой метлы,которая по новому метёт...
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раз сашок тут - значит горячо!!!
а эти виллостроители и заносители-решалы тут перечислены знатные!!!
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Знову делегати з*їзду когось там вибирають...все знову іде по колу...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовый состав Совета судей Украины: избраны 29 судей из 31. Список
 
 
 
 
 
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