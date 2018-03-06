 Новый состав Совета судей Украины: избраны 29 судей из 31. Список

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
По результатам тайного голосования кандидаты набрали:
По квоте нового Верховного Суда:
Владимир Кравчук — 211 голосов
Виктор Остапук — 221
Олег Ткачук — 237
Егор Краснов — 222
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От судов первой инстанции:
Андрей Потапенко, судья Ржищевского горсуда Киевской области — 155 голосов.
Роман Хоростиль, судья Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области — 88 голосов.
Инна Плахтий, судья Луцкого горрайонного суда Волынской области - 180
Андрей Лызенко, судья Новосанжарского районного суда Полтавской области — 93
Вадим Бутенко, судья Фастовского горрайонного суда Киевской области — 206
Оксана Савенко, судья Городищенского райсуда Черкасской области — 165
Ирина Курбатова, судья Винницкого городского суда Винницкой области — 95
Дмитрий Мовчан, судья Ленинского районного суда Днепропетровска — 194
Виктория Чебан, судья Шевченковского районного суда Черновцов — 181
Виктор Маслов, судья Тростянецкого райсуда Сумской области — 176
Дмитрий Мальцев, судья Шевченковского райсуда Киева — 187
Ирина Литвиненко, судья Деснянского районного суда Чернигова — 75
Кристина Гладышева, судья Ровенского РС Ровенской области (откомандирована в Мостицкий райсуд Львовской области) — 100
Игорь Бахаев, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области — 205 голосов
Игорь Костюков, судья Краматорского горсуда Донецкой области — 169
Марина Бойко, Новокаховский городской суд Херсонской области — 172
Елена Журавская, судья Деснянского райсуда Киева — 203 голоса
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От апелляционных общих судов (гражданских и уголовных):
Андрей Калараш, АС Одесской области — 232 голоса
Людмила Демич, АС Кировоградской области — 221
Ирина Максюта, АС Ивано-Франковской области — 121
Денис Масенко. АС Киева — 218
Сергей Еремейчук, АС Ровненской области — 208
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От местных административных:
Андрей Жук, Тернопольский окружной административный суд — 220 голосов
Валерия Черная, Харьковский окружной административный суд — 206
Олег Головенко, Киевский окружной административный суд — 151
Алексей Котенев, Харьковский окружной административный суд — 153
Руслан Арсирий, Окружной административный суд Кеива — 96 голосов.
Алексей Огурцов, Окружной административный суд Киева — 103
Анна Лебедева, Николаевский окружной административный суд — 121
От апелляционных административных судов:
Евгений Мезенцев, Киевский апелляционный административный суд — 179 голосов
Богдан Монич, Житомирский апелляционный административный суд — 198
Александр Кравец, Одесский апелляционный административный суд — 170
От местных хозяйственных судов:
Оксана Марченко, Хозяйственный суд Киева — 219 голосов
Наталья Мороз, Хозяйственный суд Львовской области — 175
Иван Колиснык, Хозяйственный суд Днепропетровской области — 209
Татьяна Суярко, Хозяйственный суд Харьковской области — 249
Александр Ткаченко, Хозяйственный суд Николаевской области — 124 голоса
От апелляционных хозяйственных судов:
Галина Диброва, Одесский апелляционный хозяйственный суд — 253 голоса
Юрий Власов, Киевский апелляционный хозяйственный суд — 256
Таким образом членами ССУ стали 29 судей: Игорь Бахаев (повторно), Марина Бойко (в третий раз), Вадим Бутенко (повторно), Елена Журавская (повторно), Игорь Костюков, Дмитрий Мальцев, Виктор Маслов, Дмитрий Мовчан, Инна Плахтий (в третий раз), Оксана Савенко, Виктория Чебан (в третий раз), Андрей Жук, Валерия Черная (в третий раз), Иван Колиснык (повторно), Оксана Марченко (в третий раз), Наталья Мороз, Татьяна Суярко (повторно), Сергей Еремейчук, Людмила Демич, Андрей Калараш, Денис Масенко (в третий раз), Евгений Мезенцев (повторно), Богдан Монич (в третий раз), Юрий Власов, Галина Диброва, Владимир Кравчук, Егор Краснов, Виктор Остапук и Олег Ткачук. В общем, из 29 избранных членов ССУ, 13 судей ранее уже были членами Совета судей разных созывов.
Предполагается, что 6 марта съезд судей изберет еще двух недостающих членов ССУ по квоте административных судов.
Также законом предусмотрено, что в Совет судей избирается по 1 судье от высших специализированных судов: интеллектуальной собственности и антикоррупционного суда. Но эти суды пока еще не созданы, а значит выборы членов ССУ по квоте этих судов состоятся еще не скоро.
Декларация судьи Алексея Огурцова
01.01.2017 by admin
Судья Окружного административного суда Киева Алексей Огурцов. Декларация за 2015 год. Совокупный доход семьи: 919 тыс. гривен;Общая сумма накоплений: 402 тыс. гривен;Общая площадь жилья семьи: 53 кв.м.;Машины: BMW 325, 2008 г.в,, Subaru Forester, 2011 г.в.
Согласно декларации судьи Алексея Огурцова, доход его семьи в 2015 году едва не достиг 1 млн гривен. Основную часть суммы составил доход от отчуждения движимого имущества (вероятно, среди прочего была продана одна из машин семьи - Subaru,Forester, 2010 г.в., указанная в прежних декларациях). Вместо «японца» судья обзавелся европейской маркой - в 2015 году Огурцов купил BMW 325, 2008 г.в. за 149 тыс. гривен. Его супруга Виктория Бисик управляет другой машиной - Subaru Forester, 2011 г.в. Решения судьи: Отмена выборов. 27 января 2016 года судья Огурцов отменил выборы в районные советы Киева, которые были запланированы на 27 марта. Соответствующее решение утвердил ЦИК.Коррупция в «Охматдете». Судья Огурцов признал незаконной проверку компании «Укрпрофмед», в ходе которой были выявлены многомиллионные хищения при строительстве нового корпуса детской больницы «Охматдет».
а эти виллостроители и заносители-решалы тут перечислены знатные!!!