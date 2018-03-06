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 Политика Украины, За рубежом
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 Финляндия готова участвовать в предстоящей миротворческой операции на Донбассе, - Климкин

Финляндия в целом готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но еще надо давить на Россию по формату такой миссии.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши финские друзья в принципиальном плане готовы участвовать в предстоящей миротворческой операции, но сейчас должны давить на Россию с целью, что это была настоящая миротворческая операция (миссия. - Ред.), а не операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат на оккупированных территориях, заморозить ситуацию и создать ловушки в процессе реализации такой операции", — сказал Климкин.

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Он подчеркнул, что фундаментальным условием миссии должно стать ее разворачивание на всей без исключения территории оккупированного Донбасса, а также то, что миротворцы постепенно должны будут перебрать весь контроль над этой территорией.

Источник: https://censor.net.ua/n3054071
 
 
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Финляндия знает, как управляться со свинособаками...
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офф топ

Геннадий Гудков.

В России отключат интернет?

Что у президента на уме, то у его советника на языке. «Россия технически готова к отключению от Интернета» - бодро заявил для СМИ один из них - Герман Клименко. Конечно, это как бы «в ответ» на якобы имеющееся страстное желание Запада отрубить РФ от мировой Сети. На самом деле Интернет и свобода информации в Сети - головная боль Кремля. Именно там люди узнают о миллиардерах-«друзьях» Путина, виолончелистах (с 2 млрд. долларов в офшоре) Ролдугиных, супер-яхтах наших олигархов или, например, новой супруги Сечина, баснословных доходах госчиновников в «Газпроме», «Роснефти» и других ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ. Именно в Интернете можно полюбоваться имением Медведева с домиками для уточек и даже дворцами Путина, а также почитать откровения какой-нибудь Рыбки, забравшейся в постель к пропутинскому олигарху или соблазняющей аж самого вице-премьера… Словом, мечтает власть как-нибудь заткнуть рот этому проклятому интернету, от которого одни неприятности: то про сбитый российским ПВО пассажирский «Боинг» напишут, то про «заблудившийся» с полным вооружением батальон российских десантников под Донецком, то про разгром американцами «вагнеровцев» в далекой Сирии. Каждый день скандалы и «залеты» режима: вот последнюю неделю опять мусолят тему превращения Посольств РФ в наркомафию, ну сколько можно!
Но чтобы зло пресечь, что надо сделать? Вовсе не собрать все книги да и сжечь! Это раньше, при Грибоедове, так поступали. Сегодня это еще проще: взять да вырубить по всей стране Интернет, вернее, отключить его от всего мира. Будем, как жители Северной Кореи, смотреть только новости про Ким Чен Ына, то бишь про Путина, да радоваться нарастающей духовности и ежеутреннему вставанию с колен.
Так что готовьтесь, россияне! Не жили хорошо, так и не хрена привыкать! Железный занавес, доставшийся нам в наследство от СССР, хоть и слегка проржавел, но снова готов к работе. Скоро все, что Вам надо знать, Вам покажет «зомбоящик» или супер-патриотичная российская Сеть, созданная Большим Братом исключительно «по просьбам трудящихся». Ура, товарищи, так победим!
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Не даст россия никогда ввести миротворцев, так что можно долго перечислять страны готовые к участию в миротворческой миссии на результат это ни как не повлияет.
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С ТЕРРОРИСТОМ №1 в мире не договариваются.А дают возможность самым тупым и продажным понять какая банда сидит в кремле-вот для этого и предлагают приемлемые для нормальных людей решения что б увидели разницу
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Так это всем понятно. Пустые разговоры и только...
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ГДЕ ОБЕЩАНАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИЯМ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ ПИДОРЫ ПАРХАТЫЕ?
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пля - пробухали и разворовали армию получая некислые оклады а теперь ещё и надбавок к пенсии требуют...
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если ты про меня то мне до пенсии
как главнюку до освобождения крыма
просто констатирую факт очередное кидалова от пархатого бомонда
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Не нужны нам ООН и его каски. Это замораживание всей этой херни на десятки лет. Никто не даст нам освобождать эти земли от сепаров, а платить за них будем мы.
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Тогда нужно вводить военное положение, объявлять всеобщую мобилизацию и зачищать нашу страну от сепарской и московитской мрази, а не бухать по клубам и кабакам в то время, когда другие гибнут на войне с москвобыдлом.
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Это надо было делать в 2014 году, а сейчас грёбанная миролюбивая Европа не даст.
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только в Финляндии, очень много свинособак, сбежавших из Скрепной - очень уж они полюбляют, любить свою родину-уродину из-за границы!....
как бы ТАКИХ "миротворцев" нам из ЕС не наприсылали....
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"Наши финские друзья" готовы предоставить наблюдателей на выборы президента РФ в оккупированном Крыму. Ну, то таке...
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А потомок Сімо Хяюхья буде участь у миротворчій місії приймати?
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Чомусь я не в захваті від миротворців.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинляндия готова участвовать в предстоящей миротворческой операции на Донбассе, - Климкин
 
 
 
 
 
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