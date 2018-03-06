 Финляндия готова участвовать в предстоящей миротворческой операции на Донбассе, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши финские друзья в принципиальном плане готовы участвовать в предстоящей миротворческой операции, но сейчас должны давить на Россию с целью, что это была настоящая миротворческая операция (миссия. - Ред.), а не операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат на оккупированных территориях, заморозить ситуацию и создать ловушки в процессе реализации такой операции", — сказал Климкин.

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Он подчеркнул, что фундаментальным условием миссии должно стать ее разворачивание на всей без исключения территории оккупированного Донбасса, а также то, что миротворцы постепенно должны будут перебрать весь контроль над этой территорией.