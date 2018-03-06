 Необходимо, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами, - МИД Германии

"Это важный сигнал, что стороны конфликта на востоке Украины согласились возобновить режим прекращения огня", - сказано в сообщении пресс-секретаря МИД Германии на странице ведомства в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что мирное население в зоне конфликта испытывает большие страдания, особенно в зимние месяцы, поэтому нужно срочно прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый "режим тишины".
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"Необходимо, чтобы прекращение огня соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами. К ним относятся отвод тяжелого оружия, разведение войск и разминирование территории", - сказано в сообщении МИД Германии.
"Мы призываем все стороны соблюдать соглашения и предпринять дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений", - сказано в сообщении.
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дальше!....
В Україні громадянська війна?
Та невже...
орків треба кормити, а потім вони зроблять, щось гарне - вони ж орки!
Как-то раз, начальник штаба округа возвращается со сборов и вызывает старую опытную машинистку:
- Вера Ивановна, надо срочно подготовить Приказ командующего округом
«О состоянии воинской дисциплины». Вы готовы?
- Готова.
- Ну и отлично. Тогда начинаем…
Ходит по кабинету и диктует:
- Ё** ВАШУ MАТЬ!!!!
Машинистка печатает:
- Товарищи офицеры!
Начальник:
- НИКТО НИ*УЯ НЕ ДЕЛАЕТ!
Машинистка:
- В войсках упала воинская дисциплина..
- ВСЕ ЛЕЖАТ И ДР*ЧАТ!
Машинистка:
- Командиры устранились от выполнения служебных обязанностей.
- МЕДНОГОЛОВЫЕ ОПЕЗДАЛОМЫ, ПОЛЗАЮТ КАК БЕРЕМЕННЫЕ МАН*АВОШКИ, ВОДКУ ПЬЯНСТВУЮТ, БЕСПОРЯДКИ НАРУШАЮТ, Е*УТ ВСЁ, ШТО ШЕВЕЛИТСЯ!!!
Машинистка:
- Воспитанием никто не занимается, строевая выучка ослабла, участились случаи пьяных дебошей и бесчинств по отношению к местному населению…
- РАЗЪЕ*У ВСЕХ !!!
Машинистка:
- Приказываю!
- ЭТОМУ НОВОМУ ГАНДОНУ, КОТОРЫЙ ВОЗОМНИЛ СЕБЯ ДИРИЖАБЛЕМ, КЛИЗМУ С ПАТЕФОННЫМИ ИГОЛКАМИ, А НЕ ЛАМПАСЫ!
Машинистка:
- Командира дивизии полковника Иванова предупредить о неполном служебном соответствии…
- ОСТАЛЬНОЕ СТАДО ДЕБИЛОВ ПУСТЬ ВЫЕ*ЕТ САМ!!!
Машинистка:
- Остальных виновных комдиву наказать своей властью.
- ПОЛНЫЙ ПИ**ЕЦЦ!!!
Машинистка:
- Командующий округом генерал-полковник Петров!
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Те кто победил,либо полегли на поле боя,либо спились,подавленные послевоенными тяготами,остались у власти и сохранили силы другие,те кто загонял людей в лагеря,те кто гнал в бессмысленные и кровавые атаки.На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя.Как в мирное время казнили честных и интеллигентных и умных людей,так и на фронте проявлялось тоже самое,но еще в более открытой и омерзительной форме.Гибли найчестнейшие,чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди.Надо думать что эта селекция народа,бомба замедленного действия.Она взорвётся через несколько поколений,в 21 или 22 веке,когда отобранные и взлелеянные большевиками массы подонков родит новое поколение себе подобных.
Николай Никулин.1946 год.