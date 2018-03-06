 Необходимо, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами, - МИД Германии

"Это важный сигнал, что стороны конфликта на востоке Украины согласились возобновить режим прекращения огня", - сказано в сообщении пресс-секретаря МИД Германии на странице ведомства в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что мирное население в зоне конфликта испытывает большие страдания, особенно в зимние месяцы, поэтому нужно срочно прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый "режим тишины".

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"Необходимо, чтобы прекращение огня соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами. К ним относятся отвод тяжелого оружия, разведение войск и разминирование территории", - сказано в сообщении МИД Германии.

"Мы призываем все стороны соблюдать соглашения и предпринять дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений", - сказано в сообщении.

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