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 Политика Украины
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 Необходимо, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами, - МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии призывает все стороны конфликта на Донбассе предпринять дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений.

"Это важный сигнал, что стороны конфликта на востоке Украины согласились возобновить режим прекращения огня", - сказано в сообщении пресс-секретаря МИД Германии на странице ведомства в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что мирное население в зоне конфликта испытывает большие страдания, особенно в зимние месяцы, поэтому нужно срочно прекратить боевые действия и обеспечить устойчивый "режим тишины".

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"Необходимо, чтобы прекращение огня соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами. К ним относятся отвод тяжелого оружия, разведение войск и разминирование территории", - сказано в сообщении МИД Германии.

"Мы призываем все стороны соблюдать соглашения и предпринять дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054069
 
 
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необходимо, что был мир во всем мире и дети не болели...
дальше!....
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Так вони двом ХУЙЛАМ і кажуть Хутіну та Хорошеску !!! І ти підхуйловник хорошесківський це добре знаєш!
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Ворог не в Кремлі?
В Україні громадянська війна?
Та невже...
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чотири роки закликають, ну-ну!
орків треба кормити, а потім вони зроблять, щось гарне - вони ж орки! Необходимо, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6418 Необходимо, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6624 Необходимо, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6418
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трохи гумору.....

Как-то раз, начальник штаба округа возвращается со сборов и вызывает старую опытную машинистку:
- Вера Ивановна, надо срочно подготовить Приказ командующего округом
«О состоянии воинской дисциплины». Вы готовы?
- Готова.
- Ну и отлично. Тогда начинаем…
Ходит по кабинету и диктует:
- Ё** ВАШУ MАТЬ!!!!
Машинистка печатает:
- Товарищи офицеры!
Начальник:
- НИКТО НИ*УЯ НЕ ДЕЛАЕТ!
Машинистка:
- В войсках упала воинская дисциплина..
- ВСЕ ЛЕЖАТ И ДР*ЧАТ!
Машинистка:
- Командиры устранились от выполнения служебных обязанностей.
- МЕДНОГОЛОВЫЕ ОПЕЗДАЛОМЫ, ПОЛЗАЮТ КАК БЕРЕМЕННЫЕ МАН*АВОШКИ, ВОДКУ ПЬЯНСТВУЮТ, БЕСПОРЯДКИ НАРУШАЮТ, Е*УТ ВСЁ, ШТО ШЕВЕЛИТСЯ!!!
Машинистка:
- Воспитанием никто не занимается, строевая выучка ослабла, участились случаи пьяных дебошей и бесчинств по отношению к местному населению…
- РАЗЪЕ*У ВСЕХ !!!
Машинистка:
- Приказываю!
- ЭТОМУ НОВОМУ ГАНДОНУ, КОТОРЫЙ ВОЗОМНИЛ СЕБЯ ДИРИЖАБЛЕМ, КЛИЗМУ С ПАТЕФОННЫМИ ИГОЛКАМИ, А НЕ ЛАМПАСЫ!
Машинистка:
- Командира дивизии полковника Иванова предупредить о неполном служебном соответствии…
- ОСТАЛЬНОЕ СТАДО ДЕБИЛОВ ПУСТЬ ВЫЕ*ЕТ САМ!!!
Машинистка:
- Остальных виновных комдиву наказать своей властью.
- ПОЛНЫЙ ПИ**ЕЦЦ!!!
Машинистка:
- Командующий округом генерал-полковник Петров!
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мне кажется, население само избрало подобную жизнь.
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населення пішло за тими, хто пообіцяв що "буде як в криму". Так що вибір був зроблений.
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розумні втекли, досить багато в Києві адекватних нормальних людей з'явилося.
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Не всі змогли втекти, нажаль. З багатьох причин.
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це все зрозуміло. Ось кажуть, що в нас хунта. Але йдуть безперервно якісь мітинги, демонстрації. А там, в Луганську або Донецьку, хтось виходить на мітинги проти їхньої влади? Отож, всім подобається.
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От що ти зараз написав? Аби їх "на подвал" кинули? Чи мають взяти зброю в руки та боротися з окупантом?
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я написав, що вони (у більшості) морально підтримують свій вибір, який зробили в тому числі на референдумі. Не було захоплення території "ввічливимі" як в Криму. І тому відповідальність лежить на них.
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Так, частково ця відповідальність лежить і на них. Та левова частка лежить на хУЙЛІ.
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тут уместно вспомнить слова фронтовика,профессора Николая Никулина :
Те кто победил,либо полегли на поле боя,либо спились,подавленные послевоенными тяготами,остались у власти и сохранили силы другие,те кто загонял людей в лагеря,те кто гнал в бессмысленные и кровавые атаки.На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя.Как в мирное время казнили честных и интеллигентных и умных людей,так и на фронте проявлялось тоже самое,но еще в более открытой и омерзительной форме.Гибли найчестнейшие,чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди.Надо думать что эта селекция народа,бомба замедленного действия.Она взорвётся через несколько поколений,в 21 или 22 веке,когда отобранные и взлелеянные большевиками массы подонков родит новое поколение себе подобных.
Николай Никулин.1946 год.
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Виктар Янукович был президентом Украины,как он сам говорил до 6 июня 2014 года.7 июня принял присягу нелигитимный Порошенко,и я перестал быть легитимным.
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А ви продовжуйте будувати всякі "потоки" з кцпми -- це буде, на вашу думку, "конкретними кроками".
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ага.газ рабссиянский жрём тоннами,Сеня Кролик запретил в 2015 году,но мы го кинули.
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Арестовав активы и имущество Липецкой фабрики в марте 2015 года Александр Бастрыкин,глава Следственного Комитета сделал невозможным продажу фабрики другим лицам.Так что кремлевские бараны сами всё сделали правильно.Хи хи хи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо, чтобы прекращение огня на Донбассе соблюдалось и стабилизировалось конкретными шагами, - МИД Германии
 
 
 
 
 
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