EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  5462  59
Все про:Закарпатье (1284) провокация (1126) Россия (68284) нацменьшинства (128) Климкин (1601)

 Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что именно Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где есть венгерская община", - отметил Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повсюду торчат российские уши. На этом попытки дестабилизации не закончатся, - Климкин о нападениях на Общество венгерской культуры в Ужгороде

По его словам, известно, что организатор дестабилизирующих мероприятий против венгерской общины на Закарпатье "исчез в Приднестровье", где, как отметил Климкин, присутствует полный контроль российского ФСБ.

"Поэтому все те, кто требуют заговорить о вроде бы каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской кампании, должны обращаться в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ", - отметил министр.

Также он выразил уверенность, что Москва будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хрен вам в рыло, а не "Донбасский сценарий" на Закарпатье", - Москаль - провокаторам, пытающимся рассорить украинцев и венгров

"Необходимо последовательно этому противодействовать и с этой целью ведем постоянную дискуссию в реальном времени и с СБУ, и с Министерством внутренних дел, договорились об укреплении нашего присутствия там. Мы не дадим дестабилизировать там ситуацию и не дадим угрожать венграм, именно нашим венграм — гражданам Украины венгерского происхождения", — заверил Климкин.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗВ результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Источник: https://censor.net.ua/n3054068
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дестабилизация ситуации в фашистской Финляндии в ноябре 1939 года для РККА закончилась полным провалом. 350 000 трупов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько там было убито украинцев? И еще, Финляндия, до 1917 года, была губернией.
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло повизгивал, что война на Донбассе, это тренировка для пидоРаской армии, полигон для испытания нового оружия и утилизации старого?...
так для Украины это тоже большой опыт и нужно им пользоваться!...
дело в том, что конченный сосед пока никуда не денется, а нам с ними рядом жить, вот и нужно обыгрывать все ситуации и УЧИТЬСЯ!... нужно во всем видеть положительные стороны!...)
 показать весь комментарий
 
 
Продовжуючи логічний ланцюжок- нинішня влада Угорщини теж контролюється ФСБ.
 показать весь комментарий
 
 
Какая прозорливость! После второго поджога. Не удивлюсь, если это Общество таки сожгут. А главарь снова уйдет. А Москаль напхает всем врагам свою крайнюю плоть, в очередной раз. После Рыбки-проститутки, которая, оказывается, в Центре Мировой Политики- я уже ничему не удивлюсь.
 показать весь комментарий
 
 
За все время на протесты против Порошенко выходило не более 5 тысяч человек. Народ в своем большинстве поддерживает президента.






 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И действительно, чего за него выходить, если его рейтинг ниже плинтуса. У меня нынешняя ситуация вызывает чувство глубокой грусти, ну как у флагманов "демократии" и "общечеловеческих ценностей", поскольку один весьма небедный жыд, ныне уже, слава Богу, покойный, по пьянке поведал мне о предстоящем Майдане и о выдворении Януковича еще в 2012 году. Тогда я это просто пропустил мимо ушей, а зря. Видимо, нынешней ситуацией с "покращенням життя" тоже воспользуется какая-нибудь нацблевотина. Карма наша такова, чи шо???
 показать весь комментарий
 
 
Митинг в поддержку власти это нонсенс. Это происходит только в двух странах мира. Митинг в поддрежку власти - это отсутствие митингов против.
 показать весь комментарий
 
 
народ ни кого не поддерживает, просто он уезжает со страны при возможности, здесь ни кто не питает надежд о будущем, заработать проще везде кроме у себя в стране. Просто нагрейте чашечку кофе и наблюдайте или уежайте
 показать весь комментарий
 
 
Известно, что всплывает прежде всего дерьмо, а с корабля первыми сваливают крысы. Это не народ. Это трусливое быдло, думающее исключительно своим брюхом, которому чужды национальные и семейные ценности. Они так же относятся и к своей родне. Сам знаю таких лично.
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению не крысы а наше будущее-молодеж
 показать весь комментарий
 
 
уже не молодежь а крысы. Хочешь обеспечить семью и прокормить, едешь зарабатывать за границу, уже оказывается блядь крысой становишься, не хочешь сука работать за мизер у себя дома.
 показать весь комментарий
 
 
а при чем тут национальные к семейным интересам. многие как раз и едут,чтобы своих детей прокормить. и как раз семейные интересы должны быть первоочередными.
 показать весь комментарий
 
У народа наебали и выбили всю личную гордость у каждого человека. Может Вы не видели ветерана АТО избитого и стоящего на коленях перед нац гвардии, которые делают с ним фото селфи. Единственное, что сейчас делают в стране, то ставят тебя на коленях во всех сферах жизни. С чем уже бороться, с ветряными мельницами? Всю жизнь боришься и так же всю жизнь существуешь, но не живешь.
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь обеспечить семью и прокормить, едешь зарабатывать за границу, уже оказывается блядь крысой становишься, не хочешь сука работать за мизер у себя дома?
 показать весь комментарий
 
если поддерживает -то досрочные выборы это подтвердят.ТАК ПОСТУПАЮТ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ И УВАЖАЮЩИЕ СЕБЯ И НАРОД ПРЕЗИДЕНТЫ
 показать весь комментарий
 
 
да нет, все намного проще...просто стадо баранов не готово и боится отстаивать свои права на норальную жизнь.
 показать весь комментарий
 
 
То ли еще будет. После мартовских выборов х-ло активизируется с новой силой.
 показать весь комментарий
 
 
Йому ж тоді вже про пятий термін думати буде треба як йогообставити, щоб не було 2 каденцій поспіль.
 показать весь комментарий
 
Вряд ли. 2018-2024(если раньше не скинут) будет его последний срок, т.к. через 12 лет ему будет уже 77(опять же, если не протянет ноги). И в свой последний срок наделает еще много беды.
 показать весь комментарий
 
 
Так отстреливать их, козломордых, нахер. Или отлавливать и подвешивать за яйца.
 показать весь комментарий
 
 
Проверьте это нацменьшинство не предмет двойного гражданства и сепаратизма, депортируйте особо рьяных и несогласных жить по законам нашей страны на историческую родину. Или так и будем всякой швали щеки подставлять?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он вообще-то говорит про Тячево и Ужгород. Протесты против Порошенко. Про которые украинские ручные СМИ послушно молчат.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то прозвучала фраза "венгерская община". А что за протесты в Тячево и Ужгороде? Подкарпатские русины снова бузины объелись? Не, я не за шоколадную шваль, но все же...
 показать весь комментарий
 
якщо існує Мордор то це комусь дуже потрібно
 показать весь комментарий
 
И что? Поищи статистику осужденных за криминальные преступления участников "Великой Отечественной войны". К тому же, можно использовать кого-то, хитро играя на его чувствах, убеждениях.
 показать весь комментарий
 
Первый поджог устроили участники анти-АТО.

Лица, которые пытались поджечь офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ) в ночь на 4 февраля, установлены правоохранительными органами.
"Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski), 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak), 24.01.1993 г.р., житель г. Быдгощ. Оба - граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Фото поджигателей предоставлены с их страниц в сети "Фейсбук", - заявил Москаль.
Источник: https://censor.net.ua/n3051760
 показать весь комментарий
 
 
угри, це виходці з північного Уралу, воювали на боці хана Батия проти Русі, воювали за гітлера в складі Осі, воювали проти ЗУНР в терористичній червоній армії
 показать весь комментарий
 
 
Легше перелічити куди казляндія не пхала свого рила.
 показать весь комментарий
 
 
Не помню в какой-то стране,президент сам инициировал досрочные выборы,что-бы узнать мнение народа.А подмучивала оппозиция.И кстати:его выбрали опять!
 показать весь комментарий
 
О! Действительно интерсно -- в какой стране это было!
Попытайтесь вспомнить, please,
 показать весь комментарий
 
Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, а ЧК занято охраной Толстой Жопы.
 показать весь комментарий
 
Своих не бросаем
Росія намагається дестабілізувати ситуацію на Закарпатті, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3038
ЧП в торговом центре в Солсбери.
Свидетель происшествия рассказала, что заметила пару на скамейке у входа в магазин около 4 часов вечера. "Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах - пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", - сказала она.
Власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, но с тех пор открылось.

Пострадавшими оказались бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену в 2006 году и обмененный в 2010 году на русских сотрудников, засвеченных Потеевым в США. До этого момента проживал в Великобритании. 66-летний Скрипаль и его спутница находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По последним данным вещество, которым отравили пару предположительно фентанил - мощный опиоидный анальгетик, пишет газета Telegraph.
Однако, наученные опытом, дезенфекцию после отравления бывшего русского сотрудника спецслужб в Англии проводят как после ядерного испытания.
Полиция графства Уилтшир до окончания расследования не готова однозначно назвать произошедшее террористическим актом.
 показать весь комментарий
 
полиция в украине-пророссийская пенсы-пророссийские мэры некоторых городов-за*русский мир* верховная рада-запутинские*торговые партнеры* то почему бы не *пытаться дестабилизировать* если есть поддержка?
 показать весь комментарий
 
Росія намагається дестабілізувати ситуацію на Закарпатті, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6175Дмитро Корчинський
31 хв ·

Нині рано вранці в ісламському культурному центрі на Дехтярівській есбеушники влаштували трус. Вибили двері кав'ярні та школи (там діє загальноосвітня школа, дуже патріотична) конфіскували якусь брошурку й уїхали.
Ісламський культурний центр є дуже проукраїнським. Капелани-імами працюють в АТО, надихають бійців мусульман боронити Україну.
Цікаво, що до промосковської мечеті на Татарці СБУ ніколи не мала жодних претензій.

Досі не вичещена московська агентура в СБУ прагне налаштувати українських мусульман проти Української держави.
 показать весь комментарий
 
Так, В Закарпатті багато етнічних венгрів, вони бережуть свою культуру, своє коріння, але ніхто не кричить: - Венгрія, введи війська ! І ніхто не говорить, що у нього щелепа венгромовна і що він української не розуміє. Спокійні роботящі люди, досить далекі від політики.
 показать весь комментарий
 
Андрей Жуков b738201d народ ни кого не поддерживает,
===================================

Це вкидання аналітичного відділу ФСБ. Увага! Адмін «Ц.Нет» не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався лішнехросомний росiйськомовний поребрiк і відклав лайно.У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал,Труханов, порожній зал в Мюнхені) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх