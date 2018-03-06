 Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Климкин

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где есть венгерская община", - отметил Климкин.
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По его словам, известно, что организатор дестабилизирующих мероприятий против венгерской общины на Закарпатье "исчез в Приднестровье", где, как отметил Климкин, присутствует полный контроль российского ФСБ.
"Поэтому все те, кто требуют заговорить о вроде бы каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской кампании, должны обращаться в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ", - отметил министр.
Также он выразил уверенность, что Москва будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.
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"Необходимо последовательно этому противодействовать и с этой целью ведем постоянную дискуссию в реальном времени и с СБУ, и с Министерством внутренних дел, договорились об укреплении нашего присутствия там. Мы не дадим дестабилизировать там ситуацию и не дадим угрожать венграм, именно нашим венграм — гражданам Украины венгерского происхождения", — заверил Климкин.
Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
так для Украины это тоже большой опыт и нужно им пользоваться!...
дело в том, что конченный сосед пока никуда не денется, а нам с ними рядом жить, вот и нужно обыгрывать все ситуации и УЧИТЬСЯ!... нужно во всем видеть положительные стороны!...)
Лица, которые пытались поджечь офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ) в ночь на 4 февраля, установлены правоохранительными органами.
"Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski), 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak), 24.01.1993 г.р., житель г. Быдгощ. Оба - граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Фото поджигателей предоставлены с их страниц в сети "Фейсбук", - заявил Москаль.
Источник: https://censor.net.ua/n3051760
Попытайтесь вспомнить, please,
ЧП в торговом центре в Солсбери.
Свидетель происшествия рассказала, что заметила пару на скамейке у входа в магазин около 4 часов вечера. "Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах - пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", - сказала она.
Власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, но с тех пор открылось.
Пострадавшими оказались бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за госизмену в 2006 году и обмененный в 2010 году на русских сотрудников, засвеченных Потеевым в США. До этого момента проживал в Великобритании. 66-летний Скрипаль и его спутница находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По последним данным вещество, которым отравили пару предположительно фентанил - мощный опиоидный анальгетик, пишет газета Telegraph.
Однако, наученные опытом, дезенфекцию после отравления бывшего русского сотрудника спецслужб в Англии проводят как после ядерного испытания.
Полиция графства Уилтшир до окончания расследования не готова однозначно назвать произошедшее террористическим актом.
31 хв ·
Нині рано вранці в ісламському культурному центрі на Дехтярівській есбеушники влаштували трус. Вибили двері кав'ярні та школи (там діє загальноосвітня школа, дуже патріотична) конфіскували якусь брошурку й уїхали.
Ісламський культурний центр є дуже проукраїнським. Капелани-імами працюють в АТО, надихають бійців мусульман боронити Україну.
Цікаво, що до промосковської мечеті на Татарці СБУ ніколи не мала жодних претензій.
Досі не вичещена московська агентура в СБУ прагне налаштувати українських мусульман проти Української держави.
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Це вкидання аналітичного відділу ФСБ. Увага! Адмін «Ц.Нет» не встигає очищати сайт від лайна працiвникiв фсб рф.Намалювався лішнехросомний росiйськомовний поребрiк і відклав лайно.У «кухарів Путіна» вихідних немає. Горілки тут теж немає.
Всі «сенсації» (офшори, вiдпочинок на Мальдівах, Сейшелах, «листи нiмфетки Лолiти», таємні зустрічі Порошенко з Кабаєвою, дірка на лівому носку Петра, діамантові стелі в швейцарському готелі, Венский бал,Труханов, порожній зал в Мюнхені) на Президента України пишуть на Луб'янці та розсилають в методiчках. Почерк, мовні звороти і помилки у «кухарів путiна» - однакові.
Наклеп на Порошенко, сьогоднi найоплачуванійший матеріал на тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ, розташованой за новою адресою в Пітері: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп. 3
В історії не зафіксовано ще такого випадку, щоб на цькування однієї людини, витрачалися астрономічні суми російських нафтодоларів.