 Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Климкин

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где есть венгерская община", - отметил Климкин.

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По его словам, известно, что организатор дестабилизирующих мероприятий против венгерской общины на Закарпатье "исчез в Приднестровье", где, как отметил Климкин, присутствует полный контроль российского ФСБ.

"Поэтому все те, кто требуют заговорить о вроде бы каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской кампании, должны обращаться в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ", - отметил министр.

Также он выразил уверенность, что Москва будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

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"Необходимо последовательно этому противодействовать и с этой целью ведем постоянную дискуссию в реальном времени и с СБУ, и с Министерством внутренних дел, договорились об укреплении нашего присутствия там. Мы не дадим дестабилизировать там ситуацию и не дадим угрожать венграм, именно нашим венграм — гражданам Украины венгерского происхождения", — заверил Климкин.

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.