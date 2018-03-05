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 Миссия ОБСЕ зафиксировала за выходные 206 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за выходные зафиксировали более 200 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области в период с вечера 2 марта до вечера 3 марта СММ задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 90), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 50 взрывов). В следующие сутки было зарегистрировано меньше нарушений, включая около 70 взрывов", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Горловки, Светлодарска, Ясиноватой и в центре Донецка.

В Луганской области в период с вечера 2 марта до вечера 3 марта СММ задокументировала 12 взрывов. На протяжении следующих суток ситуация несколько изменилась - было зафиксировано 34 взрыва.

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Источник: https://censor.net.ua/n3054050
 
 
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Перемирие по -Лолите....... Мий мырный план в действии......
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А кто решает договоренность о перемирии?Подозреваю что те,чья нога даже не была на линии разграничения и чьих даже дальних родственников нету даже на подходах к передовой.
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Ничего,на мальдивах канонады не слышно и осколки на сейшелы не долетят..... Миссия ОБСЕ зафиксировала за выходные 206 взрывов на Донбассе - Цензор.НЕТ 2511
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Четыре года идет война а это ОБСЕ только считает количество взрывов не констатируя из какого места они были произведены тем более что им по барабану что Украина должа освободить свои земли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала за выходные 206 взрывов на Донбассе
 
 
 
 
 
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