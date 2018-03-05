 Миссия ОБСЕ зафиксировала за выходные 206 взрывов на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области в период с вечера 2 марта до вечера 3 марта СММ задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 90), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 50 взрывов). В следующие сутки было зарегистрировано меньше нарушений, включая около 70 взрывов", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Горловки, Светлодарска, Ясиноватой и в центре Донецка.

В Луганской области в период с вечера 2 марта до вечера 3 марта СММ задокументировала 12 взрывов. На протяжении следующих суток ситуация несколько изменилась - было зафиксировано 34 взрыва.

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