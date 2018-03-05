 "Если подъедете ближе, я буду стрелять", - пророссийский террорист остановил СММ ОБСЕ на блокпосту в Казацком

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, 5 марта патруль организации на двух бронированных автомобилях двигался с запада на восток по дороге в н. п. Казацкое, который находится в 36 км к северо-востоку от Мариуполя на неподконтрольной Украине территории. В 12:55 "патруль увидел вооруженного автоматом АК-74 мужчину в одежде военного типа, стоявшего на блокпосте вооруженных формирований, который расположен на восточной окраине населенного пункта. Члены патруля СММ также видели, как он навел автомат непосредственно на первый автомобиль Миссии, находившийся в тот момент примерно в 120 метрах к западу от блокпоста", - говорится в отчете.

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Машины подъехали на расстояние примерно 100 метров западнее блокпоста. Мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль Миссии. "Патруль СММ сразу же остановился. Водитель первого автомобиля Миссии приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира. Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять". При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле. Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район, двигаясь в западном направлении, и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", - сообщают в СММ.