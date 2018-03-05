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 Политика Украины
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Все про:наблюдатель (646) ОБСЕ (3049) Донбасс (15636) блокпост (153)

 "Если подъедете ближе, я буду стрелять", - пророссийский террорист остановил СММ ОБСЕ на блокпосту в Казацком

На блокпосту в Казацком мужчина навел оружие на патруль СММ и угрожал, что будет стрелять, если наблюдатели не покинут территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, 5 марта патруль организации на двух бронированных автомобилях двигался с запада на восток по дороге в н. п. Казацкое, который находится в 36 км к северо-востоку от Мариуполя на неподконтрольной Украине территории. В 12:55 "патруль увидел вооруженного автоматом АК-74 мужчину в одежде военного типа, стоявшего на блокпосте вооруженных формирований, который расположен на восточной окраине населенного пункта. Члены патруля СММ также видели, как он навел автомат непосредственно на первый автомобиль Миссии, находившийся в тот момент примерно в 120 метрах к западу от блокпоста", - говорится в отчете.

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Машины подъехали на расстояние примерно 100 метров западнее блокпоста. Мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль Миссии. "Патруль СММ сразу же остановился. Водитель первого автомобиля Миссии приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира. Вооруженный мужчина, употребляя нецензурную лексику, сказал на русском языке: "Немедленно убирайтесь отсюда! Если подъедете ближе, я буду стрелять". При этом он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле. Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район, двигаясь в западном направлении, и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", - сообщают в СММ.

Источник: https://censor.net.ua/n3054049
 
 
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И эта публика будет гарантировать честность выборов ??????
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Ніяких виборів там взагалі не має бути (ну якщо нас не змусять виконувати той Мінськ)
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Ну как, ОБСЕ, штаны сухие? И спереди и сзади? Врёте....
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У многих обсосов лугандонии паника,дибилы не дибилы-но понимают,что бегать уже недолго осталось.
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Да то они так ломаются ,как шлюхи...ехай отсюда , это приглашение к соитию на тарабарском
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Так надо нырять вглубь Донбасса и показать всему миру весь беспредел, который там творится. Когда это произойдёт?
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изначально отчет ОБСЕ был таким:
" Неизвестный биологический организм (предположительно человек), в неизвестном месте, возле неизвестного сооружения, угрожал неизвестным предметом, неизвестной миссии (предположительно состоящей из людей) неизвестно что выкрикивая, на неизвестном языке.

Мы ничего не знаем. Принадлежность кого-либо к чему-либо не установили.
Наша миссия только наблюдать и констатировать"
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"В 12:55 "патруль увидел вооруженного автоматом АК-74 мужчину в одежде военного типа, стоявшего на блокпосте вооруженных формирований"

Вот пока вы, придурки, не научитесь видеть в них террористов из состава террористических организаций л/днр, созданных россосией на территории Донбасса, пока они и будут вам тыкать в ваши слепоглухонемые морды автоматами.

Источник:https://censor.net.ua/n3054049
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Стендаль. Красное и чёрное."Якщо під'їдете ближче, я стрілятиму", - проросійський терорист зупинив СММ ОБСЄ на блокпосту в Козацькому - Цензор.НЕТ 3888
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шлюха мокшанская, ты исчо на смене? шо, на каламарчик бояры все никак не заработаешь? "Якщо під'їдете ближче, я стрілятиму", - проросійський терорист зупинив СММ ОБСЄ на блокпосту в Козацькому - Цензор.НЕТ 4684
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оце так новина)))
Сліпоглухоніма чмирота їхала до своїх кентів .а ті на них наставили "акасораксемь".
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Слепые придурки,как только Украинские Воины дадут ответку,так сразу пищат,что надо соблюдать перемирие и чуть ли не в сеть вываливают всю поднаготную наших Воинов до седьмого колена.А как только кацапы анархию творят,так уроды с ОБСЕ начинают - какой то мужчина,на каком то "непонятном" блокпосту,как то непонятно одетый....ко-ко-ко.И где там нафиг непредвзятость в наблюдении?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если подъедете ближе, я буду стрелять", - пророссийский террорист остановил СММ ОБСЕ на блокпосту в Казацком
 
 
 
 
 
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