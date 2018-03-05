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Все про:выборы (20106) Дерипаска (26) проституция (232) Россия (68265) США (13359)

 Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times"

Белорусская модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), заявила, что располагает аудиозаписями, в которых идет речь о российском вмешательстве в американские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает The New York Times.

На интервью в иммиграционном центре Таиланда Рыбка утверждала, что записала от 16 до 18 часов разговоров между миллиардером Олегом Дерипаской с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года.

В записях фигурируют трое людей, которые свободно говорили по-английски, по мнению Рыбки, они были американцами.

По словам модели, у Дерипаски был "план", касавшийся выборов. Однако Рыбка отказалась говорить о подробностях, пообещав передать записи для расследования, только если США предоставят ей политическое убежище.

Также читайте: Секретарь Совбеза РФ Патрушев прилетел в Таиланд, где ранее задержали российскую проститутку Рыбку, написавшую книгу о сексе с вице-премьером Приходько

В начале февраля российский Фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный опубликовали в интернете расследование, в котором рассказали, как вице-премьер РФ Сергей Приходько проводил отпуск на яхте олигарха Олега Дерипаски в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. 

Позже оппозиционер Навальный удалил со своего сайта navalny.com расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и российском вице-премьере Сергее Приходько.

Источник: https://censor.net.ua/n3054048
 
 
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"Ты служишь украшением стола,
тебя, как РЫБКУ, к пиву подают..."
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дура полная...нет шоб спокойно сниматься и деньги зарабатывать-лезет в политику...самоубийца...
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говорит отдаст записи если США предоставит убежище, вроде)
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Що не зрозуміло ? Кацапи готові зрадити батьківщину щоб в америку втікти
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но её словам просто так бы не поверили .. тут какие-то игры( что там известно только узкому кругу ограниченных людей(с) потому хз что там за дела
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просит убежище в США, а может она не самостоятельно в это ввязалась, хотя всё равно был наверное выбор, а может нет, а может любит риск, а может её не очень снимают на такую жизнь которую видела работая "эскортом" ни хватает
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скоро её пригласят на чашку чая с полонием Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 9785
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Так мальдивский, он же вроде не кацап .. Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 4177
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мысли дерипаски : "а ведь говорил мне рабинович: экономишь на *лядях, разоришься на врачах и адвокатах"
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Российская проститутка Рыбка

Белорусская модель Настя Рыбка

у заголовка с текстом разногласия)
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Украинская проститутка Лолита
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не пойму это уже шарики за ролики или наоборот надо заколебать лолитой так чтобы была обратная реакция..
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это все трололо- у них в методичках просто других тем нет
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Такая молодая.
Могла бы ещё пожить...
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Белорусская модель Настя Рыбка ....

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это теперь так именуют расеянскую бл..дь? Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 4738
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чаю не пей..нигде...теперь нужно с корами и в парашу ходить..
либо навальній решил укокошить по-глупому деваху...либо кто-то крупній затеял веселую игру...
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коли тайці везли дівчину у поліцейському авто вона зробила запис на смартфон, типа врятуйте американці я все розповім, а потім туди прибув Патрушев таємно домовлятися но про це стало відомо пресі. Вона мабуть справді щось знає, де яйце кащея)
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Не жилец твой ху@луша , а девка работает на цру...
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Мне от него только голову дай, остальную тушку карлы можешь оставить и сделать чучело.
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с чего она так заявляет то? возможно по поручению хуила и тот на трампнаш хочет надавить - мол говори с хуилом и уладим чтоб инфа не попала в прессу
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Раз Рыбка это проститутка ,то есть предложение называть Раду АКВАРИУМОМ !!!! Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 59
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Хардіна ні за яким ніком не сховаєш...)))
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Зачем Хардина ховать,он ещё тебя переживёт... Російська повія Рибка заявила, що у неї є записи розмов про втручання Росії в американські вибори, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 272
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Це адміну вирішувати, хто кого тут переживе.
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Кто кого переживёт решает только один админ и его зовут Господь Бог
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если рыбка хочет жить, она не должна раскрывать рот.....
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Крымская Хунта‏ @UASevasЧитатиЧитати @UASevasБільше
Та да,какие-то не очень..Интересно,что за должность такая,проверять их качествоРоссийская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 3311. МордорРоссийская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 1916Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 60111:51 - 5 бер. 2018
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угу, мягко скажем, по-булгаковски, "осетрина второй свежести"
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Наверное сделали запись в Книгу жалоб и предложений!
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А мож кто-то травонулся и в санстанцию написал.
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Из этих 16-18 часов очень много стонов, причмокиваний и т.д., а в секундных перерывах что-то про Трампа, про выборы в США, что-то про карлика. Агентам-расшифровщикам записей, а потом и широкой общественности придется очень непросто.
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мда, дна нет... Кацапам осталось еще впарить историю, какого нибудь, престарелого православного гея, соблазненного Гундяем, в "ленинской комнате", на полном собрании сочинений Ленина, и давшему тому путь, в светлое голубое будущее, под звуки "вставай, проклятьем заклейменный!"
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Прям какая-то Матахари, а не шлюха. Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 6446 Прям вижу, как ее пользуют на яхте и в это время обсуждают вмешательство в выборы в США.
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не проститутка, а прямо таки секретный агент Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 5305
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Врёт, чтобы спастись. Врядли бы Дерипаска ляпал языком вслух такие вещи, да ещё в пьяном виде перед проститутками. Просто боится, что ей оторвут голову за уже вываленное в сеть.
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Блефует. Хорошо, если не так и вправду предоставит эти записи. Что-то Госдеп долго думает на этот счёт. По-моему этой новости уже дня два.
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Дурочка денег захотела не те ребята уберут.
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пленки рыбки) рыбогейт) мб все-таки щучка?
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ей могут даже присвоить звание майора мельниченко. посмертно.
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А ещё у неё есть записи относительно убийства Кеннеди и "Тайной вечери" Христа...
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Вяликою Расею окончательно уничтожит белорусская проститутка ....... ХМ.., даже и не знаешь какой стеб выбрать.. - вариантов миллион...
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Я тоже подумал, что теперь её грохнуть будет немного накладней!
А записей вероятно нет, это просто такой ход!
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Он это, таки, сделал - слепил ракету с непредсказуемой траекторией из говна
Російська повія Рибка заявила, що у неї є записи розмов про втручання Росії в американські вибори, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 398
В России после заявлений Путина слепили ракету с непредсказуемой траекторией из дерьма.

Известный якут, житель села Нерюктяйинск Олекминского района Якутии, который ранее слепил новогоднюю елку из навоза, в этот раз сделал из навоза ракету.
По его словам, эта скульптура символизирует стремление России в космос.
Ну наконец-то. Вот теперь органично.
Народ и партия едины.


Аркадий Бабченко
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у мужика реально уйма свободного времени и немного странного трудолюбия ..
трудоголик наверное, столько дури на дурное дело переводить просто транжирство
но он же наверное не сам делает? кто такой вообще? а ладно я завтра погуглю
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Все гораздо проще у мужика реально много говна и больше ничего нет, вот он и старается на благо родины!
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Я так понимаю, эта девица скоро не жилец.........
Эх, наивная дурочка (с)
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конечно наивная, поверила хуилу, дура и что с неё взять.
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Путин о Рыбке
Насажу я на крючок Хитрую наживку
Очень хочется поймать "золотую" Рыбку
Я дворец не попрошу
Мне дворца совсем не надо
Та девчонка ЖЖЕТ
Дать хотя - бы яда .... ()
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цензор сообщит об этом не раньше чем послезавтра )))
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не увидел ))) и до чего же местные техработы ускорили реакции )).
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)) та просто привычка. добывать свежие новости из других источников.
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Я так понимаю, что теперь проститутки для россчинуш будут исследоваться на предмет скрытых диктофонов чуть ли не на томографах.
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в самых крутых буржуйских гаджетах, которыми все чинуши так любят пользоваться, эта скрытая функция, скорее всего, имеется по дефолту )).
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девка хочет побыстрее к прабабке...
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Использовать показания проститутки не солидно будет, но записями скорее всего поитересуются.
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Кстати за ней вроде спецборт в Таиланд летал, не срослось?
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расійська проститутка Жиріновський, ще під час виборів заявляв, що Трамп їхня кандидатура
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По словам модели, у Дерипаски был "план", касавшийся выборов
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Получается олигарх на делом занимался, а обсуждал с проституткой выборы в Америке. Учитывая умственное развитие проституток, собеседника он себе выбрал достойного.

Какая все таки ебанутая страна эта Расея....................................



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Заголовок - российская проститутка, текст - белорусская модель. Журналистика - такая журналистика.
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«рабССия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин
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У нас тоже такие есть, причём прямо в ВР: " Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады Александра Дроздика вместо Дарьи Ледовских

Depo.Власть 4 декабря 2014": Російська повія Рибка заявила, що у неї є записи розмов про втручання Росії в американські вибори, - "The New York Times" - Цензор.НЕТ 590
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о кино, та же форма губ, вдруг осенило) ну просто пропустила что это не фамилия, невнимательность( - Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) прозвище Рыбка из-за своеобразной формы верхней губы
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весь кремлёвский двор гудит, шалава обыкновенная спёрла у государя тайну военную........
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times"
 
 
 
 
 
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