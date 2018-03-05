 Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times"

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает The New York Times.

На интервью в иммиграционном центре Таиланда Рыбка утверждала, что записала от 16 до 18 часов разговоров между миллиардером Олегом Дерипаской с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года.

В записях фигурируют трое людей, которые свободно говорили по-английски, по мнению Рыбки, они были американцами.

По словам модели, у Дерипаски был "план", касавшийся выборов. Однако Рыбка отказалась говорить о подробностях, пообещав передать записи для расследования, только если США предоставят ей политическое убежище.

Также читайте: Секретарь Совбеза РФ Патрушев прилетел в Таиланд, где ранее задержали российскую проститутку Рыбку, написавшую книгу о сексе с вице-премьером Приходько

В начале февраля российский Фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный опубликовали в интернете расследование, в котором рассказали, как вице-премьер РФ Сергей Приходько проводил отпуск на яхте олигарха Олега Дерипаски в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения.

Позже оппозиционер Навальный удалил со своего сайта navalny.com расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и российском вице-премьере Сергее Приходько.