 Российская проститутка Рыбка заявила, что у нее есть записи разговоров о вмешательстве России в американские выборы, - "The New York Times"

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает The New York Times.
На интервью в иммиграционном центре Таиланда Рыбка утверждала, что записала от 16 до 18 часов разговоров между миллиардером Олегом Дерипаской с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года.
В записях фигурируют трое людей, которые свободно говорили по-английски, по мнению Рыбки, они были американцами.
По словам модели, у Дерипаски был "план", касавшийся выборов. Однако Рыбка отказалась говорить о подробностях, пообещав передать записи для расследования, только если США предоставят ей политическое убежище.
В начале февраля российский Фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный опубликовали в интернете расследование, в котором рассказали, как вице-премьер РФ Сергей Приходько проводил отпуск на яхте олигарха Олега Дерипаски в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения.
Позже оппозиционер Навальный удалил со своего сайта navalny.com расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и российском вице-премьере Сергее Приходько.
тебя, как РЫБКУ, к пиву подают..."
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Белорусская модель Настя Рыбка
у заголовка с текстом разногласия)
Могла бы ещё пожить...
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это теперь так именуют расеянскую бл..дь?
Дивно ))))
либо навальній решил укокошить по-глупому деваху...либо кто-то крупній затеял веселую игру...
здравствуй, галка
Та да,какие-то не очень..Интересно,что за должность такая,проверять их качество. Мордор11:51 - 5 бер. 2018
А записей вероятно нет, это просто такой ход!
В России после заявлений Путина слепили ракету с непредсказуемой траекторией из дерьма.
Известный якут, житель села Нерюктяйинск Олекминского района Якутии, который ранее слепил новогоднюю елку из навоза, в этот раз сделал из навоза ракету.
По его словам, эта скульптура символизирует стремление России в космос.
Ну наконец-то. Вот теперь органично.
Народ и партия едины.
Аркадий Бабченко
трудоголик наверное, столько дури на дурное дело переводить просто транжирство
но он же наверное не сам делает? кто такой вообще? а ладно я завтра погуглю
Эх, наивная дурочка (с)
Насажу я на крючок Хитрую наживку
Очень хочется поймать "золотую" Рыбку
Я дворец не попрошу
Мне дворца совсем не надо
Та девчонка ЖЖЕТ
Дать хотя - бы яда .... ()
05.03.18 21:45Российский шпион-перебежчик Скрипаль отравлен в Великобритании, - ВВС
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Получается олигарх на делом занимался, а обсуждал с проституткой выборы в Америке. Учитывая умственное развитие проституток, собеседника он себе выбрал достойного.
Какая все таки ебанутая страна эта Расея....................................
Depo.Власть 4 декабря 2014":