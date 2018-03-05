 В Украине сейчас дефицит судей и очень сложная процедура их назначения на должность, - глава ВСП Бенедисюк

Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас вообще недостаток судей, их не хватает критически на сегодня. Есть апелляционные суды, где из 70 всего 20-22 человека работают. И сейчас это действительно проблема, когда нельзя рассмотреть в апелляционном порядке ту же меру пресечения, которая уже выбрана , возможно, даже и несправедливо избрана", - отметил глава ВСП.

По его мнению, те механизмы, которые сегодня введены для избрания судей - достаточно длительные, потому что предусматривают проверку дохоов, собеседование, конкурсные процедуры и психологическое тестирование.

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"Я даже не могу сказать, в какой европейской стране предусмотрены столь процедуры для избрания судьей", - отметил Бенедисюк.

Сейчас средняя зарплата судей среднего звена составвляет 12-15 тыс. грн, если они не прошли квалификационное оценивание. Для специалиста, прошедшего квалификационное оценивание, зарплата увеличивается в три-четыре раза.

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Председатель Высшего совета правосудия при этом добавил: для того, чтобы все украинские судьи прошли квалификационное оценивание, необходимо два года.