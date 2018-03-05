 В Украине сейчас дефицит судей и очень сложная процедура их назначения на должность, - глава ВСП Бенедисюк

Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ.
"У нас сейчас вообще недостаток судей, их не хватает критически на сегодня. Есть апелляционные суды, где из 70 всего 20-22 человека работают. И сейчас это действительно проблема, когда нельзя рассмотреть в апелляционном порядке ту же меру пресечения, которая уже выбрана , возможно, даже и несправедливо избрана", - отметил глава ВСП.
По его мнению, те механизмы, которые сегодня введены для избрания судей - достаточно длительные, потому что предусматривают проверку дохоов, собеседование, конкурсные процедуры и психологическое тестирование.
"Я даже не могу сказать, в какой европейской стране предусмотрены столь процедуры для избрания судьей", - отметил Бенедисюк.
Сейчас средняя зарплата судей среднего звена составвляет 12-15 тыс. грн, если они не прошли квалификационное оценивание. Для специалиста, прошедшего квалификационное оценивание, зарплата увеличивается в три-четыре раза.
Председатель Высшего совета правосудия при этом добавил: для того, чтобы все украинские судьи прошли квалификационное оценивание, необходимо два года.
у меня коллега была, дочь судьи, так она в одной и той же одежде, 2 раза никогда не ходила.... и это так, мелочь...
Вчора о 22:00 ·
Ура!!!!!! Куршевель наш!!!!!!!! На одному із самих дорогих горнолижних курортів світу - Courchevel 1850 в ресторані La Mangeori весь зал співає гімн України разом з простим працівником птахофабрики Юрієм Косюком і запиває це все його замовленням на Dom Peregnon по 1200 Євро за пляшку (трохи більше 50 пляшок).
Дякуємо парламентарям і уряду за мільярдні субсидії та дотації вітчизняному птахівництву.
Підкорили Куршевель, підкоримо і Сейшели.
Слава Україні!!!
Erich Hartmann @ErichHartman_DEЧитатиЧитати @ErichHartman_DEБільшеВот за что я люблю правосеков ) Правый сектор на блокпосте заставлял бабушку съесть "Кулинарный Вестник Дамбаска" https://www.youtube.com/watch?v=ql16U3titGM ссыль на видео.
настоящих реформ? Выкиньте вон всех прокуроров, судей и налоговиков - Аслунд
Ведущий экономист стран СНГ и основатель
Киевской школы экономики Андрес Аслунд презентовал сегодня в Киеве книгу
"Украина: что пошло не так и как исправить". Во время своего
выступления шведский эксперт на пальцах объяснил, как сделать украинские
реформы успешными.
"Знай" собрал самые главные высказывания всемирно
известного эксперта.
Главная проблема украинской экономики в том, что
вы так и не сломали советскую систему. Со дня независимости Леонид Кравчук и
Леонид Кучма сохранили старую систему, просто добавив к ней олигархов и проведя
частичную приватизацию. С 2007 года никаких изменений вообще не происходило.
Читайте також: Минэкономики хочет уволить еще 20%
сотрудников
За последний год в Украине начали больше
реформ, чем за всю историю независимости. Парламент принял более 400 реформаторских
законов, а экономическая политика в корне изменилась. Это при том, что на
начало года у вас было 36 квот и разрешений в сельском хозяйстве, менее 5 млрд.
долларов в золотовалютных запасах, 53% расходов бюджета шло на содержание
госаппарата.
Когда меня в тот момент спрашивали - заслужила
ли Украина реструктуризации внешнего долга, я говорил: "Конечно". Почему? Потому что, с одной стороны страна
стояла на грани дефолта, пережила коллапс гривны и иногда казалось, что
будущего нет. С другой - я видел и знал многих людей, лучшие умы, которые
пришли во власть. Начинать реформы нужно с высшего политического уровня и вам
удалось сформировать новую яркую команду, которая начала это делать. Вам
удалось привлечь в правительство молодых, либеральных и новых для системы
людей. Это действительно впечатляет.
В Украине 19 тысяч прокуроров и 10 тысяч
судей, практически все они коррумпированы. Просто выкиньте их всех! Нет смысла люстрировать 10-20% из них! Это
сделали в Восточной Германии после объединения, в Эстонии и Латвии после
освобождения. Они выгнали всех, кто там работал и набрали людей
"снаружи". В Украине тысячи юристов, тысячи специалистов, которые
сейчас работают за рубежом и достаточно иностранцев, которые готовы помочь в
строительстве новой страны. Только тогда у вас будет новая политика. К
сожалению, именно это направление - самое неуспешное в украинских реформах на
данный момент.
В шведском пенсионном фонде работает одна
тысяча человек. Знаете, сколько в украинском? Почти сорок тысяч! Никакой причины для их существования нет. В
Центробанке Украины работало в начале прошлого года 11 тысяч человек, в Швеции
- 400. Зачем вам "азаровская" налоговая система? Из 19 тысяч
прокуроров достаточно оставить четыре, из 10 тысяч судей - две-две с половиной.
Хотите побороть коррупцию в газовой сфере?
Перестаньте покупать газ у России.Это элемент экономической
войны, которая направлена на коррумпирование и развал Украины. Все эти газовые
махинации осуществляют кр
Если даже Поплавский юристов клепает!
Я конечно понимаю, что грош цена таким юристам, но рассказывать что у нас дефицит судей возник это писец!
Вероятно вам нужны честные судьи, чтобы взяток не брали, но принять их на должность они должны вам заплатить, наверное из-за этого дефицит?
Наша власть или считает народ дебилами или мы такими и есть умалчивая об их безпределе и журналистской проституции.
ну канешна - почти верю
Це - п...ц?! Чи ще буде "Повний п....ц"?!