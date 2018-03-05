 На Житомирщине погибли 8 человек, предварительная версия - отравление угарным газом

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "112 Украина".

Как стало известно, внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах.

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Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко сообщила, что вызов поступил около 19:30 сегодня, 5 марта.

"На данный момент гибель 8 человек уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", - подтвердила Ващенко.

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Согласно имеющейся информации, в квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., двоих внуков - мальчику было три года, девочке должно было в марте исполниться год. Кроме них, среди погибших также девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

Предварительно причиной гибели людей называется отравление угарным газом. Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако Алла Ващук отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.

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