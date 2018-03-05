EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1175  10
Все про:Житомирщина (527) отравление (863)

 На Житомирщине погибли 8 человек, предварительная версия - отравление угарным газом

В одном из частных домов Бердичева погибли 8 человек.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает "112 Украина".

Как стало известно, внимание на то, что никто из семьи вторые сутки не выходит из квартиры, обратила соседка. Она также заметила исходящий из квартиры странный запах.

Также читайте: В результате перестрелки в кафе Коростеня один человек погиб, еще один ранен, - Нацполиция

Пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко сообщила, что вызов поступил около 19:30 сегодня, 5 марта.

"На данный момент гибель 8 человек уже подтвержденный факт, на месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП Житомирской области и Бердичевского отделения полиции", - подтвердила Ващенко.

Также читайте: Семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом на Харьковщине, - ГСЧС

Согласно имеющейся информации, в квартире были обнаружены тела мужа и жены, владельцев жилья, двоих их детей, 1990 г.р. и 1997 г.р., двоих внуков - мальчику было три года, девочке должно было в марте исполниться год. Кроме них, среди погибших также девушка сына владельцев квартиры и соседка, которая, по предварительной версии, зашла к ним по своим делам.

Предварительно причиной гибели людей называется отравление угарным газом. Версию насильственной смерти полиция пока что не рассматривает, однако Алла Ващук отметила, что окончательно ответить на вопрос о причинах гибели людей можно будет только после проведения вскрытия.

Полиция также установила, что в доме работало печное отопление, а в квартире находилась раскаленная плита. Предполагается, что именно она и стала источником угарного газа в помещении.

Также читайте: Семья из шести человек угорела в Ивано-Франковске

Источник: https://censor.net.ua/n3054046
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Петина акция "Прикрути" во всей своей красе .
 показать весь комментарий
 
 
Тобі кращої теми щоб оправитися немає?
 показать весь комментарий
 
Прошу админов выключить комменты на всех языках, а пользователей ничего не плюсовать.
 показать весь комментарий
 
 
Слушайте, а в падении метеорита, что динозавров погубил, тоже Порошенко виноват?
 показать весь комментарий
 
 
Площадь помещения вероятно была большая, судя по количеству пострадавших. Откуда столько угарного газа образовалось, чтобы всех сразу умертвить?
 показать весь комментарий
 
Из-за )(уйла людей умерло гораздо больше - чеченцев, сирийцев, украинцев и других погибших в терактах!
Поэтому не будь мурлом!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Житомирщине погибли 8 человек, предварительная версия - отравление угарным газом
 
 
 
 
 
 вверх